KRAFT: Eigersund kommune i Rogaland er en av kommunene som i dag har vindmøller. Vindkraftbransjen vil at mange flere skal si ja.

Vindkraft-bransjen: Vil betale mer til kommunene

En rekke kommuner sier nei til å bygge ut mer vindkraft. Nå sier norsk vindkraftbransje at de gjerne vil betale mer til kommunene – og innrømmer at utbyggere har opptrådt «litt brutalt» i møte med norske lokalsamfunn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne uken er det rekordhøye priser i Sør-Norge, med priser over seks kroner kilowattimen. Likevel sier en rekke Ap-ordførere nei til å bygge ut mer kraft og sier at de får for dårlig betalt.

I dag får kommunene betalt ett øre per kilowattime i produksjonsavgift fra vindkraft.

Bransjen ber regjeringen om å øke avgiften snarest mulig - men bare for nye anlegg.

– Det er ingen tvil om at det må ligge igjen mer penger i kommunene. Bedriftene bør betale mer i produksjonsavgift for nye vindkraftanlegg, sier Åslaug Haga til VG.

Den tidligere Sp-lederen er i dag sjef for Norwea, Norsk vindkraftforening.

– Vårt råd til regjeringen er å øke produksjonsavgiften allerede i høstens statsbudsjett, sier hun.

VINDKRAFT-SJEF: Åslaug Haga er leder for Norsk vindkraftforening som holder til i Oslo.

– Betydelig mer

Dagens produksjonsavgift betyr at et stort vindkraftanlegg - som i Mosjøen, vil kunne sikre kommunekassa rundt 13 millioner kroner årlig. Mens et mindre anlegg - som i Berlevåg - må kommunen ta til takke med knappe 2 millioner årlig.

Haga vil ikke konkretisere hvor mye mer kraftselskapene nå er villige til å betale.

– Vi har selvsagt drøftet tall, men faren med å si konkrete tall er at det blir et gulv, sier Haga og sier at hun vil ta detaljene med myndighetene.

Hun sier at nye anlegg er mer effektive og man kan da regne inn utgiftene i planleggingen.

Info Produksjonsavgift - hva i alle dager er det Stortinget har vedtatt å innføre en særavgift for produksjon av vindkraft på land på 1 øre per kilowattime som produseres. Avgiften skal betales til staten og viderefordeles til vertskommunene. Avgiften gjelder både alle eksisterende eller nye vindkraftanlegg som er større enn fem vindturbiner eller har mer enn 1 megawatt installert kapasitet. Kilde: NVE Vis mer

– Ett øre per kilowatt-time er veldig lite med dagens strømpris. Av det som kan være aktuelt for dere, snakker vi to øre, fem øre eller en krone? Dere hadde uansett tjent penger.

– Jeg vil ikke si noe mer om det, men poenget vårt er at bransjen er innstilt på å stille opp med mer i nye prosjekter. Betydelig mer, sier Haga.

– Opptrådt litt brutalt

Høyres Nikolai Astrup sa forrige uke at han håpet på en ny vindkraftdebatt etter de rekordhøye strømprisene. Haga sier at både vindkraftbransjen og myndighetene har lært etter den sterke motstanden de siste par årene.

– Det gikk for lang tid fra konsesjonen ble gitt til byggestarten, naturinteresser som ikke ble tilstrekkelig ivaretatt og man har opplevd at den lokale innflytelsen ikke var sterk nok, sier Haga.

Hun sier at det i tillegg kom veldig mye utbygging på kort tid og at den til dels var planløs.

– Utbyggerne har noen ganger opptrådt litt brutalt, men man har alltid forholdt seg til det rammeverket som myndighetene har satt. Myndigheter og utbyggere må ta et felles ansvar, sier hun.

VINDKAMERATER: Nikolai Astrup her sammen med Nordland Høyres Bård Ludvig Thorheim på Øyfjellet vindpark i Mosjøen tidligere i år.

Lover at de har lært

Hun sier at det nye konsesjonssystemet gir mer lokal råderett og ivaretar naturen bedre.

– Ting vil bli gjort annerledes fremover. Myndighetene har tatt kritikk på det som ble gjort. Bransjen har tatt kritikk. Det kommer nå på plass et helt nytt konsesjonssystem, sier Haga.

– Det gir mye større lokal innflytelse og gjør at vi ivaretar naturinteressene bedre, sier hun.

I slutten av 2020 vedtok Stortinget at kommunene i praksis skulle få vetorett. Haga ber om at kommunene ikke sier nei på autopilot.

– Vi trenger mer kraft både til industrien og for å få lavere strømpriser. Det er nesten ingenting som gir mer kraft raskere enn vindkraft på land, sier hun.

LOVER BEDRING: Åslaug Haga sier at vindkraftbransjen har lært etter de store konfliktene de siste par årene.

Haga sier at regjeringen raskt må få endringene i plan- og bygningsloven ut på høring, som Astrup etterlyste forrige uke.

Hun sier at Stortinget nå må være tydelige på at man må bygge ut mer kraft, og håper på bredest mulige flertall.

– Hvor mye som bygges ut er helt opp til hvor mye kommunene er villige til. For at vi skal få det til, så er det viktig at konsesjonssystemet kommer endelig på plass. Det krever nok også betydelig politisk lederskap på høyeste nivå, sier hun.