KIRKE: De flagger på halv stang i Lyngen.

Snøskredet i Troms: − Kan skje hvem som helst

LYNGEN (VG) Dagen etter at tre menn døde i et snøskred i Lyngen, sendte kommunen ut en SMS-varsling om farene i fjellet.

Tre franskmenn i 60-årene er døde etter at et snøskred gikk i Lyngen torsdag.

Skredet skjedde én dag før kommunen skulle starte med SMS-varsling om farene i fjellet.







– Så vidt jeg vet er vi den første kommunen som sender ut en slik melding. Det koster mye penger, men ingenting som kan nå ut til kommunens innbyggere, skal være uprøvd, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen til VG.

Etter planen skulle den første meldingen bli sendt ut fredag ettermiddag, men utsendelsen ble framskyndet til klokken 9 på grunn av været og forholdene i fjellet.

I meldingen står det at ferdsel i terreng brattere enn 30 grader kan føre til skred, og det oppfordres til å sjekke varsom.no før man drar på tur.

Ordføreren sier at det er vanskelig å si hva som kan være årsaken til skredulykker, og at man aldri kan komme bort ifra at det å ferdes i naturen er et individuelt ansvar.

– Det kan være feilvurdering, et uhell, den nådeløse naturen og informasjonsbiten. Enhver ulykke er en spesiell hendelse. Folk må vite om risikoen som finnes når man ferdes i naturen. Det kan skje hvem som helst som ferdes i naturen.

LYNGEN: Ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Kommunen forventer mange turister i påskeferien, og skal også etablere et team som skal være tilgjengelig hele døgnet i slike situasjoner.

Gruppen består av to psykologer, en prest, to helsesykepleiere og to psykiatriske sykepleiere.

– Vi begynner dessverre å bli rutinert på slike tilfeller. Det handler om å være best mulig når uhellet er ute. De siste syv årene har vi hatt en del slike saker. Nå handler det om å håndtere situasjonen på en verdig måte for turfølget og de omkomne, sier Johnsen.

Det er ganske fullt på overnattingsstedet i Lungen på grunn av mye snø. Fredag er det opp mot 1000 i fjellet, sier ordføreren. Det er blå himmel og strålende sol over Lyngseidet.

– Stor sorg og smerte

Ordføreren sier at hendelsen preger lokalsamfunnet, og at det hele er forferdelig tragisk.

– Alle kjenner en som har hatt en oppgave i denne sitasjonen. Det er et lite samfunn. Det er utrolig trasig at folk kommer på besøk her for å nyte naturen, ender i dødsfall, sier Johnsen.

Det var en person fra turfølget som varslet politiet. De fikk melding om hendelsen rundt klokken 14.30 torsdag. Skredet gikk i Beretlia ved Lyngseidet.

Det var ti stykker i reisefølget. Det er to av dem som har mistet sine ektefeller.

– Vi jobber med å se til at gruppen er ivaretatt. Det er essensielt at vi skaper ro og trygghet for dem som er rammet. I en slik hendelse er det stor sorg og smerte, sier kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen til VG fredag morgen.

STOR SNØSKREDFARE: Skredet gikk i Beretlia ved Lyngseidet.

Det er stor snøskredfare flere steder i landet nå. Dette gjelder hele Vest-Finnmark, Finnmarkskysten, Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms, Indre Troms og Helgeland Trollheims, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane.

Onsdag gikk det ti snøskred på åtte timer i Møre og Romsdal.