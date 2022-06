Morten Hegseth syns det er frustrerende at politiet ikke var tydeligere om sikkerhetssituasjonen knyttet til Pride-markeringen mandag før arrangementet ble avlyst.

Avlyste markering: − Politiet burde vært tydeligere

– Det skaper bare enda mer usikkerhet og enda mer utenforskap med den utydeligheten, sier Morten Hegseth om politiets kommunikasjon knyttet til den planlagte solidaritetsmarkeringen etter fredagens masseskyting.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Arrangørene bak den planlagte pride-markeringen på Rådhusplassen i Oslo klokken 19.30 mandag, har besluttet å avlyse arrangementet. Det opplyser de i en pressemelding mandag kveld.

Leder av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, gikk hardt ut mot politiets håndtering av den planlagte solidaritetsmarkeringen etter fredagens masseskyting.

– Jeg synes det er helt uakseptabelt at politiet legger ansvaret over på arrangørene og oss vanlige folk. Folk er redde, mange er traumatiserte, nå trenger vi ikke at politiet gir anbefalinger, sier Øyan.

– Om politiet ikke kan garantere for sikkerheten, da må politiet si at arrangementet må avlyses. Det kan ikke være opp til arrangørene.

Mandag ettermiddag gikk politiet ut og frarådet folk å delta på Pride-markeringen i Oslo mandag kveld og sa de ikke kunne garantere for sikkerheten. Mandag kveld bekreftet arrangørene at det var avlyst.

Morten Hegseth: – Usikkerhet og utenforskap

VGTV-profil Morten Hegseth sier han ikke helt kan forstå hva som har skjedd.

– Hvis jeg skal spekulere, tror jeg det handler om at det ikke er mulig for Oslo-politiet å planlegge sikkerheten på et så stort arrangement og samtidig kartlegge trusselbildet på en dag.

– Når det er sagt, er jeg veldig enig med Jon Reidar Øyan.

Hegseth syns det var uansvarlig å legge ansvaret over på arrangørene, det skeive miljøet og publikum.

– Det skjedde et angrep på det skeive miljøet natt til lørdag, paraden ble utsatt lørdag, og så fikk vi beskjed om minnemarkering. Folk har vært glade for det, for behovet for samhold, klemmer og støtte har aldri vært større, sier Hegseth.

– Det er synd det ble opp til arrangøren å avgjøre at det skulle avlyses, og at folk følte de måtte vurdere dette selv. Politiet burde vært tydeligere. Det skaper bare enda mer usikkerhet og enda mer utenforskap med den utydeligheten. Man føler seg redd, alene og usikker, og det er det siste det skeive miljøet trenger nå.

NEDRIGG: Forberedelsene til mandagens solidaritetsmarkering blir rigget ned etter politiets anbefalinger om å ikke møte opp.

Hegseth sier han har fått enormt med støtte og kjærlighet overalt siden angrepet.

– Og det er så fint, men jeg ser også at det er mange mørkemenn- og kvinner som kommer enda tydeligere frem nå, og at det er mye hat der ute. Jeg håper politiet tar mer tak i det nå. De ekstremt mange meningene som har vært i det siste, gir hatet vinger å fly på. Nå må man begynne å diskutere hva ytringsfrihet betyr. Det er verdt å diskutere på hvilken måte det skal diskuteres, og hvem som skal slippe til med hva.

Han mener man kan diskutere pride og homobevegelsen som alt annet, men ikke på hvilken som helst måte.

– Før det ble av avlyst nå, diskuterte mannen min og jeg om bare en av oss skulle dra, fordi vi var usikre på om det var trygt. Er ikke det jævlig trist?

– Det skeive miljøet har faen meg lidd nok siste helgen. Vi skulle aldri fått ansvaret om å sikkerhetsklarere vår egen solidaritetsmarkering – ikke litt en gang.

Programlederen sier at mange er redde, og at han selv har vært redd.

–Jeg har vært redd for om jeg mener for mye, og veldig kort tenkte jeg at «kanskje jeg bare skal slutte å engasjere meg så mye». Og det er det siste man må gjøre, men det gjør meg så sint at jeg i det hele tatt tenkte det.

Reagerer på politiets håndtering

Jon Reidar Øyan skulle selv ha deltatt på kveldens markering, og har oppfordret mange av sine venner og kjente om å støtte opp.

Arbeiderpartipolitikeren har tidligere vært leder i foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) i Oslo, som på tidspunktet han var leder het landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

Øyan ønsker ikke å sende sine medlemmer i Arbeiderpartiets homonettverk når politiet ikke kan garantere for deres sikkerhet.

Han hadde også lagt ut oppfordringer på sosiale medier om at hans venner og kjente skulle støtte opp om arrangementet.

– Jeg synes bare hele denne situasjonen er fryktelig trist. Jeg reagerte allerede i går på at politiet frarådet alle arrangementene på lørdag, men at det plutselig skulle være annerledes i dag og at trusselsituasjonen skulle være annerledes, sier Øyan.

REAGERER: Ap-politiker Jon Reidar Øyan.

Han forteller til VG at han håper at politiet baserer de nye anbefalingene på noe annet enn det som er kjent for mediene på nåværende tidspunkt.

– Synes det er merkelig at politiet trodde det skulle bli en markering med en håndfull mennesker. De må skjønne at her har hele Oslo et behov for å vise solidaritet med ofrene. Jeg håper de har annen info om hvorfor det ikke burde arrangeres.

Sofia Rana, som representerer Rødt i bystyret i Oslo, sier at hun vil gå imot politiets råd om å la være å møte opp.

Beskriver det som en tung dag

EN TUNG DAG: Mubashir sier mange homofile går opplevd mye motbør i livet og at det i dag er viktig å dele sorgen og sinnet.

Noman Mubashir skriver til VG at han er veldig skuffet fordi han hadde gledet seg til å sørge sammen med andre skeive og samtidig feire kjærligheten.

– Jeg tror det er viktig å vise samhold nå. At vi ikke er redde eller lar oss knekke.

Mubashir sier dette har vært en tung dag med mange spørsmål, men at han respekterer politiets anbefaling.

– De vet mer enn vi ofte aner, samtidig tenker jeg på hvor mye sikkerhet politiet gir SIAN når de brenner koranen, sier Mubashir.

SKUFFET: Politiker Sofia Rana sier hun forstår at folk er redde og vil følge politiet anbefalinger. Her tidligere avbildet under en demonstrasjon.

Møter likevel

Rødt-politiker Sofia Rana sier hun ikke forstår argumentene politiet bruker for å avlyse arrangementet.

– Politiet har ikke noe håndfast å vise til. Vet de noe vi ikke vet, må de si det rett ut. De bruker argumentet om at det blir for mange, men hva forventer de etter det skjedde i helgen.

Rana sier hun skjønner at folk er redde, men at hun og mange andre har tenkt til å lage deres egen solidaritetsmarkering for å vise støtte.

– Oslo trenger kjærlighet og vi stiller. Det blir nok en del grasrot-bevegelser som kommer til å møte opp selv om det ikke blir noe offisielt.

En dobbel provokasjon

Skuespiller Bjarte Hjelmeland tok til Facebook for å uttrykke hva han mente om avlysningen.

– For oss som tilhører det skeive miljøet fremstår det å bli avlyst og bedt om ikke å ytre seg som en dobbel provokasjon, fordi det er dette homser og lesber er blitt fortalt til alle tider, skriver Hjelmeland i en statusoppdatering.

– Bare du ikke viser det, bare ingen vet, bare det ikke syns på deg hva du er, så går det nok greit.

KRITISK: Skuespiller Bjarte Hjelmeland er kritisk til håndteringen, men oppfordrer til å følge råd.

Skuespilleren oppfordrer til å følge politiets råd, men kommer med kritikk av deres håndtering.

– Først velsignet de arrangementet, så, få timer før det skal gå av stabelen råder de publikum til ikke å delta, skriver Hjelmeland.

Han uttrykker at han synes det er vanskelig å forstå hvorfor oppfordringene etter 22. juli om å ta byen tilbake ikke gjelder på samme måte i dag, elleve år senere.

– Nettopp dette å være stille og ikke ta til gatene med vår sorg og vårt raseri og med våre krav om respekt for de vi er, føles som en måte å lure oss tilbake i skapet på, og det valget er vi mange som har tatt, at tilbake i skapet skal vi aldri.

Trosser anbefaling

Skeiv Verden melder på sin Facebook-side at flere fra organisasjonen skal ned til Rådhusplassen for å markere, på tross av avlysningen.

– Vi har full forståelse for at det bringer fram usikkerhet og redsel hos mange, og anbefaler de som kjenner på det om å bli hjemme og passe på sitt velvære, skriver Skeiv Verden på Facebook.

– Det er også mange av oss som er sinte og frustrert og kjenner at dette er en viktig markering som de vil være på. Derfor vil det også være mange fra oss som kommer til å dra.

De påpeker at alle møter på eget ansvar og understreker politiets anbefalinger om at alle skal bli hjemme.

Managementselskapet til Morten Hegseth er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.