FORKLARTE SEG: Politimannen forklarte seg mandag om overgrepsanklagene. Han sier han ikke har forgrepet seg mot noen.

Voldtektstiltalt politimann: − Jeg har blitt fratatt alt

HELGELAND TINGRETT (VG) Den voldtektstiltalte politimannen fra Nordland forteller at han under seksuell omgang har forholdt seg til nei som et nei, og stopp som et stopp.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

I dag startet rettssaken i Helgeland tingrett mot den suspenderte politimannen i 30-årene.

Han står tiltalt for å ha begått to voldtekter mot to kvinner. Den ene kvinnen var politistudent, og politimannen var praksisveileder for henne.







Mannen i 30-årene er også tiltalt for å ha misbrukt et overmaktsforhold, her politistillingen, til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner.

Det er totalt syv fornærmede i saken. Politimannen nekter straffskyld, men har erkjent å ha seksuell omgang med kvinnene.

– Hvordan opplever du anklagene, spør aktor i Spesialenheten for politisaker.

– Uriktige.

– Kan du si noe mer?

– Jeg føler jeg ikke trenger å si noe mer. Jeg føler de er feil.

VANSKELIG: Perioden etter pågripelsen har vært vanskelig for politimannen.

– Fratatt alt

Politimannen ble pågrepet og suspendert 10. desember 2019. Spesialenheten for politisaker ville under rettssakens første dag vite hvordan han har opplevd årene etter pågripelsen.

– Det vet jeg ikke hvordan jeg skal beskrive, sier politimannen, tar en pause, og fortsetter:

– Jeg gikk fra å være en politimann, med den synligheten jeg har hatt som politimann, en alle visste at var politimann, til en som alle kjenner som en serieovergriper. Rett og slett.

– Jeg har blitt fratatt alt, alt som var viktig for meg, alt som gjorde meg glad har blitt borte, sier politimannen i 30-årene.

Han forteller om to år som har vært preg av uthenging i sosiale medier.

– Jeg har blitt stemplet og farliggjort. Men jeg har prøvd å leve så vanlig som mulig, sier politimannen.

Avtalte sex

Under rettssaken er politimannens seksuelle preferanser, og særlig da knyttet til såkalt BDSM-sex, et sentralt tema.

Ifølge tiltalen skal to av voldtektene ha funnet sted i forbindelse med en forutgående avtale om seksuell aktivitet.

I tråd med avtalen skal politimannen ha bundet kvinnene på hender og føtter. Men ifølge tiltalen skal kvinnene etter hvert ha sagt nei, og bedt ham om å stoppe og forsøkt å sparke ham bort. Likevel skal den seksuelle omgangen ha fortsatt, ifølge tiltalen.

Politimannen nekter for å ha voldtatt kvinnene. Han svarer også på spørsmål fra Spesialenheten for politisaker at han ikke er voldelig.

HELGELAND TINGRETT: Rettssaken mot politimannen går i Helgeland tingrett.

– Bevisførselen vil vise at tiltalte og fornærmede har avtalt og snakket om sex i forkant, nokså heftig sex. Spørsmålet for disse postene er om tiltalte har gått for langt i forhold til overensstemmelsen mellom partene. Det er også viktig å merke seg hva de fornærmede tenkte da, og ikke hva de har tenkt i ettertid og etter at Spesialenheten kom inn i saken, sier politimannens forsvarer, Heidi Reisvang, i retten.

– Det har vært viktig for meg at begge ville være med. Det var viktig med enighet og tillit, forklarer politimannen.

– Jeg har forholdt meg til nei som et nei, og stopp som et stopp.

– Interesse for folk

Politimannen fikk også spørsmål om hva som har vært han viktigste verdier i rollen som politi.

– Det må ha vært det å vise interesse for folk. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg fikk høre fra mine kolleger at de klarte ikke å skjønne hvordan jeg kunne ha så mye tålmodighet med å snakke med dem de omtalte som knarkere eller annet. Men jeg synes det var interessant å bli kjent med folk og høre på folk.