Ber deg være restriktiv med nyttårskysset

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, sier du kan feire nyttårsfesten med måte, og ber deg la være å kysse hele selskapet. – Nyttårskysset kan du kanskje spare til den du er mest glad i.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter en smittetopp for rundt to uker siden, har smittetallene i landet gått noe ned igjen.

Dagen før nyttårsaften sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, at han ikke bekymret for at den skal skyte i været igjen nyttårshelgen.

– Jeg tror folk har forstått at det er viktig, og tar sin del av ansvaret, så jeg er ikke så bekymret for det. Men vi får nok en liten økning i smitten etter en feiring, slik ferier har gitt oss. Både fordi folk er mer tett sammen og fordi vi ofte får mindre testing i løpet av helgedagene, sier Forland.

Han ber det norske folk feire med måte.

– Nyttårskysset kan du kanskje spare til den du er mest glad i, og la være å kysse hele selskapet. Så tror jeg nok det skal gå bra.

Det ble registrert 4407 nye smittetilfeller siste døgn i landet, som er 1046 flere tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene. Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning synkende – 40 kommuner har stigende trend.

FHI har gitt klare råd om at man ikke skal være sammen med mer enn ti personer, eventuelt 20 personer en gang i løpet av jul og nyttårshelgen.

– Nyttårsfeiringen bør foregå i forsiktige former. Så håper vi at folk er forsiktig med å drikke for mye, og bli utagerende i sin atferd, og at man kan ha det hyggelig sammen, sier Forland, som selv skal feire med maks ti personer, hvor alle er friske, legger han til.

– Man kan i praksis være 20 personer sammen, og ta den store festen i morgen, er det lurt?

– Ta den halvstore festen med måte. og hold avstand og vis måtehold og fornuft

HÅP: Fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, sier det ikke er grunn til å miste håpet, når vi beveger oss inn i 2022.

Forland sier det vil være avgjørende hva slags smitteutvkling vi får de første to til tre ukene på nyåret, med tanke på hva slags tiltak vi trenger fremover.

– Det kan være håp at omikron gir mildere sykdom, og at vi med det kan åpne opp igjen, dersom vi ikke får den høye toppen med for mange innlagte på en gang, men det er for tidlig å svare på nå.

For de av oss som har fått seg en knekk etter at omikron kom inn i landet, har Forland oppløftende ord til det nye året.

– Det er ingen grunn til å miste håpet. Dette kommer til å gå bra. Det at vi har en bra vaksinedekning og at vi får en bredere immunitet i befolkningen, gjør at vi kommer ut av dette. Håpet fremover er at vi kan se mer på det som en influensalignende sykdom som vi kan håndtere uten store nedtoninger i samfunnet.