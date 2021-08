– Hvor får man tak i billige pensumbøker?

– Det finnes som oftest grupper på Facebook, hvor man kan få kjøpt billige pensumbøker. Man kan også kjøpe det på Finn.no.

Sibe sier at man også kan kjøpe bøker på skolen, men at dette ofte er dyrere. Det kan være lurt å spørre foreleseren om hvilke bøker som er viktig å ha, slik at man ikke kjøper bøker man ikke trenger.