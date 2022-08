Mange studenter fristes med gavekort og andre sponsorgaver når de starter studiene. Solariums-tilbudet har fått flere til å reagere.

Studenter reagerer på solariums-gave

125.000 studenter får gavekort på solariumskjeden Brun og Blid ved studiestart. Det får helsestudenter til å reagere sterkt.

Studentforeninger for medisin- og for sykepleiestudenter advarer mot gavekortene. De peker på både kreftfare ved overdreven soling - og økt kroppspress.

– Det er betenkelig at det deles ut rabattkuponger på solarium til studenter, sier Maja Elisabeth Mikkelsen i Norsk medisinstudentforening.

Studenter som har kontaktet VG, sammenligner det med gavekort for snus.

Bedriften «studentpakken.no» deler ut gratis produkter fra store leverandører som ønsker å profilere seg mot unge studenter. Det kan være mat, hygieneartikler, rabatt-kuponger, og altså gavekort på solariumskjeden Brun og Blid.

Studentforeningen til Norsk Sykepleierforbund kaller gavekortene betenkelig og støtter studenter som reagerer:

– Med all kunnskapen vi har i dag om hvordan solarium gir økt risiko for føflekkreft, og alle kampanjene som fremmer viktigheten av gode solvaner, fremstår dette som veldig lite gjennomtenkt og ikke minst bekymringsverdig. Sykepleierstudenter lærer om både den friske og den syke menneskekroppen, og at de reagerer på dette er fullt forståelig og ikke minst viktig, sier leder Sigrid Husøy Larsen (bildet under).

Medisinstudenter advarer mot kroppspress

Leder i Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen, kaller det betenkelig:

– Generelt er det mange unge som opplever kroppspress, også studenter. Det er uheldig dersom innholdet i Studentpakken øker kroppspresset blant studentene. Da Norge også er i toppsjiktet for kreftformer som kommer av soling, syns vi det er betenkelig at det deles ut rabattkuponger på solarium til studenter, sier Mikkelsen.

Maja Elisabeth Mikkelsen i Norsk medisinstudentforening

– Å ta sol er ikke ulovlig

Daglig leder i Studentpakken, Gro Haarvik, sier til VG at de hadde mange diskusjoner om solarium internt først.

– Å ta sol er ikke ulovlig, det er lovlig, og så er det nå høst og mange som synes det er positivt, sier Haarvik til VG.

Hun forteller at kriteriet hun hadde for at gavekortet skulle være med, var at de skulle være sterke på å fortelle hvorfor man ikke skal bruke mye solarium.

– Hvor har dere advart?

– Vi har ikke kommet i gang, men det er nært forestående, sier hun.

Hun forteller at de har planer om å legge det ut i sosiale medier, men at det ikke ligger en konkret advarsel fysisk vedlagt i studentpakken.

– Nei, det gjør det ikke, men det burde vi kanskje gjort, sier Haarvik.

Men hun mener det allerede er nok informasjon om hvor farlig solarium kan være på sosiale medier og internett.

Sender ut pakke til over hundre tusen studenter

Studentpakken blir delt ut i hele landet, til cirka 125.000 studenter. Det er få dager siden de startet å levere høstens pakker. Alle er ikke sendt ut ennå.

Haarvik sier at de vanligvis har veldig strenge regler på hva som skal være med i Studentpakken.

– Vi har blant annet sagt nei til det som er alkoholrelatert, vi har sagt nei til tannkrem som kan bleke, vi har sagt nei til spillrelatert reklame og kirurgi, understreker Haarvik.

Hun påpeker at myndighetene kunne vært tydeligere i sine advarsler.

– Uansett er det viktig å oppfordre til måtehold, noe vi jo gjør, og en gavesjekk på 200 kr gir uansett en begrenset bruk.

Eier av Brun og Blid-kjeden, Thorbjørn Frantzen, er forelagt kritikken. Han svarer slik:

– Dette blir for useriøst, sorry.