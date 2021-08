Høy smitte: Med 117 smittetilfeller siden forrige smitterapport har Bergen satt foreløpig rekord i 2021.

Presset testkapasitet i Bergen - møter Høie i dag

Torsdag våknet nordmenn til ny smitterekord i Norge. Nå sliter en rekke kommuner med smitteeksplosjon etter skole- og studiestart og avvikling av sommerferie. Nå dropper Bergen test for karantene i skole- og barnehager.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Torsdag har Bergen kommune 117 nye smittetilfeller av coronavirus, det er høyeste antallet til nå i år.

– Med så mange smittede er smittesporingsarbeidet sterkt belastet og i fare for å bryte sammen. Byens innbyggere har tidligere i pandemien vist at de kan brette opp ermene når det trengs, og nå er det nødvendig at folk tar større ansvar dersom de blir smittet, sier smittevernoverlege Egil Bovim på kommunens hjemmesider.

– Testkapasiteten er presset, sier Bovim til VG.

Kommunen har bedt om å møte Bent Høie for å diskutere videre strategi.

– Vi ser at det er hardt kjør på alle ledd i TISK, forteller smittevernoverlegen.

– Nå må vi se hvordan vi skal gripe dette an. Da må vi henvende oss til sentrale myndigheter og si hvordan det er, sier Bovim og legger til:

– Vi har bedt Bent Høie om et møte i dag, sier Bovim om TISK-strategien i kommunen.

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF) bekrefter at kommunen skal møte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) torsdag ettermiddag.

TISK er en tiltaksstrategi som står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

– Forventet

Økningen i kommunen var forventet, men like fullt en kilde til bekymring, forteller smittevernoverlegen.

– Det var forventet nå. Det er nesten utelukkende i yngre grupper med 17-, 18-åringer opp til 29 år vi ser smitten. Bekymringen er at det skal spre seg nedover, ikke oppover i alder. Oppover er folk stort sett vaksinert - nedover er de ikke det, sier Bovim og legger til:

– Unge blir mindre syke, men noen blir syke, og det er viktig å ha med.

Smittevernoverlegen mener TISK-strategien må vurderes i lys av den nye smittebølgen.

– Da er det et poeng å spørre om TISK-strategien vi har brukt i halvannet år er riktig i akkurat denne situasjonen. Det må sentrale myndigheter vurdere, sier Bovim.

Bergen kommune har en lokal forskrift som etter planen gjelder frem til og med søndag. Bovim mener denne må vurderes på ny.

Tross den krevende situasjonen i byen mener han studentene i byen er samarbeidsvillige i smittesporingsarbeidet.

– Vi har hatt en del smitte blant studenter. Smittesporerne rapporterer at studentene er veldig samarbeidsvillige. De tar kontakt med nærkontakter før vi ber om det. Det er en gruppe smittesporerne har god erfaring med, sier Bovim

Innfører påbud om munnbind

Onsdag ble det registrert 68 bekreftede tilfeller av coronavirus i Trondheim. Det skriver kommunen i en pressemelding.

– Blant de positive er det også mange barn og ungdom i skolealder, opplyser kommunen.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Trondheim innfører påbud om bruk av munnbind igjen. Påbudet gjelder til 7. september.

I tillegg til en gjeninnføring av munnbindpåbud har formannskapet vedtatt å pålegge alle serverings- og skjenkesteder som serverer alkohol om å registrere alle enkeltkunder når de kommer til lokalene.