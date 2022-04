FREDELEG GATE: Sentrumsgata «Øyragata» i Lærdal er eit populært foto-objekt om sommaren. Den ukrainske familien Fukalov er heilt åleine i hovudgata på den nye heimstaden ein vanleg ettermiddag i april.

Flykta frå heimen og krigen til ny heim i Lærdal

LÆRDAL (VG) Familien Fukalov forlot alt dei eigde i heimen i Tsjernivtsi i Ukraina. No flyttar dei inn i sin nye heim i Lærdal.

Den vesle familien på tre trudde nesten ikkje sine eigne auge då dei fekk sjå sin nye heim.

– Eg heldt på å besvime då eg såg leilegheita første gongen, den var så fin, seier Silvia Fukolova (46).

I den nye, lyse leilegheita på over 70 kvadratmeter er både møblar, kvitevarer og alt som høyrer til i ein moderne heim - på plass.

Alt ordna og dekka av Lærdal kommune.

Merka av flukta

VG har følgd familien frå Tsjernivtsi i Ukraina sidan like etter at dei kom til Norge.

I starten for ein månads tid sidan var dei merka av flukta frå det krigsherja heimlandet:

Slitne, litt reserverte, prega av søvnlause netter med flyalarmar og sprintturar ned i bodkjellaren i blokka heime i byen Tsjernivtsi.

Dei er tre av fleire millionar ukrainarar som forlot alt dei eigde og rømde frå krigen.

ATRIUM: Ordførar Audun Mo i Lærdal opnar døra til den to år gamle leilegheita som no blir Vitalii Fukalov og Silvia Fukalova sin nye heim. Bustaden er ein del av eit heilt nytt bustadkompleks bygd rundt eit atrium. NYTT NABOLAG: Silvia Fukalova kikkar ut dei store vindaugene frå det store, kombinerte stove- og kjøkenrommet i leilegheita. Ektemannen Vitalii held seg i bakgrunnen.

I starten på vårmånaden april, ser dei noko lysare på tilveret enn i byrjinga av mars. Den nye bustaden er kanskje det viktigaste.

I tillegg har fireåringen Maksym fått plass i barnehage. Han smiler lurt til både kjende og ukjende då VG er på vitjing.

Betre no

Guten stiller villeg opp til fotografering både ute og inne. Ein månads tid tidlegare var han litt redd for å gå ut - og trudde journalisten var ein streng politibetjent.

Inn i palmehelga og påsken har Maksym og familien også ein fått ny og eigen plass å bu framfor i kjellarstova til han Ragnar Bjørkum og kona Silvia i Erdal.

– Vi har det betre no. Vi har fått hjelp av kommunen, og fått hjelp med pengar til å klare oss gjennom det daglege, seier Vitalii Fukalov (62) til VG.

OVERSIKT: Maksym speider med kikkert ut fra vinduene.

Kona Silvia er i ein prosess der ho kanskje kan få seg jobb på den store campingplassen i Lærdal. Han sjølv er framleis på utkikk etter jobb, gjerne som sjåfør eller vaktmeister.

Vitalii er nok ein over snittet «handyman», ifølgje deira største hjelpar og støttespelar for å etablere seg i Norge, Natalya Tveit.

Språket

Den store utfordringa er som for mange ukrainarar som kjem til Norge for tida: Språket. Slett ikkje alle vaksne ukrainarar snakkar engelsk.

Og slett ikkje alle kommunar har rigga til eit opplegg for norskopplæring.

I tillegg er det krevjande for mange flykningar å ikkje vite om - eller kva tid dei kan flytte attende til Ukraina.

– No er det viktig at vi raskast mogeleg klarar oss sjølv økonomisk. Vi vil ikkje sitje passive. Vi vil jobbe, seier Vitalii og Silvia.

BUDDE HER: Vitalii forlet den første heimen familien Fukalov hadde i Norge - då dei budde privat hjå han Ragnar Bjørkum og hans ukrainske kone Silvia i grenda Erdal i Lærdal kommune.

Vitalii fekk dra ut av Ukraina sidan han er 62, og ikkje fell inn under kravet til verneplikt for menn mellom 18 og 60 år. Også han peikar på språket som den største bøygen på vegen mot integrering.

– Eg må nok lære meg norsk. Det er eg innstilt på. Vi kan ikkje vere avhengig av tolk heile tida, seier 62-åringen medan Natalya tolkar.

– Dersom vi lærer oss norsk, får oss jobbar og trivst her, blir vi nok verande. Vi får sjå an litt, legg han til.

– Verda må få vite

Han og kona Silvia hadde lagt store planar for framtida heime i Ukraina. Sonen Maksym skulle på ukrainsk skule og universitet. Dei planane reknar dei med er øydelagt av krigen. No må dei stokke korta på nytt i Lærdal, sjølv om framtida også der er uviss.

Dei vaksne har fått med seg nyheitene frå hjeimlandet om stadige seksuelle overgrep mot kvinner. I tillegg bileta frå Butsja av døde landsmenn og kvinner som berre har blitt liggande i gatene.

– Vi hadde aldri trudd at folk kan få seg til å gjere slikt mot andre, seier Silvia og Vitalii.

Dei får klump i halsen, tårer og slit med å snakke. Også tolk og hjelpar Natalya tek til tårene. Ho tykkjer det er rett at slike bilder blir viste i media.

– Verda må få vite om dette, seier Natalya Tveit, også ho opphaveleg ukrainsk.

I KJELLAREN: Maksym (4) seier at han ikkje vil attende til Ukraina. Han er redd det blir nye opphald i kjellaren som fungerte som bomberom då flyalarmen gjekk, som på bildet frå heimbyen Tsjernivtsi.

Den vesle kommunen Lærdal har med sine 2117 innbyggjarar dei siste seks åra teke i mot 85 flyktningar frå mellom anna Syria, Eritrea, Somalia, Jemen, Iran og Irak.

No, på grunn av krigen i Ukraina, har ordførar Audun Mo og dei andre lokalpolitikarane samrøystes vedteke busetjing av 55 flyktningar berre i 2022.

«Bakgrunnen er at krigen i Ukraina har utløyst den største flyktning-krisa i Europa sidan andre verdskrig. Dette er ein ekstraordinær situasjon, som krev ekstra innsats», heiter det i vedtaket.

Familien Fukalov er først ut.

Normalisering

– No er den viktigaste jobben for oss å bidra til at dei får ro og eit normalt liv, og etter kvart kan brødfø seg sjølv, seier ordførar Mo.

– De kan vel ikkje ha same standard på bustadene til dei 52 neste, ordførar Mo?

– Ikkje alle hus som kommunen får tilbod om, er like eigna. Ikkje alle bustadene er like moderne som det denne familien får bu i. Men dersom ikkje alle 55 kjem om lag samtidig, så skal vi klare å busetje dei på ein forsvarleg måte, svarar ordføraren.