ØNSKER ENDRING: Bård Hoksrud i helsekomiteen mener det ikke bør være tillat å jobbe i Helsetilsynet og helsetjenesten samtidig.

Bård Hoksrud (Frp) om dobbeltroller i Helsetilsynet: − Må ryddes opp i

VG har avdekket at flere ansatte i Helsetilsynet har dobbeltroller. Dette vil nestleder i Stortingets helsekomité, Bård Hoksrud ha slutt på.

Før jul fortalte VG at ti deltidsansatte Helsetilsynet også jobber i helsetjenesten – som fastleger, kommuneoverleger eller ledere ved norske sykehus.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, mener dobbeltrollene kan skade tilliten til saksbehandlingen i Helsetilsynet.

– De kan ikke sitte på begge sider av bordet, sier Hoksrud.

– Du kan ikke både jobbe med tilsyn i Luftfartstilsynet, og samtidig være ansatt i SAS eller Avinor, sier han.

Alle som jobber i helsevesenet har plikt til å melde fra om uventede dødsfall og alvorlige pasientskader. Helsetilsynets jobb er å motta og behandle disse varslene.

– Det er ikke tvil om at praksisen med dobbeltroller må ryddes opp i, sier Hoksrud.

– Befolkningen må ha tillit til at tilsynsmyndigheten opererer uavhengig og uhildet, for å sikre at pasienter og pårørende har tillit til landets øverste tilsynsorgan.

Har tillit til Helsetilsynet

VG har stilt helseminister Ingvild Kjerkol flere spørsmål om dobbeltroller i Helsetilsynet. Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen skriver i en e-post at det å jobbe i Helsetilsynet og helsevesenet krever bevissthet rundt habilitetsproblematikk.

Likevel har Rønning-Arnesen tillit til at mulige bindinger vurderes på en god og korrekt måte.

«Det gjelder også saker som blir varslet Helsetilsynet av deres egne ansatte», skriver statssekretæren.

Hun mener Helsetilsynet trenger kompetansen fra helsepersonell:

«De som driver tilsyn skal holde seg faglig oppdatert og bør være tett på praksisfeltet.»

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen

Bård Hoksrud poengterer at det er mange kontrollorganer som trenger spisskompetanse uten at deres ansatte jobber to steder.

– Du kan ikke jobbe i Riksrevisjonen og samtidig være ansatt i et departement. Dette er for å sikre uavhengigheten, sier han.

Når helsepersonell begynner å jobbe i Helsetilsynet, bør de kun jobbe der, mener Hoksrud.

– De får heller få faglig påfyll, så de holder seg oppdaterte. Hvis det kan stilles spørsmål ved Helsetilsynets integritet, så svekkes tilliten. Og det som er avdekket i VG, viser at det er grunn til å stille spørsmål.

Dobbeltroller må turneres med klokskap

Leder av helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier hun forstår at pasienter og pårørende blir bekymret og stiller spørsmål etter VGs saker om dobbeltroller.

– Dersom slike dobbeltroller rokker ved tilliten til de avgjørelser som tas, er det alvorlig, sier hun.

– Kanskje må det da vurderes å organisere arbeidet i Helsetilsynet på en annen måte.

Leder i helsekomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen

VG har snakket med flere i helsekomiteen. Lisa Marie Ness Klungland (Sp) mener «det er klart uheldig hvis det stilles spørsmål til hva slags rolle en tilsynsperson har.»

– Men vi støtter helseministeren, som har sagt at hun skal snu hver stein i Helsetilsynet. Det stiller hele Senterpartiet seg helhjertet bak.

Direktør Jan Fredrik Andresen har tidligere uttalt til VG at dobbeltrollene må turneres med klokskap. Samtidig sier han at kravene til å stille relevante spørsmål og opplyse saker og hendelser bredt, gjelder for alle ansatte i Helsetilsynet.

Mer opptatt av eget omdømme

I tre år har VG gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus. VG har avslørt at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet.

VG har også dokumentert feil i Helsetilsynet håndtering av slike varsler.

Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar synes hun ser en utvikling der helseforetakene blir mer opptatt av eget omdømme enn å lære av feil.

– Det kan føre til at hendelser blir dysset ned og at feil gjentar seg istedenfor å bli avdekket slik at man kan forbedre tjenesten, sier medlemmet av helsekomiteen.