Nakstad tror det er en stor misforståelse rundt gult nivå i skolen

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad sier at skolene skal kunne gå til gult nivå ved behov.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det sier han etter at VG snakket med kommuneoverleger i område med høye smittetall som sier at de føler seg presset til å opprettholde grønt nivå i skolene.

Nakstad sier derimot at det er viktig å endre fra grønt til gult nivå hvis det er behov for det.

– Det har vi vært veldig klare på gjennom hele sommeren, at kommunen må bruke trafikklysmodellen. Den er der for å brukes og det betyr at hvis det er en uoversiktlig smittesituasjon der ett grønt nivå bare vil gjøre vondt verre og smitten fortsetter å spre seg, så bør man gå til gult nivå på den skolen, sier han.Samtidig bør man få testet alle elevene gjennom det nye testsystemet som er etablert.

Grønt nivå er hovedregel

Hovedregelen er at det bør være grønt nivå i skolen om det ikke er smitte, men det er opp til kommunene å tilpasse dette etter behov, forklarer Nakstad.

KRITISERER HELSEMYNDIGHETENE: – Vi ble presset til å stå i en TISK-situasjon som alle forstår er helt håpløs. Det er lite støtte å få fra sentralt hold når man må fatte beslutningen om gult nivå, sier kommuneoverlege Ole Bodenvald Lohmann i Åmot kommune til VG.

Kommuneoverlege Ole Bodenvald Lohmann i Åmot kommune i Innlandet sa til VG onsdag at han følte seg presset til å opprettholde grønt nivå.

Han har selv gått imot den nasjonale føringen og innførte gult nivå i skolene 27. august etter et smitteutbrudd han vurderte som ute av kontroll.

– Jeg opplevde massivt press fra FHI og Statsforvalteren om å fortsette grønt nivå både i skolen og på høgskolen i Rena, selv om vi hadde et stort utbrudd blant studenter og smitte i både barnehage, 6. klasse og 10. klasse, forteller kommuneoverlegen.

Her tror Nakstad at det har vært en stor misforståelse.

– Jeg tror det er en stor misforståelse. Den endringen som har skjedd nå dette skoleåret er at man ikke automatisk må være på gult nivå i hele Norge. Det var jo hovedregelen i fjor, sier han.

MISFORSTÅELSE: Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad sier at skolene skal kunne gå til gult nivå ved behov.

Må fortsatt bruke trafikklysmodellen

I fjor var alle skolene i gult nivå, og man fikk ikke gå over til grønt. Dette skoleåret er utgangspunktet ikke lenger gult, men grønt nivå.

– Men man må fortsatt bruke trafikklysmodellen akkurat som i fjor. Og er det forhåndstjenlig å ha gult nivå fordi det er mye smitte som sprer seg på skolen så bør man gjøre det. Så det er nok en misforståelse dette her. Man skal gjøre det som i størst grad gagner elevene.

Nakstad poengterer at det ikke skal være problematisk å gå over til gult nivå hvor man har en smittesituasjon hvor smitten sprer seg mellom alderstrinnene og klassene og det er uoversiktlig.