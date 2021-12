Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Regjeringen vil bruke studenter til å sette vaksiner

Regjeringen ønsker at helsestudenter bidrar i vaksinearbeidet i julen og på nyåret, og lover godt betalt.

Av Håvar Bremer

Målet er at så mange som mulig skal få den tredje dosen raskt.

– De neste ukene skal det settes veldig mange vaksiner på kort tid i kommuner over hele landet. Det er et stort behov for at flere kan bidra i denne viktige jobben, sier utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Han oppfordrer studenter som reiser hjem på juleferie om stille seg til disposisjon for å ta vakter på vaksinesteder.

Sender ut SMS

Rundt 9 000 studenter har kommet så langt i utdanningen sin at de kan få lisens til å sette sprøyter på egen hånd, opplyser Borten Moe.

I løpet av helgen får aktuelle studenter SMS om hvordan de får lisens, slik at kommunene kan være trygge på at de er kvalifisert til å gjøre jobben.

Lønn

Tidlig i neste uke kommer det en ny SMS der de kan registrere seg for å ta vakter. De vil bli tilbudt god lønn og vil få ekstra betalt for arbeid på røde dager, heter det i pressemeldingen.

Disse studentene oppfordres til å bidra som vaksinevikarer:

Sykepleie (2. år – 3. år)

Paramedisin (2. år – 3. år)

Medisin (1. år – 6. år)

Vernepleie (2. år – 3. år)

Radiografi (2. år – 3. år)

Bioingeniør (2. år – 3. år)

– Akutt situasjon

- Jeg er klar over at mange studenter på helsefag har jobb ved siden av studiene og at dere allerede har gitt uvurderlige bidrag i pandemihåndteringen. Likevel må jeg bare understreke at vi er i en akutt situasjon og at det er behov for forsterket innsats. Vi håper at mange av studentene som får SMS melder sin interesse for å ta vakter. Også håper jeg at de som får tilbud om vaksinen takker ja, sier Borten Moe.

Studenter som allerede har et arbeidsforhold i helse- og omsorgstjenesten og skal jobbe i julen bør ikke melde seg, siden de trengs der de er, står det i pressemeldingen.