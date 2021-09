Unge med «FOMO» drikker mer Ofte drar Martin Ciro Askevold (24) på fest kun for å ikke gå glipp av noe. Det er han ikke alene om. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 06. september, kl. 14:42 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt sammenhengen mellom unges drikkevaner og «FOMO» – frykten for å gå glipp av noe. Resultatene viser en klar sammenheng mellom unge som opplever FOMO og hvor ofte de drar på fest og drikker alkohol.

Det er «FOMOen» som tar overhånd for Martin.

Drar du på fest for å unngå «FOMO»? Ja Nei Gjorde det før Neste side (5) Forrige side (3)

Drikker for å ikke gå glipp av noe: − Press på å være crazy

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at unge som opplever frykt for å gå glipp av sosiale hendelser drikker mer alkohol.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det handler mye om frykten for å ikke bli invitert igjen, mener Martin Ciro Askevold (24).

For han er det ikke nødvendigvis ønsket om å drikke alkohol som drar han ut på fester i helgene, men behovet for å være der det skjer.

Resultatene i FHI-studien viser at ungdommer som opplever «FOMO», oftere drikker seg til beruselse enn de som ikke føler på frykten for å gå glipp av noe. «FOMO» står for Fear of Missing Out, og kan beskrives som en frykt for at andre har gode eller morsomme opplevelser du ikke får tatt del i.

For Askevold er de fleste helger på den måten.

– Hva er problemet med å gå glipp av noe, da?

– Det er ikke gøy å henge rundt folk som snakker om noe som skjedde på en fest du ikke var på.

Har Askevold for eksempel tatt en rolig fredagskveld, og våkner til mange festbilder lørdag morgen føler han at han må på fest den kvelden, for å ikke ha vært helt utenfor hele helgen.

– Da drar jeg ofte bare for å ha vært der.

Askevold forteller at han av og til kan prioritere behovet for å ikke gå glipp av festlighetene over andre ting han egentlig får mer glede av.

Sosiale medier forsterker behovet

I FHIs studie ser man sammenheng mellom «FOMO» og hvor mye, ikke bare hvor ofte man drikker.

– Drikker man mer når man har «FOMO»?

– Det er nok en sammenheng der, ja. Mange slutter å invitere de som ikke drikker. Da blir jeg jo redd for å ikke få være med, sier Askevold.

– Opplever du drikkepress?

– Ja, det er press på å være crazy og gøy på fest. Å være en man vil ha med på neste fest også.

Askevold mener sosiale medier forsterker behovet for å få med seg det som skjer.

– Tidligere forskning viser at unge som opplever «FOMO» bruker mer tid på sosiale medier, forteller seniorforsker Geir Scott Brunborg ved FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

Seniorforsker Geir Scott Brunborg ved FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

Brunborg står bak «FOMO-studien», sammen med Jens C. Skogen (FHI, UiS) og Jasmina Burdzovic Andreas (FHI, UiO).

At Askevold opplever at en del av presset kan komme fra sosiale medier, mener Brunborg kan stemme.

– De som scorer høyt på «FOMO» får vite om flere muligheter, og blir eksponert mer for fest, gjennom å være aktive på sosiale medier.

Brunborg forklarer at det nok går litt begge veier.

– Det kan være at «FOMO» fører til mer drikking, men det kan også være at de som allerede er i festmiljøer får mer «FOMO», gjennom å være oppdatert på hva som skjer og hva de går glipp av. Det mest sannsynlige er at dette går begge veier, og forsterker hverandre.

Frykt for å stå uten noen

Askevold føler det er litt hans egen skyld at han opplever «FOMO» av å være på sosiale medier.

– Jeg kan jo avfølge de som legger ut bildene. Men samtidig må man jo være på Snapchat nå, for å snakke med venner. Ingen sender hverandre vanlige meldinger lenger, forklarer han.

I FHI-studien kunne ikke sammenhengen mellom «FOMO» og drikkevaner forklares av andre faktorer som alder, spenningssøken eller psykisk helse. Brunborg forteller VG at det for eksempel var små forskjeller mellom kjønn.

Askevold tror hvilket miljø man er i, er avgjørende.

– Det handler jo veldig mye om å tilhøre en gruppe, og frykten for å plutselig stå uten noen.

Det har han følt mye på selv. Som adoptert fra Colombia har han kjent på å ikke høre «nok» til noe sted.

– Jeg tror det kan gjelde flere med annen etnisitet. Jeg fester ikke for å skryte av å være der, men for å ikke være den som ikke fikk være med.

Forskerne fra FHI benyttet data fra MITT-Liv-studien, med over 2500 norske deltagere i alderen 15–17 år.

Tematikken i studien har ikke blitt undersøkt tidligere i Norge eller andre europeiske land, men enkelte amerikanske studier av collegestudenter tyder på at unge voksne som i stor grad opplever frykt for å gå glipp av sosiale hendelser oftere drar på fest, melder FHI.