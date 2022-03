FORHANDLINGER: Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet (LO) (t.h.) og leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) har frist til i natt på å bli enige om årets lønnsoppgjør.

Frontfagsoppgjøret har frist i natt - kan bli storstreik

Norsk Industri og Fellesforbundet jobber nå på spreng for å bli enige om lønnsoppgjøret innen midnatt. Nærmere 29.000 industriarbeidere blir tatt ut i streik dersom de ikke rekker fristen.

Av Henrik Røyne , Bjørn Haugan og NTB

– Vi er nødt til å bruke de kommende timene godt. Det er blitt jobbet godt siden mandag, men der er mye som ikke er løst enda, sier riksmegler Mats Ruland til NRK.

Partene kom ikke til enighet da de møttes til forhandlinger tidligere i mars. Dermed har de møttes til tvungen mekling siden mandag denne uken. Fristen er ved midnatt. Riksmekleren tror forhandlingene vil fortsette på overtid.

Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri, forteller til kanalen at utgangspunktet for forhandlingene har vært spesielt krevende i år.

– Vi har vært gjennom en pandemi, og hatt store forventninger til økonomisk vekst, og så kom det en krig, sier han.

Likevel forholder han seg optimistisk, men sier til NRK at konsekvensene blir veldig store dersom de ikke lykkes i å komme til enighet.

Info Oppgjørsbegrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Konkurranseevne er et mål på hvor godt et lands næringsliv kan hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Reallønn: Dersom lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen/prisene, vil reallønnen øke. Vis mer

Risikerer storstreik

27.600 medlemmer av Fellesforbundet og rundt 1.000 i Parat tas ut i streik fra fredag dersom man ikke blir enige innen fristen midnatt.

Allerede da meklingen startet, sa riksmegler Mats Ruland at det så vanskelig ut. Tidligere denne uken sa han til FriFagbevegelse at han ikke har tro på at partene blir enige før fristen ved midnatt.

– Frontfaget er alltid vanskelig, men i år er det vanskeligere enn det pleier, sa han.

Det er spesielt bedrifter i Stavanger, Haugesund og på Stord som vil bli hardest rammet dersom det blir streik. I sistnevnte kommune er det for eksempel varslet uttak i 14 bedrifter.

Krever lønnsvekst

Fellesforbundet har kommet med krav om reallønnsvekst – altså at lønningene stiger mer enn prisene.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) oppjusterte like før forhandlingene at den ventede prisveksten til 3,3 prosent. Dersom elavgiftsstøtten ikke videreføres, må industriarbeiderne også få ytterligere 0,2 prosent for at kravet deres skal bli innfridd.

Norsk Industri på sin side, har lagt til grunn at lønnsveksten ikke må bli høyere enn 3,5 prosent, fordi det er anslått lønnsvekst i landene norske bedrifter konkurrerer med, i OECD-landene.

I fjor gikk reallønnen kraftig ned, ettersom prisene steg mye mer enn antatt i forhold til lønnsveksten.

Det samme kan skje i år også, ettersom blant annet krigen i Ukraina kan få store konsekvenser for både mat- og energipriser.

Brudd i byggfagmeglingen

Fellesforbundet har brutt meglingen med Byggenæringens Landsforening (BNL). Det betyr at 16.200 arbeidstagere kan bli tatt ut i streik fra tirsdag.

Nå flyttes forhandlingene til Riksmekleren og tvungen megling. Fristen for meglingen går ut mandag 4. april ved midnatt.

Fellesforbundet varsler at 16.200 arbeidstagere i byggebransjen kan bli tatt ut i streik fra tirsdag 5. april dersom partene ikke kommer til enighet.

Varselet om plassfratredelse omfatter over 960 bedrifter.