REAGERER: Ap-politiker Jon Reidar Øyan

Politiet fraråder markering: − Helt uakseptabelt

Leder av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, går hardt ut mot politiets håndtering av den planlagte solidaritetsmarkeringen etter fredagens masseskyting.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg synes det er helt uakseptabelt at politiet legger ansvaret over på arrangørene og oss vanlige folk. Folk er redde, mange er traumatiserte, nå trenger vi ikke at politiet gir anbefalinger, sier Øyan.

– Om politiet ikke kan garantere for sikkerheten, da må politiet si at arrangementet må avlyses. Det kan ikke være opp til arrangørene.

Mandag ettermiddag gikk politiet ut og frarådet folk å delta på Pride-markeringen i Oslo mandag kveld og sier de ikke kan garantere for sikkerheten.

Øyan skulle selv ha deltatt på kveldens markering, og har oppfordret mange av sine venner og kjente om å støtte opp.

Arbeiderpartipolitikeren har tidligere vært leder i foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) i Oslo, som på tidspunktet han var leder het landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

NEDRIGG: Forberedelsene til mandagens solidaritetsmarkering blir rigget ned etter politiets anbefalinger om å ikke møte opp.

Reagerer på politiets håndtering

Øyan ønsker ikke å sende sine medlemmer i Arbeiderpartiets homonettverk når politiet ikke kan garantere for deres sikkerhet.

Han hadde også lagt ut oppfordringer på sosiale medier om at hans venner og kjente skulle støtte opp om arrangementet.

– Jeg synes bare hele denne situasjonen er fryktelig trist. Jeg reagerte allerede i går på at politiet frarådet alle arrangementene på lørdag, men at det plutselig skulle være annerledes i dag og at trusselsituasjonen skulle være annerledes, sier Øyan.

Han forteller til VG at han håper at politiet baserer de nye anbefalingene på noe annet enn det som er kjent for media på nåværende tidspunkt.

– Synes det er merkelig at politiet trodde det skulle bli en markering med en håndfull mennesker. De må skjønne at her har hele Oslo et behov for å vise solidaritet med ofrene. Jeg håper de har annen info om hvorfor det ikke burde arrangeres.

Sofia Rana, som representerer Rødt i bystyret i Oslo, sier at hun vil gå imot politiets råd om å la være å møte opp.