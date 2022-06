Politiet: 17-åring siktet etter skyteuhell på Trosterud

En 17-åring er siktet for skytingen på Trosterud i Oslo. Politiet tror han har skutt seg selv med et uhell.

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres!

Skuddepisoden på Trosterud onsdag kveld ble opprinnelig etterforsket som et drapsforsøk, men senere samme kveld endret politiet oppfatning og sa det kunne dreie seg om en ulykke.

Torsdag skriver politiet i en pressemelding at etterforskningen så langt tyder på at det hele var et uhell og at ingen gjerningsperson er på frifot.

– Hovedhypotesen er at personen som ble skutt har båret dette våpenet selv og at et skudd har gått av og truffet han selv, sier politiinspektør Per Thomas Omholt ved enhet øst en pressemelding torsdag.

17-åringen er pågrepet og siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted.

– Politiet ser svært alvorlig på å ha med seg skytevåpen på offentlig sted, og selv om siktede er 17 år så vurderer vi å begjære han varetektsfengslet, særlig med tanke på bevisforspillelsesfarer, sier politiinspektøren.

Politiet har beslaglagt et skytevåpen i saken.

17-åringen ble funnet inne på Trosterud fritidsklubb i Oslo.

Han ble alvorlig skadet i hendelsen.

Femte episode på få uker

Onsdagens skyteepisode var den femte i hovedstaden siden slutten av april.