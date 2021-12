EKSPERT: Anne Spurkland er immunolog og følger spent med på utviklingen i Sør-Afrika.

Ny studie om omikron: − Det går i retning av forkjølelse

En ny studie fra Hongkong tyder på at omikron fester seg i nese og hals og ikke går så mye ned i lungene. Det er gode nyheter, mener vaksineekspert.

Av Line Fausko

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Studien peker på at omikron smitter veldig lett men gir kanskje mindre alvorlig sykdom fordi den holder seg høyere i luftveiene som nese og hals, forklarer immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo til VG.

Hun har lest pressemeldingen der studien er omtalt som onsdag kom fra en forskergruppe på Universitetet i Hongkong. Det de har gjort, er å dyrke celler fra luftveier fra mennesker i cellekulturer i laboratorium og ser hvordan cellene reagerer på de ulike virusvariantene som wuhan, delta og omikron.

– Da konkluderer de med at omikron klarer seg bedre i cellene fra øvre luftveier. Viruset kopieres mer der så det blir større mengder virus.

Fordi omikron særlig liker å formere seg i nese og hals kan den dermed lettere smitte enn om den raskt trekker seg ned til lungene, tror Spurkland.

Omikron ser ut til å like seg mer i øvre luftveier enn nederst i lungene. Det er gode nyheter.

Flere positive signaler

Helt konkret viser studien at omikron kopierer seg 70 ganger raskere enn delta og andre varianter i vevsprøver fra luftrørene, og infeksjon her er ikke det samme som lungebetennelse.

Tilsvarende kopierer omikron seg 10 ganger langsommere i celler fra lungene sammenliknet med det opprinnelige Wuhan-viruset.

– Det kan tyde på at omikron i mindre grad kommer lenger i lungene der det er duket for lungebetennelse. Det er den gode nyheten og som kanskje passer med inntrykket fra andre signaler fra Sør-Afrika, sier Spurkland.

Forskerne fra Hong Kong-studien kommenterer at stor smittsomhet kan gi mange syke, selv om alvorligheten er lavere.

En studie fra Sør-Afrikas største private helsefond, Discovery, understøtter hypotesen om at omikron er mer smittsom og gir mindre alvorlig sykdom. De skriver at risikoen for sykehusinnleggelser er redusert med 29 prosent og 80 prosent gjelder dødsfall.

Når det gjelder vaksineeffekt, viser britiske tall at de har en effekt også mot omikron-varianten. Effekten var lavere enn mot delta, noe som var forventet. Men en boosterdose gir en 76 prosent beskyttelse mot omikron-sykdom.

– Dette er positive signaler om at vaksinene også beskytter mot smitte med omikron. At en boosterdose gir 76 prosent mot symptomatisk sykdom er også veldig optimistisk, sa vaksinesjef Geir Bukholm i FHI til VG om den britiske studien.

Også delta-varianten er mindre ivrig med å infisere lungeceller. Hvis omikron er enda mindre interessert i å trekke ned til lungene og liker seg bedre i nese og hals, kan det bli mindre lungebetennelser av coronaviruset:

– Da ligner omikron mer på andre coronavirus vi kjenner. Forkjølelse går sjelden ned i lungene, sier Spurkland.

Omikron ser ut til å ligne mer på forkjølelse?

– Det går i retning av forkjølelse.

Lederen for Sør-Afrikas legeforening, Angelique Coetzee sa tirsdag til Sky News at hun ikke har sett en lungebetennelse blant de pasientene hun har behandlet, med unntak av en HIV-pasient med flere underliggende sykdommer. Coetzee mener også at den britiske statsministeren Boris Johnson overreagerer på omikronviruset.

Må gi det noen uker

Spurkland understreker at disse undersøkelsene er gjort i laboratorium, og dermed utført «utenfor kroppen».

– Så det gjenstår fortsatt å se hvordan dette kommer til å bli. Vi trenger enda en uke eller to for å se hva som skjer med uvaksinerte i Norge som smittes av omikron. Men dette er små studier som gjør at man bli litt mer oppløftet.

– Hva får det å si for Norge?

– Det vil bli vanskelig å stoppe, jeg tror vi alle før eller senere blir utsatt for omikron. Så jeg klarer ikke å se at du får stanset den helt. Men det kommer til å være vesentlig færre som blir syke av lungebetennelse og som ender opp i alvorlig tilstand.

Det store spørsmålet: Omikron hos uvaksinerte

Hvis omikron både er mindre alvorlig og den norske befolkningen har god vaksineimmunitet, kan dette gå bedre enn fryktet:

– Det at vi er såpass gjennomvaksinert, det alene vil gjøre at infeksjon blir mindre alvorlig. Det gjenstår å se når omikron treffer de uvaksinerte, om de havner på sykehus også på grunn av omikron. Det vet vi ikke før om tre eller fire uker.

– Men vi må ikke glemme at hvis veldig mange blir smittet samtidig, kan det uansett bli mange som trenger helsehjelp. Og vi vet ennå ikke hva som kommer til å skje med deltaviruset. Vil det fortsette å øke på tross av omikron?