Lege ut mot coronatiltak: − Undrer meg over nytten med det vi driver med nå

Lege Daniel Sørli sier påbudet om isolasjon og munnbind må fjernes. NTNU-professor Steinar Westin mener vi fremdeles bør ha noen tiltak for å begrense smitten.

Av Malene Birkeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er nok nå. Regjeringen må slutte å herse med vanlige folks liv. Isolasjon er et ekstremt inngripende tiltak. Det bør ikke være et lovbrudd å forlate eget hjem hvis du er smittet av en sykdom nesten ingen blir alvorlig syke av.

Det sier lege og daglig leder ved den private helsetjenesten Dr. Dropin, Daniel Sørli.

Han mener massetestingen i samfunnet må stoppe og vil at påbudet om isolasjon og munnbind må fjernes. Dette begrunner han med at vaksinedekningen i Norge er god – og at få får alvorlige symptomer.

LEGE: Daniel Sørli er lege og daglig leder ved Dr. Dropin.

– Om vi husker tilbake to år, hvordan verden og Norge var når det kom influensasesong og ikke var risiko for at mange døde og ble alvorlig syke. Da gjorde man ikke inngripende tiltak i folks liv. Man brukte sunn fornuft, og var hjemme ved sykdom. Jeg mener det er dit vi er kommet nå, sier Sørli.

Det er ifølge VGs opplysninger planlagt for en ny pressekonferanse i slutten av denne uken. Da kan det komme lettelser.

Lege Sørli mener også isolasjonskravet gir mer sykefravær enn sykdommen i seg selv.

– At man oppfordrer nærkontakter til å teste seg, og at de havner i isolasjon ved positiv test, selv uten symptomer, og at statsministeren mener det ikke er inngripende synes jeg er ganske alvorlig. Det viser hvor forrykket standarden for om noe er inngripende eller ikke er blitt, sier Sørli.

PRESSEKONFERANSE: Statsminister Jonas Gahr Støre avbildet under pressekonferanse om coronasituasjonen i januar.

Støre sa under pressekonferansen 1. februar at han ikke var enig i at tiltakene var inngripende.

Statssekretær Tale Benedikte Jordbakke ved Statsministerens kontor skriver i en e-post til VG at poenget var at de tiltakene vi har nå, er mindre inngripende enn de vi har hatt i lange perioder under pandemien.

– Som Støre tidligere har sagt, vil regjeringen ikke beholde noen tiltak lenger enn nødvendig, skriver hun.

VG har også stilt assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad spørsmål om hvordan de vurderer forholdsmessigheten ved at asymptomatiske personer som har testet positivt likevel må være isolert hjemme i fire dager.

– Personer som tester positivt er mest smitteførende de første dagene og kan smitte svært mange mennesker hvis de omgås andre på vanlig måte. Isolasjon har derfor vært et nødvendig og forholdsmessig smitteverntiltak for å opprettholde kontroll med pandemien, svarer han.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad

– Inngripende

Sørli i Dr. Dropin mener Norge har håndtert pandemien godt, men at vi nå må tilbake til normalen.

– Vi har drevet masse med testing for det offentlige og i det private. Men jeg undrer meg over nytten med det vi driver med nå.

Han legger til:

– Det var helt klart viktig i tidligere perioder av pandemien for å holde smitten nede på et nivå som samfunnet kunne klare å håndtere. Men der er vi ikke nå lenger.

– Vil ikke det å fjerne isolasjonsplikten gjøre at flere blir syke?

– Jo, noen vil få milde symptomer og noe vil bli sykere. Men for de fleste vil dette forløpe seg som vanlig luftveisinfeksjon. Og da ser jeg ikke noe grunn til at hele samfunnet skal ha rigide regler.

VG har forelagt kritikken som fremgår ovenfor til helse- og omsorgsdepartementet, og fått dette svaret fra stassekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt:

– Regjeringen fjernet svært mange coronatiltak 1. februar, og vi har varslet at regjeringen vil senest 17. februar gjøre en ny vurdering av tiltakene som gjenstår. Vi får løpende råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som vi vurderer fortløpende, og vi vil informere om disse endringene så raskt som mulig etter at noe blir besluttet.

Positiv til tiltak

Steinar Westin, professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, mener vi fremdeles bør ha noen tiltak for å begrense coronasmitten i samfunnet.

Han mener også isolasjonstiden burde vært lenger enn fire dager.

PROFESSOR: Steinar Westin ved NTNU.

– Veldig mange som kommer ut etter bare fire dagers isolasjon kan smitte videre.

– Hva med de som tester positivt men som ikke har symptomer, er de like smittsomme?

– Det vet vi ikke sikkert. Jeg vil anta det, men hvor lenge de er det, tror jeg ikke noen vet.

Westin mener at de nåværende tiltakene bør beholdes frem til 17. februar.

– For da vet vi litt mer om de første 14 dagene har medført urovekkende smittespredning. Det er også med tanke på det ekstremt høye sykefraværet vi har fått, med mye frafall i virksomheter.

Støtter gradvis oppmykning

Hilde Myhren er medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus.

Hun mener at kravet om fire dagers isolasjon ved påvist coronasmitte «er helt i takt med en gradvis oppmykning av tiltak» og sier at de støtter det og begrunner det med at ikke mange i samfunnet skal være smittet samtidig.

MEDISINSK DIREKTØR: Hilde Myhren.

– Vi er klar over at det gir et høyt sykefravær. Og fraværet hos våre ansatte på grunn av corona er stort. I det fraværet er det folk som er syke og uansett ville vært borte fra jobb – og det er folk som ikke er så syke men som likevel er pålagt isolasjon.

– Du mener ikke tiltakene er inngripende?

– Det er det man gjør for å beskytte de som trenger at viktige samfunnsfunksjoner er oppe og går. Med tanke på beredskapshensyn tenker jeg det er forholdsmessig i forhold til den enkeltes bidrag.