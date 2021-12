SISTE PRESSEKONFERANSE I ÅR: Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg holdt tirsdag sin siste planlagte pressekonferanse om coronasituasjonen i 2021.

Helsetoppenes juleråd: Når bør du ta hurtigtesten?

Bør jeg klemme bestemor i julen? Og kan barna sitte på fanget til julenissen? Her er helsetoppenes råd for julefeiringen.

Nok en gang står vi overfor en jul med høye smittetall og restriksjoner.

De neste dagene reiser vaksinerte og uvaksinerte barn, eldre, studenter og voksne på tvers av landet for å ringe julen inn.

Vi vet allerede at regjeringen anbefaler ikke å ha besøk av flere enn ti gjester samtidig – med unntak av én dag i høytiden med inntil 20 gjester.

Men hvordan skal man egentlig forholde seg i juleselskapene? Bør man teste seg først, og bør man klemme uvaksinerte besteforeldre?

VG har spurt helsedirektør Bjørn Guldvog, direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet, og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om deres råd for julefeiringen – og om hvordan de selv skal feire jul.

Hva er de konkrete julerådene?

– Hold avstand, og husk minst én meters avstand mellom personer som ikke bor sammen eller er tilsvarende nære, sier Stoltenberg.

– Folk bør følge de tiltakene vi har nå: Hold avstand, bruk munnbind og begrens antall nærkontakter, sier Kjerkol.

Hvis man skal i julemiddag klokken 17: Når bør man ta en hurtigtest?

– Det viser seg at hurtigtestene kan endres i løpet av ganske kort tid, så dess tettere opp mot selskapet du tar den, jo bedre. Rett før, hvis du kan, det er det beste, sier Guldvog.

– Husk at et negativt svar ikke er en garanti på at du er smittefri, sier Stoltenberg.

Hun peker på at det akkurat nå er dårlig tilgang på hurtigtester mange steder i landet.

Hvordan bør man forholde seg til andre i julen, hvis man er uvaksinert?

– Uvaksinerte bør være ekstra forsiktige i julen. Det kan være greit å si fra om på forhånd, slik at de som er i nærheten vet at de skal holde litt avstand, sier Guldvog.

– Vær oppmerksom på at du selv kan smitte andre, og at du også selv kan bli lettere smittet, også i noen tilfeller av fullvaksinerte. Uvaksinerte bør være ekstra nøye med på å følge smittevernrådene, sier Stoltenberg.

Hva med fullvaksinerte?

– De bør velge et begrenset antall nærkontakter, altså personer man har kontakt med innenfor én meter og klemmer. Fullvaksinerte bør holde en meters avstand, også innendørs, til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, sier Guldvog.

Kan man klemme eldre familiemedlemmer på julebesøk?

– Eldre og andre personer i risikogrupper som er fullvaksinerte og har fått oppfriskningsdose, kan vurdere om de ønsker å være tett på uvaksinerte barn uten luftveissymptomer og gi klemmer og ha dem på fanget, sier Stoltenberg.

Hun understreker at de som er i en risikogruppe selv må vurdere risiko for smitte, og bestemme hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne ha besøk og kontakt med familie og venner.

– Det avhenger litt av hvor mye smitte det er der man befinner seg. Hvis man kommer fra et område med mye smitte til besteforeldre i et område med lite smitte, er rådet at man ikke har nærkontakt og holder en meters avstand, sier Guldvog.

Kan man spise godteri fra samme skål?

– Det viktigste er å sørge for god håndhygiene, men risikoen for smitte med covid-19 via mat eller overflater er sannsynligvis begrenset, sier Stoltenberg og fortsetter:

– For å redusere risikoen for smitte (også med andre luftveis- eller mage-tarminfeksjoner) er det likevel en fordel å redusere direkte kontakt med mat som også andre skal spise, for eksempel ved at man forsyner seg fra skålen med en skje eller lignende.

Det er mindre risiko fra mat enn man først trodde, så risikoen ved å ta mat fra samme skål er nok ikke så veldig stor, påpeker Guldvog.

– Litt avhengig av hvor viktig det er å unngå smitte, kan man gjerne velge forskjellige skåler – for eksempel hvis man er sammen med uvaksinerte besteforeldre som er syke, sier han.

Bør man droppe å synge julesanger?

FHI-direktøren mener man ikke trenger å droppe julesangene, mens Guldvog viser til de generelle rådene.

– Hvis det er veldig sårbare personer til stede, kan man være forsiktig med potensiell dråpe- eller luftsmitte, sier Guldvog.

Kan barn sitte på fanget til julenissen?

– Hvis julenissen er fra en annen husstand, vil jeg nok tilrå at man ikke sitter på fanget til julenissen i år. Men i samme husstand er det ikke noe i veien for det, sier Guldvog.

– Hvis det er den ekte julenissen som kommer på besøk, vet vi at han er veldig opptatt av ikke å ta med seg smitte mellom alle husstandene han besøker, sier Stoltenberg.

Kan man holde hverandre i hendene når man går rundt juletreet?

– Vi har ikke særskilte anbefalinger om håndholding rundt juletreet, sier Stoltenberg.

Hvordan skal du selv feire jul?

– Jeg skal feire jul sammen med familien, og må nok også regne med at det blir litt jobbing, sier Stoltenberg.

– Jeg skal feire jul hjemme i Stjørdal, og spise pinnekjøttet moren min lager hvert år, og selvfølgelig få tatt min tredje dose i mellomjulen, sier Kjerkol.

– Jeg kommer til å feire jul sammen med kona mi, som heter Trine, hennes barn, hennes bror og sannsynligvis hans kone og tre barn, sier helsedirektøren.

JUL HJEMME: Helsedirektør Bjørn Guldvog arrangerer julaften hjemme hos seg selv i år.

Julefeiringen finner sted hjemme hos Guldvog og kona på Grefsen i Oslo. Han forteller om familiens juletradisjoner:

– På formiddagen får særlig de yngste med seg litt av TV-programmene og filmene som går, Tre nøtter til Askepott og Disney. I min familie har vi pleid å møtes til et selskap den 23., men det har vi avlyst i år, sier Guldvog og legger til:

– I stedet for møtes vi litt færre for å utveksle gaver rundt en bålpanne.

I helsetoppens familie er det ribbe som gjelder på julaften.

– Det er godt å møtes. Så må vi ta høyde for, som veldig mange andre familier, at det ikke er sikkert at julen er helt smittefri denne gangen. Folk man har tenkt at skal komme, kan måtte være hjemme, og da må man prøve å finne gode løsninger også for dem.