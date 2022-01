Breivik til forsvarer: − Du er den eneste kontakten min med omverdenen

TELEMARK TINGRETT (VG) Massemorder Anders Behring Breivik har nærmest ikke møtt mennesker som ikke er profesjonelle aktører siden han ble fengslet 22. juli. Han sier han savner kontakt med andre mennesker.

– Mennesker er sosiale vesen, det er ikke mulig å overleve uten meningsfulle relasjoner, så jeg har slitt veldig med det, sier Anders Behring Breivik under siste del av sin forklaring i Telemark tingrett onsdag.

Da Breivik i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker i terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, var et av rettens hovedargumenter at han selv etter 21 års soning i fengsel ville være en svært farlig mann.

Breivik ønsker nå å bli fri etter å ha sonet minstetiden på ti år, men påtalemyndigheten har motsatt seg dette fordi de mener han fortsatt er en fare for samfunnet.

Fra vitneboksen forteller han om et strengt regime der han har svært lite kontakt med omverdenen, og at han blant annet har blitt nektet å bygge «meningsfulle relasjoner» og ha kontakt med medier han selv kaller høyrepopulistiske.

Breivik soner på såkalt særlig høyt sikkerhetsnivå, og har siden terrorangrepene nærmest vært helt avskåret kontakt med andre mennesker.

Siden moren hans døde i 2013, har han knapt hatt besøk av mennesker utover profesjonelle aktører siden han ble fengslet.

– Enormt sinne og ønske om hevn

Breivik hevder at de strenge soningsvilkårene hans handler om sinne og et ønske om hevn mot han.

– Jeg forstår grunnlaget for straffen, det er et enormt sinne og ønske om hevn, jeg forstår at de vil straffe meg så mye som mulig. Men jeg ønsker å fortsette livet mitt.

Han har de senere årene hatt en besøksvenn som kommer en gang i uken. Besøksvennen får betalt for det, sier terroristen i retten.

– Han har kommet en gang i uken siden 2014, men han er jo en profesjonell betalt person, som er ekstremt hatefull mot alt det jeg representerer og meg som person. Han sier ondskapsfulle ting, forteller han.

– Jeg setter veldig pris på han og vår relasjon, han er ekstremt oppegående, og som jeg har sagt til han, vil jeg heller snakke med en intelligent fiende enn en dum venn.

UTSPØRRING: Terroristen Anders Behring Breivik ble utspurt at sin forsvarer Øystein Storrvik under dag to av rettssaken.

Besøkene skjer enten med glassvegg eller ved en gitterport.

Breivik forteller også om telefonkontakt han har hatt med en kvinne som hadde ønsket kontakt med han, men som nå skal være avsluttet.

– Hun fikk jeg bare snakke med gjennom en glassvegg med en høyttaler, det er det nærmeste jeg har kommet et menneske.

– Du er den eneste kontakten min med omverden, jeg har ingen andre, sier terroristen til sin forsvarer Øystein Storrvik.

– Vanskelig å rekruttere besøksvenner

Rettspsykiater Randi Rosenqvist møter i retten som sakkyndig vitne. Hun forteller at hun ikke har vært begeistret for hans brevskriving og organisasjonsplaner.

– Jeg tror det forsterker hans politiske analyse. Han sitter på sett og vis i sin egen boble. Som enkelte amerikanske politikere tror han at når han har sagt en ting mange ganger, så blir det sant. Han har mye tid til å utdype detaljene sine med forskjellige teorier, mener Rosenqvist.

Hun mener personalet ved fengselet i Skien har vært dyktige, selv om de må byttes ut hvert halvår.

– Det er anstrengende å forholde seg til en slik påståelighet.

Rosenqvist forteller videre at fengselet har arrangert at han kan få være med og snakke med andre innsatte i strukturerte former.

– Men situasjonen er at det er ikke mange av de innsatte som har lyst til å snakke med han. Flere har lyst til å skade han enn å snakke med han, det er vanskelig å rekruttere besøksvenner av andre innsatte, sier hun.

Rosenqvist sier at hun mener Breivik har hatt en gjennomtenkt og omtenksom soning, alt i alt.

– Soningen har gått ganske bra, men det jeg synes er leit er at vi ikke har fått til noen aktiviteter som ikke er intellektuelle aktiviteter. Det fengselet burde få til i fremtiden, er at han må kunne arbeide med noe praktisk, ikke sitte 12 timer om dagen og fordype seg i sine tanker, men at han må klare å fylle dagen med noe praktisk.

Protestaksjon i 2018

– Det du først og fremst savner er kontakt med andre mennesker, spør forsvarer Storrvik.

– Det er sant. Deres argument er at de er redde for at jeg skal radikalisere dem. Men det er inhumant å isolere meg i ti år, svarer Breivik.

Forsvareren spør om Breivik er i stand til å ha kontakt med andre mennesker uten å bryte noen regler, hvorpå terroristen hevder at han aldri har misbrukt noen sin tillit i fengselet.

Like etterpå forteller han at han hadde en ikkevoldelig protestaksjon i fengselet i 2018, hvor han lagde hakekors på cellen.

– Det var ekstreme og ikkevoldelige virkemidler, men det fungerte dårlig for min del. Med unntak av dette har jeg oppført meg eksemplarisk, hevder terroristen.

Rosenqvist sier at Breivik har hatt tre episoder med sivil ulydighet under soningen, en hvor han skal ha satt seg ned og skreket i gangen, en annen hvor han tegnet hakekors på cellen og en tredje hvor han drev sultestreik. Sistnevnte i 2019.

– Slik jeg har forstått det er hans intensjon ved disse sivile ulydighetskampanjene at han skal få anledning til å få samvær med meningsfeller.

Rettspsykiater Rosenqvist har i flere år ment at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å la massemorderen ha fellesskap med andre innsatte.

Så langt har dette likevel ikke blitt testet ut.

Når Breivik skal flyttes mellom avdelinger, låses øvrige innsatte inn på cellene sine, og han har dermed heller ikke sett andre innsatte siden han ble fengslet.

Rosenqvist har presisert at selv om det forelå risiko for at han kunne begå vold i fengselet, så var denne blitt noe redusert gjennom årene med soning.

VITNE: Psykiater Randi Rosenqvist.

– Kan aldri garantere

Etter forsvarers utspørring, spør dommer Dag Bjørvik om Breivik kan fortelle mer om hans påståtte forvandling fra militant til ikke-militant.

Breivik svarer at dersom han ikke får lov til å drive med politikk, ønsker han å drive med forretninger. Det underbygges av at han har brukt tiden sin i fengselet på å lage forretningsplaner, argumenterer han, og viser til planen.

– Her står det detaljert dag fra dag én til 100 hva jeg skal bruke tiden min på. Der står det helt konkret hvilke aktiviteter. På slutten av dag 100, har jeg kommet til et nivå som står beskrevet.

– Kan du overbevise oss om at militante tendenser er forsvunnet, spurte dommeren igjen.

– En som er dømt for en kriminell handling kan aldri garantere art han ikke vil gjøre det igjen for det går på om samfunnet vil gi ham en sjanse eller ikke, svarte Breivik.

Tre celler og utdanning

I fengselet disponerer han tre ulike celler på drøye ti kvadratmeter hver; en bocelle, en treningscelle og en studiecelle. Der har han tilgang til blant annet TV, spillkonsoll, tredemølle, multitreningsapparat.

Han kan bevege seg fritt mellom cellene store deler av døgnet.

Breivik har de siste årene tatt utdanning og fått gode karakterer, blant annet ex.phil. og ex.fac., og han tar nå fag innen privatøkonomi. I retten forteller Breivik at han jobber med studier og sine forretningsplaner omtrent 70 timer i uken.

Under sin forklaring sier psykiater Randi Rosenqvist at han tok to eksamener i business administration ved Høgskolen i Molde før jul.

– Han gjør det godt i fagene som dreier seg om faktastoff heller enn resonnementer, han har jo en enorm hukommelse for detaljer, sier Rosenqvist.

SKIEN FENGSEL: Her foregår rettssaken, der Anders Behring Breivik har begjært seg prøveløslatt.

Profilert nynazist stilte som vitne

Onsdag var også den svenske nynazisten Pär Öberg, som er sjef for Den nordiske motstandsbevegelsens parlamentariske gren i Sverige og medlem av Den nordiske motstandsbevegelsens svenske riksrådet, innkalt som et av Breiviks vitner.

Forsvarer Storvik stilte vitnet flere spørsmål om hvorvidt han kunne tilby Breivik et ikkevoldelig sosialt fellesskap utenfor fengselet, noe Öberg mente de absolutt kunne ha.