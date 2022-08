STRØMMEN STYRER HVERDAGEN: Butikkeier og designer Zuzanna Gregorowicz (48) utfører alt kontorarbeid hjemmefra nattetid for å spare strøm.

Butikkeier Zuzanna (48): − Har snudd døgnet for å spare strøm

GRÜNERLØKKA (VG) Strømkrisen har endevendt døgnrytmen til butikkeier Zuzanna Gregorowicz (48). Hun vasker klær og jobber fra hjemmekontor til klokken 5 om nettene for å spare strøm.

– Beklager at det er så rotete! Jeg la meg klokken 04.30 i natt, sier Zuzanna Gregorowicz en anelse hektisk i stemmen.

Gründeren eier og driver klesbutikken Zuzanna G i beste shoppingstrøk på Grünerløkka i Oslo. Normalt gjør hun kontorarbeid i lokalene over butikken på bakkeplan, men strømkrisen har snudd opp ned på 48-åringens hverdag. For å spare penger har tobarnsmoren slått av strømmen og gjør alt kontorarbeid fra egen stue.

– Man får søvnproblemer av regningene. Jeg prøver å være et lett menneske, men blir jo urolig for om folk har shoppet ferdig for de neste fem årene.

EKSTREM: – Ulempen med all nattjobbingen er at jeg blir sittende og se på Instagram. Jeg sparer strøm, men bruker opp pengene på nettshopping, spøker Gregorowicz (48). Da VG møter henne har hun jobbet hele natten, sovet noen timer på morgenkvisten før hun jobber videre utover formiddagen.

Heller enn kjøpestopp, håper Gregorowicz folk i større grad vil støtte lokale, individuelle butikker. Som hennes egen.

– Kjøp kvalitet og ting du blir glad ifra personlige butikker. Bruk kjole i hverdagen, tenn stearinlys og ha bobler i kjøleskapet. Da kommer vi oss gjennom strømkrisen, mener hun.

– Merker du strømkrisen på nervene?

– Ja, det en grunn til at vi er på fornavn med de fleste på Vinmonopolet, svarer Gregorowicz og ler lenge og hjertelig.

Søvnløs krisemodus

Før strømkrisen var hjemmekontoret begrenset til et skrivebord i stuen. Nå spiser jobben stadig mer areal av den 68 kvadratmeter store leiligheten der butikkeieren bor med samboer Bartosz Skwierczynski (44) og barna Adele Olivia (13) og Leo Kasper (7).

– Jeg har alltid vært en nattugle, men har nå snudd døgnet helt for å spare strøm. Jeg jobber, vasker klær og kjører oppvaskmaskinen om nettene. I går jobbet jeg til klokken 5 om morgenen. I natt bare til 4.30 og da tok jeg like godt en dusj mens jeg var i gang, forteller Gregorowicz.

Hun slipper ut et sukk før hun brister i latter igjen:

– Det er tragikomisk! Men en fin måte å både spare strøm og få gjort jobben på.

NYTT VASKEREGIME: Familien har kombivaskemaskin, men for å spare strøm bruker de ikke lenger tørkeprogrammet. I stedet har Zuzanna Gregorowicz funnet frem tørkestativet.

Nesten 6 av 10 er ikke fornøyde med regjeringens håndtering av strømkrisen. Det kom frem i en meningsmåling fra Respons Analyse i august.

Erna Solberg har i VG gått hardt ut mot regjeringens strømplaner og uttalt at det er «urimelig at små og mellomstore bedrifter i Sør-Norge skal ta regningen». Hun mener det somles med å få på plass en støtteordning for bedriftene.

For Zuzanna G har de siste årene gått fra krise til krise: Først nedstengingen under coronapandemien. Så krigen i Ukraina og strømkrisen. Butikken har også vært rammet av containerstreik i Kina og høye drivstoffpriser.

– Det er nesten så jeg forventer at det bare skal skje en ny. Hva blir neste krise, liksom? lurer Gregorowicz.

1 / 4 BALKONGJOBBING: – Jeg elsker bakgården her. Under pandemien satt naboene på hver sin balkong og kunne prate sammen, sier Gregorowicz. Nå bruker hun balkongen til å style og fotografere smykker. PLASSUTNYTTING: Smykker og blender i skjønn forening på butikkeier og designer Zuzanna Gregorowiczs kjøkken hjemme på Grünerløkka. DRONNINGEN AV MULTITASKING: Butikkgründer og designer Zuzanna Gregorowicz (48) jobber stort sett døgnet rundt, også på veien mellom hjemmekontor og butikkvakt. Håpet er at barna en dag vil ta over butikken Zuzanna G. HVERDAGSKJÆRLIGHET: Hver formiddag når hun våkner etter nattens økt, tusler Zuzanna Gregorowicz ut på kjøkkenet. Der venter nypresset sitronvann og to knekkebrød med avokado og cherrytomater som samboeren har satt klar. forrige neste fullskjerm BALKONGJOBBING: – Jeg elsker bakgården her. Under pandemien satt naboene på hver sin balkong og kunne prate sammen, sier Gregorowicz. Nå bruker hun balkongen til å style og fotografere smykker.

Vant til unntakstilstand

Med vante bevegelser rydder hun bort en forsendelse til en kunde. Butikken har klart seg gjennom krisene, understreker hun. Pandemien fikk henne til å satse sterkere på nettsalg. Men det har også medført at 48-åringen må ta bilder på begrenset plass på hjemmebane. Derfor utnytter hun hver ledige kvadratmeter.

Ørepyntproduksjon deler plass med blenderen på kjøkkenet, mens balkongen brukes til fotostudio for tilbehør.

I oppstarten ble Zuzanna G kjent for øreringene bloggeren Trine Grung i 2007 hadde på seg som gjest på «The Oprah Winfreys Show». Talkshowdronningen Winfrey bemerket dem og fikk selv et par.

Men eventyret startet egentlig da polskfødte Gregorowicz flyttet fra Warszawa til Oslo som åtteåring. I krisetid er den polske kulturbakgrunnen nyttig, mener hun:

– Da jeg vokste opp i Warszawa var det unntakstilstand. Vi måtte være kreative på alle nivåer. Alt ble reparert. Da tror jeg man har lettere for å tilpasse seg kriser.

ØREDOBBER: I oppstarten ble Zuzanna Gregorowicz kjent for øreringene bloggeren Trine Grung i 2007 hadde på seg som gjest på «The Oprah Winfreys Show». Talkshowdronningen Winfrey bemerket dem og fikk selv et par.

Ukraina-effekten

I butikken er det begrenset hvor Gregorowicz kan spare. Skrur hun av strømmen og lukker ytterdøren, forsvinner kundene.

– Varmekabler, aircondition, vifte og mye lys er helt nødvendig. Å ha døren åpen er også viktig fordi det fjerner en terskel for å få kundene til å gå inn. Det jeg kan spare på er å slå av varmen på kontoret og heller sitte hjemme, sier gründeren.

Som selvstendig næringsdrivende kan hun også sjonglere med åpningstidene. Hun har redusert kundebesøk for å kutte i bilutgiftene og kjører heller en scooter lokalt. Inntjeningsmessig ligger Zuzanna G så langt litt bak fjoråret, forteller Gregorowicz.

FAMILIEBEDRIFT: – Jeg gruer meg til høsten når det vil gå enda mer varme med, sier Zuzanna Gregorowicz (48). Hun og samboer Bartosz Skwierczynski (44) drifter butikken Zuzanna G sammen.

– Bedriften vår er heldigvis ikke så strømbasert. Vi er ikke en produksjonsfabrikk og har ikke kjøleskap eller produksjonsutstyr som trekker ekstremt mye strøm. Men krisen merkes godt likevel. Vi har vært mye mer avhengige av Ukraina enn det vi kunne forestilt oss, påpeker Gregorowicz.

– Fraktprisene har gått betraktelig opp. Det har også vært forsinkelser fra leverandørene våre og innkjøpsprisene er dyrere.

Venner og bekjente mener hun må komme seg på kontoret for å skille jobb og privatliv, men for Zuzanna og samboeren er skillet mellom jobb og privatliv sømløst.

Før hun tar med VG til butikken for å avlaste samboeren, tømmer butikkeieren vaskemaskinen og slipper ut et hjertesukk mens hun henger opp tøy.

– Jeg var så glad for å kunne kaste tørkestativet da vi fikk kombimaskin, men jeg har måttet ta det frem igjen.

Fra sin polske mor som hun hevder har stålkontroll på strøm og sparing har Zuzanna Gregorowicz lært meg at det verste man kan gjøre er å lage mat og kjøre elektriske maskiner samtidig.

– Multitasking er fy-fy når det gjelder strøm, har jeg skjønt. Hvilket er ironisk – siden jeg er dronningen av multitasking.