VIKEN-RIVALER: Martin Kolberg (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) kjemper for å oppløse storfylket. Anniken Huitfeldt vil bevare Viken.

Omstridte AUF-medlemmer kan avgjøre bitter Viken-strid

Det økte medlemstallet som gir Akershus flertall på skjebnemøtet i Viken Ap, skyldes nye AUF-ere vervet for ti kroner i 2021.

– Har de fortsatt med det svineriet i Akershus AUF? Herregud at de tør. Det er jo AUF-erne som tipper dette her nå, sier Per Olaf Lundteigen.

Han er stortingsrepresentant for Senterpartiet og en av de mest høylytte motstanderne av Viken fylke.

Ap og Sps regjeringserklæring sier at «det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».

Akershus-flertall på skjebnemøte

Men for at fylket skal deles opp, må søknaden leveres. Derfor er det avgjørende hva Ap lander på i Viken. Mens Ap-lagene i Buskerud og Østfold vil ha selvstendigheten tilbake, er Akershus Ap mot å dele Viken i tre selvstendige fylker slik som før.

Lørdag 5. februar samles representantskapet i Viken Arbeiderparti til et skjebnesvangert møte om storfylkets fremtid.

På forrige representantskapsmøte hadde Buskerud og Østfold 52 delegater til sammen, mot Akershus’ 48.

Men etter nyttår sitter Akershus med best kort: De får 51 delegater og flertall, mot 28 til Østfold og 21 til Buskerud. Det var DN som omtalte delegatfordelingen først.

VIKEN-TILHENGERE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Tonje Brenna vil bevare Viken. Her med partikollegene Raymond Johansen, Jonas Gahr Støre, Mani Hussaini og Hadia Tajik på AUFs valgvake på Soria Moria etter skolevalget i 2015.

Tiere gir Akershus-makt

VG kan nå avsløre at årsaken er at AUF i Akershus har vervet 480 nye tikronersmedlemmer i 2021.

Akershus Ap og AUF har sammenlagt 506 flere medlemmer i 2021 enn i 2020. Men moderpartiet har kun en oppgang på 90 medlemmer. Ungdomspartiet har derimot økt med 416 i netto – fra 615 til 1031.

Nye medlemmer i AUF betaler kun ti kroner det første året. Likevel har disse vervingene bidratt stort til at Akershus har flertall på det avgjørende Viken-møtet.

Info Dette er medlemstallene: Fylkeslagene i 2021: Akershus totalt: 4959

Akershus Ap: 3928

Akershus AUF: 1031

Buskerud totalt: 2092

Buskerud Ap: 1873

Buskerud AUF: 219

Østfold totalt: 2701

Østfold Ap: 2430

Østfold AUF: 271 Fylkeslagene i 2020: Akershus totalt: 4453

Akershus Ap: 3838

Akershus AUF: 615

Buskerud totalt: 2170

Buskerud Ap: 1911

Buskerud AUF: 259

Østfold totalt: 2685

Østfold Ap: 2432

Østfold AUF: 253 AUF-fylkeslagene i 2021: Akershus: 10 kroner: 480

50 kroner: 551 Buskerud: 10 kroner: 63

50 kroner: 208 Østfold: 10 kroner: 3

50 kroner: 216 Vis mer

– Trist for de ekte medlemmene

– Hva tenker du om at AUFs tikroners medlemmer kan avgjøre Vikens fremtid?

– Jeg trodde AUF og Aps ledelse hadde ryddet opp i tikronersmedlemmene, sier Lundteigen til VG.

AUF tikronersmedlemskap er omstridte, men gir ungdomspartiet stor makt i moderpartiet.

– Men så fortsetter det i Akershus, og gjør at Akershus Ap kan få flertall på representantskapsmøtet som avgjør Vikens fremtid. Det er ... ja, hva man skal kalle det? Trist, sier Lundteigen og legger til:

– Det må være trist for de ekte medlemmene i Arbeiderpartiet at tikronersmedlemmer i AUF kan tippe maktforhold på denne måten.

VIKEN-MOTSTANDER: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, her med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Kritikken til Lundteigen faller helt på sin egen urimelighet, sier Nimrah Ramzan, leder i Akershus AUF, til VG.

– AUF er opptatt av at det skal være lav terskel for unge å melde seg inn, og være politisk engasjert. Hvis Lundteigen mener noe annet så får det stå for hans regning.

– Ikke demokrati

Men i moderpartiet reagerer man på delegatfordelingen mellom de tre tidligere fylkene.

– Det er ikke greit at Akershus har flere delegater enn Buskerud og Østfold til sammen. Det er ikke akseptabelt, sier Sindre Martinsen-Evje (Ap), ordfører i Sarpsborg.

Ordføreren mener at dette er et problem som må løses før møtet 5. februar.

IKKE TILFREDS: Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

– Alle hadde en intensjon om at ingen fylkesparti skulle ha flertall da vi opprettet Viken Ap. Det er ikke greit at et fylkesparti har flertall alene, det er ikke demokrati.

Akershus Ap binder ikke sine delegater, så hvis noen av dem er for å dele opp Viken, kan de stemme for det på representantskapsmøtet.

– Uakseptabelt

Martinsen-Evje får støtte fra leder av Østfold Arbeiderparti, Siri Martinsen:

– Jeg tar de AUF-medlemstallene til etterrettning. Jeg synes det er uakseptabelt at ett fylkesparti overprøver to andre. Det har hele tiden vært intensjonen at et fylkesparti ikke skal ha et slikt flertall i et slikt møte og avgjøre alene, sier hun til VG.

Kolberg: – Alvorlig

Heller ikke Martin Kolberg, Ap-veteran, tidligere partisekretær og stortingsrepresentant og leder av Buskerud Ap, er fornøyd.

– Hva tenker du om at Akershus fylkesparti henter styrken sin utenfor eget parti i voteringen dere skal ha 5. februar?

– Ja, det er relevant å spørre om det er rett at det skjer. Det får bli en del av diskusjonen før vi fatter vedtaket. Debatten og vedtaket berører 1,2 millioner mennesker og er viktig for alle innbyggerne.

«Alvorlig» er ordet han bruker om diskusjonene rundt AUFs omstridte tikronersmedlemskap, som gir ungdomspartiet makt i moderpartiet.

IKKE TILFREDS: Ap-veteran Martin Kolberg. Her med Jonas Gahr Støre i 2019.

– Jeg er veldig bevisst diskusjonene om 10-kronersmedlemskapet i AUF og dets betydning for representasjon i Arbeiderpartiet. Og det er alvorlig. Men det er et lovlig medlemskap og derfor tar jeg medlemstallene i Akershus AUF til etterretning, sier Kolberg til VG.

Akershus-topp: – Skal avgjøre i fellesskap

Anniken Huitfeldt, utenriksminister og leder i Akershus Ap, viser til nestleder Øystein Slette.

– Det er ikke sånn at Akershus Ap kommer til å presse gjennom dette med sine 51 delegater. Dette er noe Ap i Viken skal avgjøre i fellesskap.

AKERSHUS-TOPP: Øystein Slette er nestleder i Akershus Ap og ordfører i Enebakk. Her med kongen på et besøk på eldresenteret i kommunen.

På spørsmål om delegatflertallet likevel øker sjansene for at Akershus Ap får det som de vil, svarer Slette:

– Det kan godt hende det. Jeg ser ikke helt koblingen, sier han og legger til:

– Det er ikke økningen i medlemmer i AUF i Akershus som kommer til å avgjøre dette her.

AUF: – Kjenner meg ikke igjen

Nimrah Ramzan, leder i Akershus AUF, sier at ungdomspartiet har fått flere medlemmer fordi de har kunne møte ungdom igjen, særlig i valgkampen.

– Jeg opplever at den prosessen vi har nå, den har partiet har bestemt og vi har hatt god dialog. Alle som er medlemmer i AUF er likeverdige medlemmer, og det er viktig at det er lett å engasjere i politikk, sier hun til VG.

AUF i Akershus har vedtatt at de ønsker å beholde Viken fylkeskommune.

– Men det er sånn Akershus Ap nå har flertall i representantskapet fordi dere har vervet så mange medlemmer?

– Det kan være mange grunner. Det viktigste er at vi har hatt prosess i partiet, og er enige om hvordan vi fordeler delegater. Det viktigste er at folk som er medlemmer i AUF er verdt like mye uansett hvor mye de betalte for å melde seg inn.