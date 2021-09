VIL ENDRE NAV: Masud Gharahkhani (Ap), i midten, har ledet Aps arbeid med en tillitsreform i offentlig sektor. Her møter han Elisabeth Steen og Ali Bashari, tillitsvalgte i Nav for Norsk Tjenestemannslag.

Intern NAV-alarm: Tillitsvalgte klager på knallhard målstyring

Tillitsvalgte i Nav varsler om at målstyring og intern rapportering fører til risiko for feilbeslutninger og mest fokus på sakene som er enklest å løse. Nav-ledelsen svarer at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

De tillitsvalgte slår også alarm om risiko for at Nav-brukere blir formidlet til arbeid som de ikke har forutsetninger for å klare.

Elisabeth Steen, klubbleder i Norsk Tjenestemanns avdeling i arbeids- og velferdsetaten Nav, sier at presset er aller størst på Navs kontaktsenter, som besvarer publikums henvendelser på telefon:

– De som jobber der, opplever et sterkt fokus på samtalenes lengde. Etter hver samtale skal de skrive kort notat. Men det går 10 sekunder fra en samtale avsluttes og til neste telefon kommer inn, sier hun.

Arbeidspresset går ut over servicen til publikum, ifølge Steen. Men det sliter tilsynelatende også tungt på de som jobber der: I fjor var sykefraværet i kontaktsenteret på 9,4 prosent, mens i hele Nav var sykefraværet 6,4 prosent.

– Arbeidsgiver bruker lønnsforhandlinger som belønningssystem. De som er best til å oppnå måltallene, blir gjerne prioritert for lønnstillegg, sier Ali Bashari, leder i NTL Nav’s avdeling i Oslo.

Krevende saker blir liggende

– Vi blir pålagt å prioritere de sakene som gir best måloppnåelse for å få ned gjennomsnittlig saksbehandlingstid, Det fører til at de enkleste og ferskeste sakene tas først, mens de mest krevende sakene kan bli liggende, sier Lillian Skrede, nestleder i NTL Nav Oslo.

Skrede forteller om ukentlige og månedlige «tavlemøter» i avdelingene. Der får saksbehandlerne vite hvordan de ligger an i forhold til måloppnåelsen:

– Det er skryt å få om man ligger på grønt nivå. Men er tallene røde, får man tyn. Da må statistikken forbedres til neste møte, sier Skrede.

– Hvem har ansvaret for denne måten å jobbe på?

– Den er politisk bestemt, sier Elisabeth Steen.

– Nav får årlige tildelingsbrev fra regjeringen og Arbeidsdepartementet, som Navs ledelse blir målt på i regelmessige møter med statsråden.

MØTTE PARTENE: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen var onsdag i møte med arbeidslivspartene om permitteringsreglene.

Har gitt Nav frihet

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besvarer kritikken med å vise til Nav har stor indre frihet:

– Helt siden 2013 har vi gitt Nav større frihet til å styre seg selv. Før sommeren laget vi en stortingsmelding om hvordan Nav skal få enda større frihet, sier Røe Isaksen til VG.

– Det ville vært absurd om vi skulle kreve hvor lenge folk kan snakke i telefon, legger han til.

Men han vedstår seg noen nøkkel-krav til etaten:

– Vi har blant annet sagt at unge skal prioriteres og følges opp innen åtte uker. Det er en politisk bestilling. Vi vil også at de skal være ute og møte arbeidsgivere, som er nøkkelen til å få folk jobb. Det unnskylder jeg meg ikke for, og jeg vil ikke fjerne det målet. sier han.

Han ber de tillitsvalgte gå i dialog med Nav-ledelsen dersom det er slik at målkrav går på bekostning av kvaliteten i vedtakene.

Kjenner seg ikke igjen

Navs arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland er også forelagt uttalelsene fra de tillitsvalgte:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen som NTL gir av styringen i NAV, svarer hun i en e-post til VG.

– Jeg kan ikke utelukke at det finnes enkeltmedarbeidere som har hatt denne opplevelsen, men det er ingenting i styringssignalene hverken fra departementet, fra direktoratet eller i linjen som tilsier at medarbeiderne skal måles på denne måten, skriver hun.

Skinnarland opplyser at måltall blir fastsatt i prosesser der medarbeiderne er involvert.

– Det vi imidlertid kan gi NTL rett i, er at det under pandemien har vært et høyt press på alle medarbeidere i NAV. Dette er heller ikke over, legger hun til.

Tillitsreform

Masud Gharahkhani (Ap), som inviterte VG til å møte Nav-tillitsvalgte, har ledet arbeidet med en tillitsreform som Ap vil gjennomføre i offentlig sektor, dersom de får regjeringsmakt i høst.

– Dette er grelle eksempel på hvordan feilslått målstyring går utover brukerne. Personer som allerede har ventet lenge på å få saken sin avgjort, rykker

enda lenger tilbake i køen, sier Gharahkhani.

Tillitsvalgt Ali Bashari har bakgrunn som jobbspesialist i Nav. Jobben går ut på å matche jobbsøkere med arbeidsgivere, slik at folk skal klare seg på egen inntekt.

– Vi måles på minutter på daglig basis, og må rapportere ukentlig. Ett krav er å ha kontakt med et bestemt antall arbeidsgivere i måneden. Jeg hadde også et pålegg om å være ute av kontoret 60 prosent av arbeidstiden, forteller Bashari.

– Vi skulle avslutte flest mulig saker, og kunne da ende opp med å formidle folk til arbeid vi visste de ikke kunne klare i lengden. Som å sende folk med skulderplager til vaskejobber. Det var stor risiko for at de ikke ville orke arbeidet, og være tilbake hos Nav etter kort tid, sier han.

– Slutt på idiotisk målstyring

– I en ny Ap-ledet regjering vil alle statsråder som organiserer deler av

offentlig sektor, få marsjorde om å iverksette arbeidet med en tillitsreform. Det må bli slutt på idiotisk målstyring med detaljerte rapporteringskrav, sier Masud Gharahkhani.

Ap-representanten sier at reformen skal utformes sammen med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner:

– Det vil gi en bedre arbeidshverdag for de ansatte, bedre tjenester for innbyggerne, og en mer effektiv styring av offentlig sektor, mener han.

– Til gode å forstå

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer på Aps utspill om en reform slik:

– Jeg har til gode å forstå hva denne tillitsreformen skal gå ut på.

– Dersom det er å slippe taket i politisk styring, så er jeg helt uenig. Men hvis Ap vil forbedre rutiner og kutte skjemaer og tidstyver, da kan jeg melde at det arbeidet satte Jan Tore Sanner i gang allerede i 2013, fortsetter arbeidsministeren.