BER JUSTIS TA GREP: – Vi har levd i den tro at vi har et politi som på ingen måte er omfattet av korrupsjon. Når slike beskyldninger fremsettes i det offentlige rom, er det for enkelt å bare avvise det. Justisministeren må se på disse forholdene og anklagene, sier Amundsen til VG.

Politifolk anklaget for å ha gitt skytetrening til gjengkriminelle: − Kan ikke bli hengende i luften

Den tidligere lederen for B-gjengen hevder at politifolk trente gjengmedlemmer i håndtering av skytevåpen før den blodige krigen med Young Guns på 2000-tallet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Påstandene fra den tidligere gjenglederen Ghulam Abbas kommer fram i den nye boken «Gudfaren», skrevet av Kjetil Østli. Her forteller Abbas om sitt liv og oppvekst, og om møtet med utro tjenestemenn både i politiet og fengselsvesenet.

Oslo-politiet sier de ikke har funnet holdepunkter for at dette stemmer.







I boken forteller Abbas at han og andre gjengmedlemmer på slutten av 1990-tallet skal ha fått skytetrening av politifolk, som ble betalt av en mellommann.

– Hvor mye de fikk er vanskelig å si. Men at det lønte seg for dem, det vet jeg, sier Abbas til VG i dagens intervju.

LIVET SOM GJENGLEDER: Les hele historien her

Opplysningene opprører både tidligere politifolk og politikere. Nå ber leder for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp) at justisministeren håndterer dette.

– Dersom påstandene er riktig, er det svært alvorlig og oppsiktsvekkende. Vi har levd i den tro at vi har et politi som på ingen måte er omfattet av korrupsjon. Når slike beskyldninger fremsettes i det offentlige rom, er det for enkelt å bare avvise det. Justisministeren må se på disse forholdene og anklagene, sier Amundsen til VG.

– Kan ikke bli hengende i luften

VG har vært i kontakt med både Oslo og Øst politidistrikt. Ingen har så langt planer om å foreta seg noe ut fra opplysningene som Ghulam Abbas kommer med.

– Per nå har vi forsøkt å undersøke påstandene, som jo ligger langt tilbake i tid. Dersom vi skulle finne grunnlag for det, vil vi selvsagt vurdere eventuelle tiltak, sier Siv Alsén, senior kommunikasjonsrådgiver ved oslopolitiet.

Hun sår tvil om riktigheten av det Abbas forteller.

– Så langt har vi ikke funnet holdepunkter for at dette stemmer, sier hun til VG.

Det er et svar Per-Willy Amundsen ikke er fornøyd med.

– Det kan jo hende at dette ikke er korrekte påstander. Men uavhengig av det er dette så alvorlige beskyldninger mot politiet at de de ikke kan bli hengende i luften. Det krever en nærmere undersøkelse, sier han.

Han sier at det ikke er unaturlig Spesialenheten for politisaker går inn i en sak som dette, men understreker at det er justisministeren som har ansvaret for at det følges opp.

MILJØARBEIDER: De ti siste årene har Ghulam Abbas arbeidet for å bli akseptert som lovlydig. Veien har vært krevende og mistroen sterk fra mange. I dag arbeider han som miljøarbeider i Furuset bydel i Oslo.

– Helt utenfor det akseptable

VG har vært i kontakt med tidligere tillitsvalgte ved politiet i Oslo og Østfold. Arne Jørgen Olafsen var leder for Oslo Politiforening ved tusenårsskiftet. I dag er han sjef for Politiets utlendingsenhet.

Han reagerer tydelig på påstandene om at politikolleger skal ha hjulpet gjengmedlemmer med skytetrening.

– Dette er like uakseptabelt den gang som det var i dag. Dette ligger helt utenfor det akseptable, sier han.

Han har ikke tidligere hørt snakk eller rykter om lignende.

– Men det har jo vært saker opp gjennom årene hvor det har vært straffbare koblinger mellom kriminelle og politifolk. Jeg kan selvsagt spekulere i hvem det var, men ikke i VG.

Han er tydelig på at dette er ulovlig.

– Det er noe med forståelsen av politirollen. Men det er Spesialenheten som må uttale seg om det straffbare.

SKUTT PÅ AKER BRYGGE: I 2006 ble to menn med tilknytning til Young Guns skutt på Aker Brygge i Oslo, under Mela-festivalen. Syv år tidligere skal medlemmer av den rivaliserende B-gjengen fått skytetrening av politiet, ifølge den nye boken «Gudfaren».

Mener det kan etterprøves

Torbjørn Finn var frem til 2004 en av de sentrale tillitsvalgte ved politiet i Østfold. Han sier at det er strenge regler for å låne en skytebane, som gjør at det kan være mulig å ettergå hvilke politifolk som tilbød slik skytetrening.

– Alle skytebaner er eid av et skytterlag, og det er ikke bare å møte opp og begynne å skyte. Du må få låne banen på et visst tidspunkt. Det er veldig rigide regler for bruk av en skytebane, sier han.

Også for han er dette første gang han hører om dette.

– For meg er dette totalt ukjent, men det er ikke så rart. For dette ligger langt unna det en politimann skal gjøre. Jeg kan ikke tenke meg at de har sagt et eneste ord om det til noen.

– Naturlig at politiet ser på

Advokat John Christian Elden har tidligere vært advokat for Ghulam Abbas. Han var også forsvarer for den korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensen, som arbeidet aktivt mot Ghulam Abbas og B-gjengen på begynnelsen av 2000-tallet.

– Dette er en åpenbart alvorlig påstand. Da er det naturlig at politiet ser på den, sier Elden.

Han mener dette er potensielt alvorlig.

– I den grad disse tjenestemennene var klar over at mennene som fikk skyteopplæring var kriminelle, er det svært alvorlig. Hvis politifolkene ikke visste hvem Ghulam og kameratene var er det mindre alvorlig. Men hvor grensen går, er vanskelig. Det burde absolutt sees på av politiet. Det kan også være korrupsjon fra politiets side. Å få betalt slik de fikk, er i hvert fall straffbart, sier Elden

Han ser ingen grunn til å tvile på påstandene fra Abbas.

– Vi vet mye om hvordan politiet på den tiden fungerte. Alle er opptatt av at det er så mye bedre nå. Da er det naturlig at politiet ser på dette.

Påstandene fra den tidligere gjenglederen Ghulam Abbas kommer fram i den nye boken «Gudfaren», skrevet av Kjetil Østli.

Spesialenheten etterforsker ikke

Terje Nybøe, sjef i Spesialenheten for politisaker, skriver i en e-post at påstander om mulig korrupsjon i politiet, eller ikke-tjenstlig kontakt mellom polititjenestepersoner og kriminelle, er noe Spesialenheten alltid tar på største alvor.

– Vår innslagspunkt i så måte er om det er rimelig grunn til å anta om det i så fall har vært begått straffbare handlinger, som for eksempel korrupsjon, tjenestefeil eller taushetsbrudd. Det er viktig å understreke at vi ikke er et alminnelig kontrollorgan for polititjenestepersoners opptreden, og at loven setter rammer for når vi trer i virksomhet, skriver han.

VURDERER: Terje Nybøe, sjef i Spesialenheten for politisaker

Samtidig skriver han at det at en påstand blir hengende i luften, ikke nødvendigvis betyr at Spesialenheten skal inn i saken. Han sier de konkret må vurdere hvilke holdepunkter det er for at det har skjedd noe straffbart, og om det er strafferettslig foreldet.

– VG-oppslaget beskriver påstander som kanskje har skjedd for over 20 år siden, og det fremgår også at Abbas antyder at de påståtte tjenestepersonene ikke visste hvem han var, og at han ikke ønsker å belyse forholdet ytterligere, skriver han.

– Dagens oppslag i VG gir i seg selv derfor ikke tilstrekkelig grunn til å iverksette etterforskning, men vi vil til uken vurdere om det er naturlig å gjøre noen innledende undersøkelser hos politiet for ytterligere å avklare spørsmålet om etterforskning. Dersom noen har konkrete opplysninger som kan belyse forholdet er de selvsagt også velkommen til å ta kontakt med Spesialenheten.

Justisdepartementet og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hadde ikke mulighet til å svare i saken lørdag eller søndag.