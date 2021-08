JERUSALEM: Maskene er – sånn halvveis – tilbake i Israel. Nå håper regjeringen en tredje vaksinedose vil dempe smittebølgen. Foto: HAZEM BADER / AFP

Nye tall fra Israel: Immuniteten faller etter seks måneder

En ny studie fra Israel viser at vaksineeffekten synker etter seks måneder – hos både eldre og yngre.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

Israelere som ble vaksinert i januar og februar har en 53 prosent høyere sannsynlighet for å teste positivt enn de som fikk vaksinen i mars og april, ifølge en ny israelsk studie.

– Tidligere trodde man at vaksinen ville ha en langvarig effekt. Nå viser det seg at effekten er kortvarig, sier den israelske infeksjonsmedisineren Eyal Leshem til VG om den nye studien.

Han jobber ved Sheba, landets største sykehus, der han daglig analyserer alt som kommer inn av corona- og vaksinetall.

Israel har på to uker satt en million tredjedoser, først og fremst til de over 50 år og helsepersonell. Flere israelske forskere mener også de allerede kan se effekten ved at smitten har gått ned igjen hos de eldre.

Høyere risiko for smitte

EKSPERT: Infeksjonsmedisineren Eyal Leshem jobber ved landets største sykehus Sheba og analyserer daglig alt som kommer inn av corona- og vaksinetall. Foto: Harald Henden

Israel har vært helt i verdenstoppen når det gjelder vaksinetempo på grunn av en spesialavtale med Pfizer, som tidlig sikret dem mer enn nok vaksiner. Dermed har de fleste israelerne har vært fullvaksinert et halvt år.

Derfor er også dette landet viktig for Norge å følge med på når det gjelder vaksineeffekt og spørsmålet rundt om en tredje dose trengs.

Også USA har bestemt seg for å anbefale en tredje dose for de fleste amerikanere åtte måneder etter den andre dosen. Det vil si at de første vil settes i september.

I studien konkluderer de med at risikoen for gjennombruddsinfeksjoner - altså at du blir smittet etter at du er vaksinert - er betydelig høyere for de som ble tidlig vaksinerte (januar og februar) sammenlignet med de som ble vaksinert senere (mars og april).

Studien, som er en preprint og dermed ikke fagfellevurdert, er gjennomført av forskere fra Maccabi, som er et av de største helsefondene i Israel.

Uansett mener Leshem det taler for en tredje dose.

– Så en tredje dose er veien videre?

– Hvis jeg skal drive med litt kvalifisert tipping, vil jeg si at hvis jeg bare hadde en million vaksinedoser, ville jeg gitt en boosterdose til eldre i stedet for å vaksinere barn.

Leshem legger til at studien ikke skiller på hva slags symptomer de smittede fikk. Dermed kan beskyttelsen mot innleggelser fortsatt være høy.

FHI: Interessant

– Rapporten er interessant og har foreløpige data som viser at de som ble vaksinert med dose to tidlig i Israel kan se ut til å ha høyere risiko for å bli smittet enn de som ble registrert senere, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til VG.

Men studien gir ikke noe svar på at det er synkende immunitet eller om det kan være nye virusvarianter som gjør at immuniteten synker, noe som gjør ham avventende.

– Rapporten har ikke kontroll på hvilke virusvarianter pasientene er infisert med, den skjelner ikke mellom mild og alvorlig sykdom og om pasientene som ble sykehusinnlagt og man vet lite om hvilke risikogrupper pasientene tilhører.

Dette har studien sett på De har sammenlignet personer som ble vaksinert tidlig (januar, februar) med de som ble vaksinert sent (mars, april). De som ble vaksinert i januar, har over to ganger så høy risiko for å få coronainfeksjon enn de som ble vaksinert i april. Studien har brukt kontrollgrupper, med 330.000 personer i hver gruppe. 1911 tilfeller ble oppdaget i løpet av perioden. 1151 i gruppen av de som ble tidlig vaksinert, 760 i de senere. Det utgjør en 53 prosent økt risiko for gjennombruddsinfeksjon. Kilde: Maccabistudien Vis mer

FHI: Geir Bukholm er direktør for det norske coronavaksinasjonsprogrammet. Foto: Helge Mikalsen

Slik måler FHI immunitet

FHI overvåker immuniteten ved å se på om antistoffer og cellulær immunitet (som for eksempel forsvarsceller) hos vaksinerte blir redusert over tid.

Foreløpig ser de ikke at immuniteten målt på denne måten blir svekket hos de fleste som er vaksinert.

– De dataene vi har som måler antistoffnivå og cellulærimmunitet (andre typer celler som også bidrar til å beskytte mot corona, red.anm.). tyder ikke på at den immunologisk responsen har gått ned.

– Hvis den immunresponsen som man oppnår etter vaksinering, holder seg stabil, men det kommer nye varianter som vaksine-immuniteten ikke er like god mot, så reparerer du ikke det med å gi en dose til av samme «dårlig tilpassede» vaksine.

– Men gjør det ikke det, fordi man booster antistoffer?

– Jo, man kan få en slik effekt. Dette følger jo en av teoriene for hvorfor man kanskje får kraftigere effekt av Moderna i forhold til Pfizer: Hvis Moderna har høyere mengde mRNA-partikler, kan det være forklaringen. Så det er nok det som er tenkningen.

Han sier det også kan være politiske vurderinger som gjør at noen setter tredje dose nå:

–Fordi man sitter med en stor mengde vaksiner, og man finner ikke flere som vil ta imot vaksinen. Men vi har ikke empiriske data for at en generell vaksinering med tredje dose faktisk virker. Noe helt annet er å vaksinere de som ikke har fått en god immunrespons etter to doser, enten dette skyldes immunsvekkende sykdommer, behandling med immunsvekkende medisiner eller alder.

FHI: Dette må til før en tredje dose

Bukholm sier de ennå ikke vet om de vil gi en tredjedose til de eldre:

– Vi følger internasjonale erfaringer og på de som blir innlagt på norske sykehus på grunn av covid-19 fremover: hvordan er vaksinestatus til de som blir sykehusinnlagt. Hvis det for eksempel er en urimelig høy mengde gjennombrudd hos de eldre, vil det være en aktuell problemstilling.

FHI ønsker å overvåke antistoff-nivået hos dem som blir innlagt, samtidig som man følger med på hvilke virusvarianter de er smittet med.

– Dette, sammen med oppdaterte data fra andre land, vil gi en god forklaring på årsaken til gjennombruddsinfeksjonene, og ut fra det vil vi vurdere om det er nødvendig med dose tre.