FORVENTER BEDRE: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Harald Henden, VG

Isaksen langer ut mot Støre etter debatten: − Blåser opp tallene

Under VGs debatt mandag påsto Jonas Gahr Støre (Ap) at det var 200.000 ledige i Norge. Det er 50.000 mer enn det riktige tallet.

Publisert: Nå nettopp

– Enten finner Støre på tall eller så har han ikke kontroll på fakta i den saken Ap hevder er viktigst, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Under mandagens statsministerdebatt på VGTV kom Jonas Gahr Støre med et solid angrep på Erna Solbergs arbeiderpolitikk.

– Etter denne krisen er det bra at folk kommer i jobb, men det er opp mot 200.000 som er uten jobb, og jeg er urolig fordi veldig mange av dem er under 30 år, og vi vet at mange blir stående utenfor varig. Det må vi sette inn et krafttak på, sa Støre.

Ifølge NAVs egne tall var antallet betraktelig lavere. I utgangen av juli var 149.300 helt ledige, delvis ledige og på tiltak, viser tallene.

– At partilederen i Arbeiderpartiet av alle partier ikke vet hvor mange arbeidsledige det er i Norge, er jo oppsiktsvekkende. Jeg kan ikke huske noe lignende fra tidligere, sier Isaksen.

FØRSTE GANG: Jonas Gahr Støre (Ap) møtte Erna Solberg (H) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i den første debatten hvor alle statsministerkandidatene deltok. Foto: Hanna Hjardar, VG

Forventer bedre

– Støre blåser opp tallene med nesten 50.000 mennesker, sier Isaksen, og fortsetter:

– Hvis arbeid til alle er jobb nummer en, må man vel forvente at statsministerkandidaten har kontroll på fakta i saken?

Støre mener på sin side at arbeidsministeren henger seg opp i detaljer.

– Mitt poeng var at ledigheten fortsatt er altfor høy, spesielt blant unge. Det er rart at Røe Isaksen bruker tiden sin på å diskutere om 150.000 ledige er opp mot 200.000, heller enn å sette inn et krafttak for å få ned ledigheten, svarer Støre i en e-post på Isaksens kritikk.

VG har stilt Ap-lederen flere spørsmål som han ikke har besvart. Blant annet hvor tallene er hentet fra og om han bommet på fakta.