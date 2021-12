FORNØYD: Atle Hovi er administrerende direktør ved Beitostølen Resort.

Hotelldirektør: − Nå kan vi holde åpent i vinter

Hotelldirektør Atle Hovi ved Beitostølen Resort jubler over regjeringens lønnsstøtteordning.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Nå kan vi holde åpent i vinter til tross for færre gjester, sier Hovi til VG.

Beitostølen Resort er en av landets største reiselivsdestinasjoner med helårsdrift og 100 ansatte.

– Det vil være mange andre oppgaver vi kan gjøre selv med få gjester. Vi kommer til å involvere våre ansatte i å forbedre bedriften, utvikle nye produkter og jobbe med innovasjon.

– Med kveldens gode nyhet fra regjeringen kan vi fortsatt holde hjulene i gang og derav komme styrket ut av pandemien.

– Hva hadde konsekvensen blitt for dere om denne ordningen ikke hadde kommet på plass?

– Da måtte vi ha tydd til permitteringer. Det ville vært et stort nederlag. Så mye hang på denne ordningen, sier han.

Han gir ros til regjeringen, LO, NHO og Virke som sammen har bidratt til å få til ordningen som ble presentert av finansministeren og næringsministeren på en pressekonferanse fredag kveld.

– Vi har vært spente på å se innretningen i lønnstilskuddsordningen og er svært fornøyd med at vi kan få inntil 30.000 kroner i støtte for å holde hver ansatt i arbeid, forteller Hovi.

Hotelldirektøren sier reiselivsbransjen nå er inne i utfordrende tider.

– Dette er først og fremst en gladmelding til våre ansatte, som er våre viktigste ressurser og som fortsatt har en trygg arbeidsplass å gå til, sier Hovi.

VAR SPENT: Hotelldirektør Atle Hovi sier han måtte ha gått til permitteringer uten en lønnsstøtteordning.

Ikke alle reaksjonene var like positive etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre la frem lønnsstøtteordningen på en pressekonferanse fredag kveld.

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru er i tvil om regjeringens lønnsstøtteordning treffer godt nok.

– For noen vil denne ordningen forhåpentligvis hjelpe i en vanskelig tid, men for mange vil et rigid krav om at de enten må permittere alle eller ingen, bety massepermitteringer.

KRITISK: Tina Bru, Høyres finanspolitiske talsperson, er ikke fornøyd med den nye lønnsstøtteordningen.

Situasjonen mange bedrifter og ansatte står i nå er ganske fortvilende, sier Tina Bru.

– Regjeringen har vært bakpå med å presentere konkrete økonomiske tiltak. Det er bra at de endelig kommer på banen, men vi hadde forventet at de la opp til å behandle dette før jul. Når myndighetene innfører så strenge regler at vi fratar mange levebrødet sitt, så må også staten stille opp med gode økonomiske tiltak.