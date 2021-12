FØRJUL: Høytiden nærmer seg og mange av Kari Coventrys (39) ansatte i barnehagen i Drammen spør seg om den må tilbringes i karantene eller isolasjon.

Barnehageansatt i selvpålagt karantene: − Jeg er en risiko

Barnehageansatte føler de tar så stor risiko gjennom jobben sin at de ikke tør møte familie i julen.

– Nå er vi der at foreldre tar barna ut av barnehagen hvis de kan, for å unngå å havne i smittekarantene eller isolasjon i julen. Det sier noe om at det er en veldig krevende og ustabil situasjon vi står i. Men det valget om å skjerme seg kan ikke vi ta, sier barnehagelærer Kari Coventry (39) i Drammen til VG.

Coventry går rundt blant pent ryddede leker og vaskede overflater etter endt dag i barnehagen. Men en slik orden er det ikke mellom 08.00 og 15.30.

Dette er nok en dag der de barnehageansatte har forlatt lokalene med spørsmålet om i dag var dagen de kommer hjem med corona.

– Det finnes i praksis ikke smittevern for oss barnehageansatte. Barn er ikke pålagt å testes, de trenger ikke å gå i karantene og de er ikke vaksinerte. Dessuten er det nå foreslått at kolleger som er nærkontakter, skal kunne komme på jobb, så da blir vi eksponert også derfra, sier Coventry til VG.

SKILLENETTING: Det oransje plastnettet som ellers brukes i slalåmbakker ble brukt til å skille barnegruppene forrige gang barnehagen var på gult nivå. Nå må det kanskje opp igjen.

Blant de mest utsatte

Sist uke var økningen i coronasmitte størst i aldersgruppen 0–5 år, og det er klart flest tilfeller i forhold til befolkningstallet blant 6-12-åringene, viser tall fra NTB.

Lærere og barnehageansatte er blant yrkesgruppene som er aller mest utsatt for smitte. Det er bare servitører og bartendere som tar en større risiko ved å utføre jobben sin, viser statistikk fra FHI.

– Jeg har bare måttet innfinne meg med at jeg er en risiko i meg selv. I kraft av jobben min er det uforsvarlig å legge opp til å se barnas besteforeldre hvis det kun er noen dager siden jeg har vært på jobb, sier barnehagelæreren, som er tobarnsmor.

Derfor blir det først en drøy uke etter siste dag på jobb før jul, at Coventry kan ta med sine to barn og mann på julebesøk til øvrig familie. Flere lærere og barnehageansatte VG har snakket med sier det samme, at de vurderer å holde seg hjemme alene i julen for å unngå å risikere å smitte andre.

Fjernet smittekarantene for barn

Torsdag innførte regjeringen nye karanteneregler, som gjør at flere nordmenn vil havne i karantene før og under julen.

Barn under 18 år er unntatt fra slik karantene, men det er ikke lærerne og de ansatte i barnehagene. Så hvis det er en smittet elev i klassen, kan barna fortsatt gå på skole eller i barnehage, mens læreren kan få karantene.

Torsdag ble det kjent at FHI har sendt en anbefaling til regjeringen om å unnta ansatte i skoler og barnehager fra karantene i arbeidstiden.

DRIFT FØRST: Ansatte i barnehager kan bli fritatt fra karantene i arbeidstiden, men likevel måtte holde seg inne i fritiden.

Det er imidlertid opp til regjeringen om og eventuelt når dette skal innføres, og unntaket fra karantene vil uansett ikke gjelde fritiden.

Coventry føler at tiltaket først og fremst handler om samfunnets behov for at foreldre skal gå på jobb.

– Det er egentlig ganske provoserende, mener Coventry, som også er tillitsvalgt.

Hun opplever regelverket som ulogisk.

–Hvis det er trygt nok til at vi kan være på jobb, skjønner jeg ikke hvordan det ikke er trygt nok til at vi kan gå på butikken og kjøpe brød. Der har vi i det minste maske og Antibac, og vi kan snakke med kassadamen bak pleksiglass. Sånn er det ikke i barnehagen, sier Coventry.

SELVPÅLAGT «KARANTENE»: Det må gå flere dager fra Karis siste dag i barnehagen, til hun tar sjansen på å ta med barna Oscar og Emma til besteforeldrene.

Daglig dilemma

De ansatte i Drammensbarnehagen opplever det som paradoksalt at myndighetene stenger pubene, der den store majoriteten av gjester er vaksinerte, men ikke barnehagene, der alle er uvaksinerte.

Coventry forteller om skvisen de står i hver dag: De små hoster, nyser og snørrer, og samtidig både trenger og skal de ha et fang å sitte på.

– Du prøver å være proff, men du tenker ekstra over det. Alt vi kan gjøre er jo å vaske oss ekstra nøye. Det er vanskelig dette med restsymptomer, og det å samarbeide med foreldre som er minst like usikre som oss.

– Mandatet vårt er å ivareta barn og da trenger de ansatte å ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Barnehageansatte bråker veldig lite i forhold til den arbeidsbelastningen vi har til hverdags. Så når vi begynner å si fra, da har strikken allerede røket, sier Coventry til VG.