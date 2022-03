SJEF: General Eirik Kristoffersen på besøk på Nasjonalt logistikk operasjonssenter (NLOGS) på Sessvollmoen leir tidligere i vinter.

Forsvarssjefens ønskeliste: Tiltakene som vil gi rask effekt

Mer flyging og seiling i nordområdene. Styrking av Hæren og Heimevernet i Nord-Norge. Det er kortlisten som forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, har sendt til politikerne etter Russlands invasjon i Ukraina.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Når regjeringen signaliserer økte bevilgninger til Forsvaret, er det viktig for meg å satse på det som gir effekt raskt. Det er også å få opp beredskaps-beholdningen av utstyr, og i tillegg øve mer, spesielt for Hæren og Heimevernet, sier Kristoffersen til VG.

Onsdag formiddag sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til VG i Brussel at regjeringen vil komme med nyheter om satsing på Forsvaret allerede på fredag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har også sagt at det norske Forsvaret må styrkes nå.

– Jeg er komfortabel med status og for å løse de daglige oppgavene, I Irak, i Natos fremskutte forsvar i Litauen, og her hjemme. Så er manglene i vår beredskap veldig godt kjent. Det jobber vi med, men dette er ting som ikke kan fikses over natten, sier Kristoffersen.

Atomtrussel

Når VG ber han trekke ut lærdom av krigen i Ukraina, tre uker etter at Russland startet invasjonen, viser Kristoffersen til Russlands økte beredskap for sitt atomvåpenarsenal:

– Vi har sett at atomvåpen fortsatt blir brukt for avskrekking. Lørdagen før invasjonen, gjennomførte Russland en test av sine kjernefysiske våpen, og senere sa Putin at de ville heve beredskapen for disse, sier Kristoffersen.

Svakere enn ventet

Han har en lærdom til:

– Russland har hatt større problemer enn man kunne vente med å koordinere sin militære innsats i Ukraina. Man kunne vente at Russland ville ha tatt seg inn i Kyiv mye raskere, med luftlandestyrker og påfølgende bakkestyrker. Forholdstallet mellom styrkene skulle tilsi at Russland hadde nådd målet mye raskere, men de har møtt massiv motstand, et ukrainsk forsvar som har forberedt seg på et mulig angrep i åtte år, sier han.

– I 2020 sa du at du ønsket å få raskere på plass luftvern enn det regjeringen la opp til i Forsvarets langtidsplan. Er det fortsatt noe du prioriterer?

– Ja, det står seg fortsatt: Mer luftvern og langtrekkende presisjons-ild. På litt lengre sikt er det en høy prioritet. Det samme er oppbemanning av Forsvaret.

Trenger uniformer

Like før Russlands invasjon i Ukraina, varslet Forsvaret at de hadde bestilt 15.000 nye uniformer, mens det er 75.000 soldater og offiserer som trenger uniform.

– Så da får du og de høyere offiserene nye uniformer, mens de som gjør tjeneste ute i felt må vente?

– Det kommer ikke til å skje, svarer Eirik Kristoffersen.

– Vi skal bruke opp de gamle uniformene, Men de første nye uniformene går til Nord-Norge og ikke til Forsvarsstaben, lover forsvarssjefen.

Kø hos produsentene

Men nå venter en annen type bekymring: De aller fleste Nato-land har de siste ukene varslet økt satsing på forsvar og beredskap. Dermed blir det kø inn til forsvarsindustrien.

– Det er en reell bekymring, når alle skal kjøpe samtidig. Vi har allerede utfordringer med leveranser gjennom pandemien. Når veldig mange nå skal anskaffe nytt utstyr, risikerer man at ting tar lengre tid enn man hadde tenkt, sier Kristoffersen.