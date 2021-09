PILS: Tina Bru (H) og Henrik Asheim (H) tar seg en øl på Egon Prinsen i Trondheim.

Ernas fremtidige arvtagere: Slik vil de løfte Høyre

Erna Solberg har pekt på dem som mulige arvtagere. Nå forteller Tina Bru og Henrik Asheim om veien Høyre bør gå for å vinne velgerne de neste årene.

Av Bjørn Haugan

På et møte med elever på en skole under valgkampen i sommer, fikk Erna Solberg spørsmål fra en elev om det er noen som kan overta etter henne som Høyre-leder når hun en gang gir seg.

Solberg nevnte tre navn.

VG sitter sammen med to av dem.

De ser litt usikkert på hverandre.

– Hun pleier å si at hennes etterfølger ikke er født ennå, ler Henrik Asheim, som sitter sammen med Tina Bru.

– Det var dere to og finansminister Jan Tore Sanner. Hva tenker dere om det?

– Det er veldig hyggelig det, det må jeg vel bare si. Det er hyggelig å bli nevnt av statsministeren, sier Asheim lett.

Bru nikker uten å svare.

Hun sier at ikke engang et dårlig valgresultat vil utløse en debatt om Solbergs avgang, mot hennes vilje.

– Jeg tror hele partiet håper hun sitter så lenge hun har lyst og orker.

– Helt enig. Det er det bare Erna som bestemmer. Hun er ubestridt og sitter så lenge hun vil, sier Asheim.

Dermed er det premisset lagt.

Brøl til innestemme

Valget er få dager unna og deres parti og regjering sliter voldsomt.

– Vi skal gjøre alt for å gjøre et best mulig valg, sier Bru.

Men vi har bedt om et intervju som ser lenger enn valgdagen:

Hva mener de to skal til for å løfte partiet det neste tiåret?

Asheim varsler en helt ny politikertype.

– Ser du på valgkampen akkurat nå og hvordan verden utvikler seg, så er det slik at det brøles fra alle kanter, sier Asheim:

– Klimabrøl, oljebrøl – hvor det skjer en fragmentering i samfunnet, sier Asheim og ber om litt mer dempet debatt.

– Vi må klare å snakke åpent om politikk – med litt mer innestemme.

Han sier at de må være ærlige på at de valgene vi må ta de neste tiårene, innenfor klima og omstilling, kommer til å bli vanskelig.

– Vi må klare å inkludere folk i den samtalen på en helt annen måte, slik at vi greier å hindre et splittet Norge i den vanskelige perioden vi står foran.

Han utdyper.

– Jeg tror mange opplever at vi ser og snakker forbi hverandre. Vi roper til hverandre og avbryter samtalene.

Ser til LO og NHO

– Sier du at vi trenger en mykere lederrolle?

– Vi trenger i hvert fall en ærligere en. Vi snakker om politikk på en kunstig måte. Sannheten er at tar du en beslutning, så har den en oppside og en nedside, sier han og spår et brudd som står langt unna den røffe utviklingen vi ser i dag, som er anført av Donald Trump.

– Hvis du står på tv og later som om nedsiden ikke finnes, da virker det fjernt for folk. Du må forklare hvorfor du tok avgjørelsen, på tross av nedsiden. Den måten å kommunisere på tror jeg blir en viktig del av politikkutviklingen de neste ti årene, sier Asheim.

Olje- og energiministeren sitter og nikker. Hun ser de utfordringene debatten oljenasjonen Norge står i og foran, når oljen skal fases ut og de grønne løsningene skal fases inn.

– Retorikk er en viktig del av den utfordringen, men det er ikke den eneste. Høyre må klare å favne de brølende uten å brøle:

– Om du er industriarbeider på Vestlandet eller direktør i Oslo, så har du behov for den samme politikken for å redde klimaet og skape arbeidsplassene.

VALGKAMPINNSPURT: Asheim og Bru konkurrerer mot russen i eggeløp på Melhus videregående skole.

Hun sier det er noen sentrale virkemiddel.

– Utdanning blir ekstremt viktig – og å ha et arbeid å gå til. Og; limet i samfunnet vårt er tillit.

– Så du vil ha LO med på laget fordi det organiserte arbeidslivet bidrar til ryddige forhold?

– Ja, LO og NHO er viktige, sier hun og bruker et konkret eksempel innenfor det feltet hun jobber med.

– LO og NHO har i stor grad klart å enes om hva som er fremtiden til olje- og gassektoren. Da gjør vi klokt i å skjele til det, fordi når de motpolene enes, så bidrar det til å dempe konfliktnivået.

Hun advarer om at omstillingen ikke kommer til å bli lett.

– Vi må gi en trygg omstilling til han eller hun som har hatt samme jobb i mange år, som opplever at jobben forsvinner. Det dreier seg om å bidra med utdanning, hvor igjen partene i arbeidslivet må trekkes med, sier han.

Etterlyser raushet

– Deres regjering har ikke klart å gjøre noe med veksten i antall uføre. Hva vil dere gjøre?

– Det er en av de store utfordringene som ingen har klart å løse. Det er like komplekst som problemet er stort, sier Asheim.

Han sier en sentral løsning er utdanning.

– Når vi er opptatt av at flest mulig skal komme seg gjennom videregående, så er det fordi vi vet at mange av dem som ikke greier det, etter hvert dukker opp i den statistikken.

PODCAST-TRIO: Henrik Asheim, Tina Bru og stortingsrepresentant Peter Frølich spiller inn podkasten «Stortingsrestauranten» i Høyres valgkamp-buss.

Han peker på et virkemiddel til:

– Vi må ha et arbeidsliv som gjør at flere greier å stå i jobb, selv om de ikke kan jobbe 100 prosent.

Og setter noe overraskende den norske effektiviteten litt i spill.

– Vi må inkludere flere i arbeidslivet, selv om det utfordrer en annen viktig verdi: At vi er veldig effektive på jobb. Alle kan ikke være like effektive og da må vi ha et rausere arbeidsliv.

– Klarer vi ikke å løse den utfordringen, så klarer vi heller ikke å bevare tilliten i samfunnet; havner du utenfor mister du tilliten, sier Bru.

Opp med oljen

Hun sier det bidrar til fragmentering.

– Se hvor store «andre» er på meningsmålingene: Du har Helsepartiet, Sentrum, Industripartiet, Pensjonistpartiet, Demokratene, sier hun.

– At såpass mange stemmer på dem, er et uttrykk for at man ikke føler at de tradisjonelle partiene ivaretar deres interesser. Det skal Høyre gjøre noe med, sier Høyre-nestlederen.

Vi tester oljegrensen deres:

– Hvis et selskap nå finner et gigantisk oljefelt nord i Barentshavet verdt 5000 milliarder kroner, som får oppstart og skal hente opp olje til 2070: Skal den oljen opp?

– Hvis selskapene som har gjort funnet mener at de klarer å bygge ut det på en måte som er lønnsomt for dem og oss, så mener jeg ja, sier olje- og energiministeren.

Og legger til:

– Vi har felt som skal produsere olje så lenge, sier hun og nevner Sverdrup-feltet som nylig er satt i produksjon.

– Er det et område som er åpnet, er det ingen grunn til å si nei, sier Asheim.

– Hvordan rimer det med at vi skal nå heftige klimamål?

– Grunntanken i Parisavtalen er at alle land har ansvar for sine utslipp. Vi tar ansvar og skal være i null i 2050 og skal være på vei dit med målene vi har satt for 2030, sier hun.

Uten førerkort

Skatt varsler de ikke store kutt i de neste ti årene, i lys av at kostnadene vil stige, blant annet som følge av eldrebølgen.

– Store skattelettelser i sum tror jeg det blir mindre og mindre åpning for. Vi kommer til å gå til valg på et lavere skattenivå, som kan finansieres gjennom de økte inntektene CO₂-avgiften vil gi, sier Asheim.

Vi avslutter privat og ber dem fortelle om familie, bolig og bil.

– Mann og barn på snart tre. Han er ikke vindkraftbaron hvis noen tror det, men markedssjef. Nå har vi bygd hus i Stavanger og bor der; jeg skal pendle til Oslo, sier hun og legger til:

– Bil: Diesel Volvo! Som jeg ikke bytter ut av miljøhensyn, fordi den bilen er bygd og brukt og det er bedre enn å bytte til noe annet. Jeg bruker bil så lite, men jeg skal ha elbil på sikt.

VALGKAMP: Høyre-toppene driver valgkamp på Nordlandet ungdomsskole i Kristiansund.

– Jeg bor på gutterommet hjemme hos moren min, sier Asheim, flirende.

– Nei da, jeg bor alene i en 60 kvadratmeter to roms-leilighet på Østerås i Bærum. Jeg har ikke bil – jeg har ikke lappen engang. Nå blir jeg kjørt rundt, men normalt er bilen min et Ruter-månedskort.

Vel vitende om at han er åpen homofil, spør vi Bru om Høyre for første gang kan få en homofil leder.

– Vi er et liberalt parti, men det tror jeg ikke går.

Hun forsøker å se ærlig ut, men ansiktet sprekker opp og latteren runger.

– Hvis den homofile mannen vil, så går nok det, sier hun.

Han tror også at partiet er moden for det.

– Det var en diskusjon tilbake på 90-tallet da Jan Petersen prøvde å kjøre frem Per-Kristian Foss som Høyre-leder. I Norge i dag tror jeg ikke det vil være noe tema. Og i hvert fall ikke i Høyre. Vi er tross alt et parti som har Grand Prix-fester.