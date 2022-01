TAPPER BUDSJETTET: Det blir mindre penger til shopping, reiser og annen moro når strømregningene spiser en så stor del av husholdningsbudsjettet som de gjør i vinter.

Strømprisene fører til kutt i annet forbruk – også katten Sherlock fikk svi

Fytti katta, for et strømsjokk! Tre av ti sier de har kuttet i forbruket på grunn av høye strømpriser. Alexander Braaten Berg måtte ta grep da strømregningen kom. Det resulterte blant annet i brente poter på familiens katt.

Desemberregningen kom på 20.911 kroner. Med strømstøtten fra staten betalte han og familien rundt 19.000 kroner opplyser Berg.

– Alle sånne ideer, der vi pleier å bestille mat på fredager, er lagt på is. Ungene er informert om at det ikke blir sushi på fredager, humrer Berg.

Og som en uheldig konsekvens av priskrisen: Familien har fyrt mer med ved enn vanlig. Det resulterte i brente poter på husets katt - og tusener i utgifter til dyrlegen...

Berg er ikke alene om å kutte i annet forbruk på grunn av høye strømpriser.

En undersøkelse gjort for VG av Respons Analyse viser at nesten en tredjedel av forbrukerne har måttet kutte i forbruket.

KUTTER I FORBRUKET: Den høye strømregningen gjorde at Berg og familien raskt la fra seg all ekstra hverdagskos.

På spørsmålet i hvilken grad har de høye strømprisene i vinter gjort at du har måttet kutte ned på annet forbruk, svarer 12 prosent i stor grad og 20 prosent i noen grad mens 23 prosent sier at de har gjort det i mindre grad.

Tendensen er ganske lik i alle aldersgrupper, men det mest overraskende er kanskje at også personer med høy inntekt oppgir at de har måttet kutte i annet forbruk. Nesten 30 prosent av dem med en husstandsinntekt over 1 million oppgir at man har måttet kutte i stor grad eller i noen grad.

Samtidig svarer 44 prosent at strømprisene ikke har ført til at de har måttet endre forbruket sitt.

Info Fakta Landsrepresentativ undersøkelse med 1000 personer over 18 år som er intervjuet per telefon i perioden 5.–10. januar 2022.

Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3

prosentpoeng for hoved frekvensene. Kilde: Respons Analyse Vis mer

– I høyinntektsgruppen er det nesten 30 prosent som må redusere mens i lavinntektsgruppen er det 35 prosent, sier Thore Gard Olaussen, faglig rådgiver i Respons Analyse.

– Men nå er jo ikke en million eller mer en kjempestor husstands inntekt hvis det er to som har inntekt, legger han til.

Det er særlig velgere som stemmer på Rødt og Frp som oppgir at de i stor grad har måttet kutte ned på annet forbruk, med henholdsvis 27 og 20 prosent.

– Protestervelgere er ofte de som roper høyest, men det kan også være en bakenforliggende årsak at det tross alt er lavinntektsgruppene som svarer at de påvirkes mest, sier Olaussen.

Kutt i forbruk er minst utbredt i Trøndelag og Nord-Norge, og mest utbredt på Østlandet. Men så har da også trøndere og folk i nord blitt forskånet for de rekordhøye strømprisene man har hatt i Sør-Norge.

– Hva har dette å si for norsk økonomi?

– Det kommer an på varigheten. Strømprisene var spesielt høye i desember og er fortsatt høye, men ned fra toppnivåene, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

– Det forventes at strømprisene vil være lavere fremover enn det vi har sett, og lønnsveksten i Norge er på vei opp. Forventningen er at lønnsveksten i 2022 tross alt stiger mer enn samlet konsumprisvekst, sier Hov.

Det betyr oppgang i kjøpekraften, men den kunne altså vært enda sterke hvis det ikke hadde vært for strømprisen.

– Tant og fjas-budsjettet røk fort

Berg og familien bor i en enebolig i Oslo. På grunn av corona har han hjemmekontor, som han innrømmer kan ha hjulpet han å spare penger:

– Hadde det ikke vært for hjemmekontor hadde latten ligget dårligere an.

Det er det gode liv han og familien har måttet kutte mest i. Restaurantbesøk, kino og en ekstra brus i hverdagen er strøket fra handlelisten. De er også mer bevisst på matbudsjettet enn tidligere.

– Det som bekymrer meg er jo utelivsbransjen. Det kommer kanskje ingen gjester fordi de ikke har noe penger å bruke. Føler jeg er en av de som er heldige opp i dette, isolert sett. Det er et faresignal at det rammer såpass hardt.

SPISER HJEMME: Familien liker å og av til dra ut å spise, eller bestille mat hjem. Det er det slutt på nå.

Det er ikke bare kafébesøk og gode matvarer som har måttet la vente på seg. Den planlagte ferieturen til Tyskland i sommer er byttet ut med en innenlandsferie.

– Tant og fjas-budsjettet røk ganske fort, sier han.

Berg og familien klarer seg med å kutte i ulike budsjettposter, men om strømprisene holder seg like høye er han klar på hva han må gjøre.

– Da må jeg selge huset, og flytte til leilighet. Om dette bare er et avvik og prisen går tilbake til rundt 1 krone klarer vi oss.

Har prøvd å spare strøm

Berg forteller at han og familien har gjort diverse tiltak for å spare mest mulig strøm. De bruker varmepumpe for å varme opp huset, en investering Berg er glad for nå.

De fyrte mye i vedovnen på kjøkkenet, men etter at katten deres brant seg på vedovnen var ikke det lenger like populært.

BRENTE POTER: Familiekatten Sherlock fikk svi for å prøve å varme seg på vedovnen.

Regningen fra dyrlegen kom over 40.000 kroner.

Katten var forsikret for 35.000kroner, så egenandelen kom på rundt 9.000 kroner.

De har også tatt i bruk timere på vaskemaskinen, og prøvde å være bevisst på hvilket tidspunkt på døgnet de brukte mest strøm. Berg forteller at det sparte de så lite på at de ikke lenger tar seg bryet med det. Det tiltaket de fortsatt gjør er å skru ned termostatene, og ikke lenger bruker panelovnene.

Til tross for at strømregningen er høy og mange ting har blitt strøket fra handlelisten, føler Berg at han er en av de heldige.

– Vi har jo en relativt god inntekt, og bor i et stort hus i Oslo. Det koster en del å varme opp dette huset. Vi ser på oss som heldige fordi vi har god økonomi.

PSSST! Det skal etter forholdene gå bra med Sherlock nå, men den har lært seg å holde seg unna vedovnen...