NY START: Helge Lurås startet den alternative avisen Resett i 2017. Fem år senere er han klar med en ny avis.

Sparket Resett-redaktør starter ny, alternativ avis

– En hakket mindre populistisk tone er ambisjonen, sier redaktør Helge Lurås i Inyheter.

Publisert: Nå nettopp

Helge Lurås (51) er tilbake som redaktør for en ny avis, to måneder etter at han fikk sparken i den alternative nettavisen Resett.

Sparkingen skjedde etter en lengre maktkamp mellom ham og styret, som både inneholdt beskyldninger om giftig arbeidsmiljø, trakassering, kuppforsøk og trygdebedragerier.

Lurås’ nye avis, Inyheter, har foreløpig syv redaksjonelle bidragsytere og en beskjeden startkapital. Tre av de syv ble med Lurås ut av Resett.

Et av målene er å ta tilbake leserskaren på cirka 50.000 Lurås bygget som redaktør i Resett, bekrefter han på spørsmål fra VG.

– Avisen vil nok ikke skille seg markant fra Resett, men vi vil endre profilen en del, sier Lurås.

Info Resett Nettavis startet i august 2017 av redaktør Helge Lurås.

Milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen var blant de første investorene. Spetalen har senere solgt seg ut. Største eiere er i dag Haudemann-Andersen, Monica Staff (med familie) og Christian Mikkel Dobloug.

Monica Staff er styreleder.

Oppgir å ha 50.000 til 70.000 daglige lesere, hvorav omkring 3.000 er betalende abonnenter.

Oppgir å ha mellom 12–14 ansatte, inkludert moderatorer. Halvparten av disse har nå sluttet, fått sparken eller blitt sykmeldt.

Resett er to ganger nektet opptak i Norsk Redaktørforening. Avslaget gjør at Resett ikke faller inn under pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg.

Avslaget ble begrunnet med Resetts gjentatte brudd på Vær varsom-plakaten, at de tilbød et intervjuobjekt en stor pengesum for å la seg intervjue i en bestemt sak, samt at avisen oppfordret til boikott av andre medier.

Journalistene Bjørn Ihler og Bjørg Uhlen, nyhetsredaktør Elisabeth Sjølie og redaksjonssjef Lars Akerhaug har tidligere brutt med Resett og kritisert avisens redaksjonelle linje. Vis mer

Både Resett og Inyheter definerer seg som alternative medier.

Begrepet har ingen klar definisjon, men i brede trekk handler om at avisene definerer seg som motsatser til større, veletablerte medier, som Lurås’ flere ganger har angrepet for å være ensartede og unnvikende i dekningen av polariserende temaer som innvandring, klima, amerikansk politikk og islam.

Lurås legger til at målet nå er å legge seg på en mindre konfronterende linje og et sted imellom etablerte medier og de alternative mediene som finnes i Norge.

Info Inyheter Nettavis startet i 2022 av Helge Lurås.

Oppgir å ha syv redaksjonelle bidragsytere.

Lurås er foreløpig eneste eier og styreleder i Inyheter as. Han oppgir å ha skutt inn 250.000 kroner i startkapital.

Skal etter planen hente en halv til én million kroner i en emisjon i løpet av de neste månedene. Vis mer

Mediekritikk var en sentral bjelke i Lurås’ redaksjonelle prosjekt i Resett.

Resetts redaksjonelle linje under Lurås’ var også kontroversiell.

Både internt og utenfra fikk avisen kritikk for å blant fyre opp under sinne mot enkeltpersoner, publisere saker med feil og å slippe gjennom rasistiske og høyreekstreme meninger.

I flere intervjuer i sommer, blant annet i Morgenbladet, har Lurås’ tatt selvkritikk på noen punkter.

– En hakket mindre populistisk tone er ambisjonen, sier Lurås om sin nye avis.

Uavklarte konflikter

Lurås sier han «prøver å ha minst mulig fokus på konflikten med styret i Resett» og vil se fremover.

I hvilken grad det vil sa seg gjøre er uklart.

Foruten konkurransen om leserne mellom avisene fremover, er flere av konfliktlinjene fra før sommeren uavklart.

Journalist Shurika Hansen, som er Lurås partner, er fortsatt ansatt i Resett, men sykmeldt.

PAR: Shurika Hansen og Helge Lurås

I tillegg er det nylig sendt et varsel til Nav, hvor anklagene om trygdebedrageri gjentas.

Anklagene ble fremsatt fra styrets advokat i et møte med Lurås kort tid før han fikk sparken og går ut på at to Resett-bidragsytere bosatt i Sør-Asia skal ha mottatt lønn gjennom stråpersoner samtidig som de mottok trygdeytelser og at Lurås hadde godkjent dette.

VG har mottatt en kopi av et varselet.

Lurås og styret er uenig om hvem som hadde ansvaret for oppsettet for lønnsutbetalinger til de to.

Både Lurås og de to Resett-bidragsyterne avviser å ha gjort noe galt.

– Mitt utgangspunkt er at det ikke har skjedd noe galt og jeg har redegjort for det i et tilsvar i styret i Resett, og har ikke hørt noe fra noen utover det, sier Lurås.

Nav: Vi følger opp alle tips

– Vi kan ikke kommentere eventuell tips og enkeltsaker, men på generelt grunnlag kan vi si at vi følger opp alle tips og saker der vi mistenker trygdesvindel, uttaler direktør Ole Johan Heir i Nav Kontroll.

Nav Kontroll er avdelingen som jobber med å avdekke uriktige utbetalinger av blant annet trygdeytelser.

– Dersom vi etter grundige undersøkelser finner feilutbetalinger, vil pengene bli krevd tilbake og i de mest alvorlige tilfellene vurderer vi også å anmelde bedrageriet til politiet, skriver Heir videre i en e-post.