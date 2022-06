TERROR: To personer ble skutt og drept utenfor puben Per på hjørnet natt til lørdag.

Ble siktet på av gjerningsmann: Tok tilflukt i kjeller

Artisten Knut Anders Sørum så gjerningsmannen peke på ham med det han sier så ut som et automatgevær utenfor London Pub.

Deretter så han folk bli skutt rundt ham.

Artisten Knut Anders Sørum spiste en burger på vei hjem etter to spillejobber og sto på gaten utenfor London pub.

– Vi sto utenfor, så hørte vi et smell. Da så vi at det falt folk rundt oss. I motsatt retning så jeg en mann med det som så ut som et automatgevær. Han pekte det mot meg, sier Sørum.

Sørum er kjent for å ha vunnet Stjernekamp i 2016. Han representerte også Norge i Melodi Grand Prix i 2004.

To personer er drept og 21 skadet etter masseskytingen utenfor utestedene Per på hjørnet og London i Oslo natt til lørdag.

Sørum sier at han stakk så fort han klarte og han rømte inn i nærmeste portåpning.

Han kom seg så ned i kjelleren og gjemte seg der sammen med andre til de fikk beskjed om at det var trygt å komme ut.

Zaniar Matapour (42) er siktet for terror, drap og drapsforsøk etter skytingen natt til lørdag.

PST beskriver hendelsen som ekstremistisk terror og opplyser at de har kjent til Matapour siden 2015.

Trusselnivået ble lørdag hevet til fra ordinær til en ekstraordinær trusselsituasjon.

ARTIST: Knut Anders Sørum fra da han vant Stjernekamp i 2016.

– Så at folk falt

Sørum sier at han skulle hilse på noen venner før han dro hjem. Han sto sammen med en venninne da de måtte rømme.

– Vi hørte det smalt. Det var en veldig rar lyd, som hørtes ut som en kraftig kinaputt. Jeg hadde ikke hørt en slik lyd før og forsto at dette var noe annet, sier Sørum til VG.

– Jeg så at folk falt. Jeg er ganske sikker på at de ble skutt, sier han.

Han sier at det har gått bra med vennene han var med da skuddene falt.

– Det er ekstremt traumatisk. Du blir jo skutt etter. Det er helt uvirkelig, sier han.

VG har snakket med en annen gjest, en mann i midten av 20-årene som i går kveld besøkte London-puben for første gang. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk.

– Alt skjedde veldig fort. Jeg krøp ned til nødutgangen, så skjønner jeg at døren ikke åpner seg.

Til slutt karret han seg til bakrommet der det var rundt 20 personer som gjemte seg sammen.

Derfra sendte han meldinger til sine nærmeste.

– Man får adrenalin og gjør egentlig det man gjør på film. Men jeg synes alt av helsepersonell, politi og vaktene på stedet gjorde det beste de kunne gjøre. Det gikk veldig fort før det ble kontroll over situasjon.

Inne på bakrommet var alle veldig flinke til å hjelpe hverandre og passe på at de har det bra, forteller han. Det var forskjellige reaksjoner, enkelte klamret fortsatt fast i ølen sin. Men felles var en følelse av at man tar vare på hverandre.

– Så ventet vi der til vi fikk en ytterligere beskjed før vi da ble evakuert.

Han tror de gjemte seg der i 10 minutter før helsepersonell og politi kom inn og sa at det var trygt å komme ut. Likevel tok det litt tid før de turte å gå ut igjen.

Han forteller at det var første gangen han skulle feire Pride, og synes det er trist at paraden ble avlyst:

– For det føles litt som at han vant. Men på en annen side er det også fullt forståelig, og legger til at han håper folk vil markere dagen i dag og vise solidaritet.