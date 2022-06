PEKER PÅ PARTNEREN: Jonas Gahr Støre sier at Senterpartiets sterke ønske var sentralt da regjeringen gikk inn i kommunestriden på Sørlandet.

Støre om Kristiansand-bråket: − En viktig sak for Sp

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det er Senterpartiets sterke ønske som er årsaken til at regjeringen går inn i kommunestriden i Kristiansand.

Forrige uke ga regjeringen beskjed om at de ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

De tre kommunene ble slått sammen i 2020 – men i gamle Søgne har motstanden vært stor også etter dette. I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning – og trodde saken var over.

Men regjeringen står på sitt: Det skal bli folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen – om staten så må arrangere den selv.

«TAKK, VENN!»: Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland fikk denne tekstmeldingen fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at bystyret sa nei til folkeavstemning 1. desember i fjor: «Takk venn! Forstår beslutningen. Sp på vår kant blir nok ikke glade. Men sånn er demokratiet!»

Snudde

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) fikk det han mener var en støttende tekstmelding fra Støre da bystyret hadde gjort sitt vedtak.

Tidligere kommunalminister Bjørn Arild Gram avviste overfor Fædrelandsvennen allerede i november i fjor at regjeringen ville gripe inn, hvis Kristiansand bystyre sa nei.

Han sa at regjeringen ikke kan «starte denne prosessen med statlig overstyring av lokaldemokratiet».

– Så ombestemte regjeringen seg. Hva gjorde at dere snudde og gikk for folkeavstemning nå?

– Dette var en viktig sak for Senterpartiet, at der det har vært sammenslåing med tvang skulle man kunne se på med nye øyne, sier Støre.

UT MED DET GAMLE: Bjørn Arild Gram (Sp) ble forsvarsminister i april. Da kom Sigbjørn Gjelsvik inn som ny kommunalminister.

– Dette var en kommune som ble slått sammen med tvang, og det ble beslutningen som ble tatt i mai om at innbyggerne i de to kommunene som ble slått sammen mot sin vilje skulle bli hørt, fortsetter han.

– Men hvorfor snudde dere?

– Det betyr ikke at vi snudde. Men det var tidspunktet for å ta den avgjørelsen. Da jeg sendte SMS til ordføreren var det etter at bystyret hadde gjort sitt vedtak. Det var i desember, tidlig i perioden. Denne beslutningen kom etter det, sier han.

RYDDEHJELP: Partisekretær Kjersti Stenseng har prøvd å rydde opp i misnøyen hos Kristiansand Ap. Lokallaget krever å møte Støre, som sier at han kommer på et tidspunkt – uten å spesifisere når.

Vurderer statlig folkeavstemning

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa tirsdag til VG at han ikke kan pålegge Kristiansand en folkeavstemning.

Hvis Kristiansand sier nei, så sa han at staten vil vurdere en egen folkeavstemning – eller andre metoder som kan gi legitimitet til prosessen.

Det kan være en meningsmåling eller innbyggerundersøkelse der man ringer rundt til de som bor i de to berørte kommunene. Det var over 10.000 stemmeberettigede i Søgne og Songdalen ved lokalvalget i 2019.

Vil lytte til Søgne og Songdalen

Flere lokalpolitikere har allerede sagt at de vil stemme nei til folkeavstemning på nytt.

– Hva vil være en klok løsning på dette problemet?

– Det er jeg trygg på at kommunalministeren når han på mandag møter ordføreren i Kristiansand, kan finne en god løsning på det, sier Støre og fortsetter:

– Poenget er som sagt å finne et uttrykk for meningen blant folk i Søgne og Songdalen. Da mener vi at en folkeavstemning vil være et godt middel til å gjøre det på det. Hvordan det eventuelt skal organiseres, det får kommunalministeren svare på.

GLAD STATSRÅD: Sigbjørn Gjelsvik har lagt seg på en mer aktiv linje i saker om kommunesplitting enn forgjengeren Bjørn Arild Gram.

– Sp vært opptatt av

Til VG har Gjelsvik understreket at regjeringen kan se bort fra både resultatet i en folkeavstemning i gamle Kristiansand – og bystyret i Kristiansand.

Poenget er å høre hva innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen vil.

– Hvorfor skal man ikke høre på innbyggerne i gamle Kristiansand?

– Fordi dette er snakk om innbyggerne i de to kommunene som ble slått sammen mot sin vilje. Det har også særlig Sp vært opptatt av, at de skal få si sin mening. Det har vi åpnet for, sier Støre.

– Skal staten skal ta regningen eller ender gamle Kristiansand opp med å betale for noe de ikke vil ha?

– Det spørsmålet får gå til kommunalministeren, sier statsministeren.

– Hva synes du da?

– At kommunalministeren svarer godt på det.