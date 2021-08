POPULÆR: Flest vil ha en regjering med Ap, Sp og SV. Her er SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Helge Mikalsen

Rødgrønn knockout: Flest vil ha Ap/Sp/SV-regjering

En rødgrønn trepartiregjering er den store vinneren i VGs måling, og er langt mer populær enn Senterpartiets drømmeregjering.

Godt over halvparten vil ha en ny regjering etter valget 13. september, ifølge en meningsmåling utført av Respons Analyse for VG.

Men aller mest populær er en regjering med SV – ikke en uten slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker seg.

38 prosent vil ha en regjering med Ap, Sp og SV

18 prosent vil ha en regjering med Ap og Sp

Dagens regjering får enda en kalddusj: Kun 16 prosent vil at Høyre, KrF og Venstre skal beholde makten, og dagens regjering pluss Frp er akkurat like populær.

Lysbakken: Trenger kraftfull forandring

SV-leder Audun Lysbakken fryder seg over at hans foretrukne regjering blir mer populær blant velgerne.

– Det er stadig flere som peker på det samme som vi peker på. Det tror jeg handler om at veldig mange rødgrønne velgere ønsker et flertall som er tydelig forankret på venstresiden i norsk politikk, sier han til VG.

SV-lederen sier at SV har en nøkkelrolle for å hindre det han kaller en sentrumsregjering med Sp og Ap som kan samarbeide med Høyre i ulike saker.

STÅR PÅ SITT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Her med spindoktor Lars Vangen og rådgiver Trond Ivar Bækken på vei til VGs statsministerdebatt mandag. Foto: Hanna Hjardar

– Hva bør Vedum tenke når han ser disse tallene?

– Han får snakke om det alternativet han synes er best. Men det er mange Senterparti-velgere som peker på en rødgrønn regjering med SV og mener det er det beste alternativet. Det er godt folkelig grunnlag for et slikt prosjekt. Mange ønsker en kraftfull forandring for ting både SV og Sp er bekymret for, sier Lysbakken.

Vedum står fast på at en «Ap/Sp-basert regjering» er hans mål.

– Da vi sa det første gang hadde vi målinger på seks prosent. Denne uken er det laveste 15,3 og det høyeste 19,2.

– Jeg må si det jeg mener er best for å utvikle hele Norge. Den regjeringen som sørge for at vi får brukt naturressursene og skapt arbeidsplasser rundt i landet, fortsetter han.

En Ap/Sp/SV-regjering er mest populær hos velgerne til Ap, SV, Rødt og MDG.

Men også blant Vedums velgere er det mange som vil dele makten med SV: 34 prosent av dem som sier de vil stemme Sp, foretrekker en rødgrønn trepartiregjering.

– Også blant dine velgere er det en stor andel som vil ha med SV?

– Alle er enige om at vi ønsker å bytte ut dagens regjering. Det er politikken som teller.

FORNØYD: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her i en elvebåt på vei til den russiske grensen på valgkampturné i Finnmark. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Gledelig

Jonas Gahr Støre er på valgkampturné i Finnmark og svarer i en sms.

– Etter åtte år med urettferdig høyrepolitikk må vi sette vanlige folks interesser først, og jeg mener en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er det beste alternativet for å få til det, skriver Støre:

– Det er gledelig at så mange er enige i det, og for meg er det også viktig at det er vårt alternativ fagbevegelsen ønsker seg.

Høyre: Ikke overrasket

Høyre-nestleder Tina Bru sier at hun ikke er overrasket over tallene.

REGNTUNGT: Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru danset til DDE på valgkamparrangement tidligere i sommer. Foto: Helge Mikalsen

– Det er ikke overraskende at flertallet av venstresidens velgere vil ha en regjering utgått fra venstresiden. Det er ingen tvil om at SV vil få makt hvis det blir regjeringsskifte, og det er store sjanser for at også Rødt eller MDG vil få det, skriver Bru i en e-post til VG.

– Summen av dette betyr høyere skatter, mindre læringstrykk i skolen og mindre valgfrihet for de sykeste og svakeste i samfunnet. I tillegg er det på VGs partibarometer tidligere i dag flertall internt på venstresiden for å ta Norge ut av EØS, med de konsekvenser det vil få for lokalsamfunn og arbeidsplasser i hele Norge. Det bekymrer meg dypt, skriver hun.