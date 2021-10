VEKSLINGEN: Avtroppende landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) overlater nøkkelkortet til Sandra Borch (Sp) på statsrådskontoret den 14. oktober.

Borch ut mot Bollestad: Mener hun fraskrev seg ansvar for ekstra-kroner til bøndene

Ny landbruksminister Sandra Borch (Sp) anklager forgjenger Olaug Bollestad (KrF) og Solberg-regjeringen for å ha sviktet landbruket og skjøvet ekstra-kostnader over på etterfølgerne.

– Jeg mener at det er en ansvarsfraskrivelse av forrige regjering at de ikke har gjort noe i denne saken, men bare satt den på vent. Det virker som de tenkte at de sikkert kom til å tape valget – så dette orket de ikke å rydde opp i, sier Borch til VG.

Hun presenterte sammen med Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget en ekstra-kompensasjon til landbruket på 754 millioner kroner torsdag.

Pengene skal dekke ekstrakostnader for høyere gjødsel- og bygningsmateriell-utgifter, og utbetales i februar 2022. Da vil pengene bli utbetalt sammen med produksjonstilskuddene til landbruket. Kompensasjon for økte strømpriser kommer regjeringen tilbake til ut i 2022, viser protokollen for forhandlingene.

ENIGHET: Landbruks-statsråd Sandra Borch (Sp) kunne stolt fortelle om enighet med Kjerstin Hoff i Bonde- og småbrukarlaget og Bjørn Gimming i Bondelaget - om ekstra-kompensasjonen på en pressekonferanse i departementet torsdag.

Samme dag som Borch hadde fått nøkkelkortet til departementet i Teatergata av forgjenger Olaug Bollestad for to uker siden, så ble hun presentert for den manglende kompensasjonen til landbruket.

De siste fjorten dagene har den nye ministeren knapt jobbet med annet.

Savner vilje

– Den avgåtte regjeringen viste jo ingen vilje til å komme med en kompensasjon i det budsjettet de la frem – med null kroner på denne posten, beklager hun.

Fra valgresultatet ble klart 13. september opplevde Senterpartiet store forventninger til ekstrakompensasjonen.

– Men vi skal også huske på at det er mange bønder der ute som opplever en stor økonomisk utrygghet fordi de ikke har vært satset på de siste åtte årene, sier Borch til VG.

HADDE FLERE JOBBER: Etter Ropstads avgang som KrF-leder og statsråd den 18. september etter pendlerbolig/gutterom-saken, ble Olaug Bollestad både barne- og familieminister og fungerende KrF-leder i tillegg til å være landbruks- og matminister.

Sandra Borch legger ikke skjul på at hun mener avtroppende regjerings innsats for å tette inntektsgapet mellom aktørene i jordbruket og andre lønnstakere, ikke er noe å rope hurra for.

For snill med bøndene?

Nå har Borch og den nye regjeringen godtatt nøyaktig den summen som Jordbrukets forhandlingsutvalg fremmet krav om tidlig i september.

– Du er ikke redd for å bli en for snill statsråd som imøtekommer bøndene for lett?

– Nei, det er jeg overhodet ikke redd for. Hvis du spør de vi har forhandlet med, så vil de svare at det har vært krevende forhandlinger. Men vi ønsker en ny kurs i landbrukspolitikken. Det blir min oppgave nå – å følge opp alt det offensive i Hurdalsplattformen, svarer Borch.

Hun minner om at ekstra-kompensasjonen skal til Stortinget, og at det blir hennes oppgave å få nødvendig flertall og støtte fra i første rekke SV der.

Ønsker Borch lykke til

Tidligere landbruks- og matminister gjennom nesten tre år, Olaug Bollestad, velger å ikke svare konkret på VGs spørsmål og Sandra Borchs påstander om ansvarsfraskrivelse og manglende kompensering av bøndene.

Hun skriver i stedet i en e-post til VG:

«For KrF er landbruket knallviktig, vi har satt tydelige avtrykk i Solberg-regjeringen og kjempet knallhardt for bøndene i våre prioriteringer. Jeg er glad den nye regjeringen har fått til en god avtale med bøndene og ser frem til gode oppgjør mellom dem og landbruket i fremtiden. Jeg ønsker Sandra Borch lykke til i den viktige oppgaven hun nå står overfor.»