ROPER UT: Une Bastholm (Mdg) gjentar at det er barn og unges framtid det handler om, når det diskuteres olje på Stortinget. Her deltar hun på klimastreik.

MDG: Krever innsyn i regjeringens oljetillatelser

– Det haster å få en avklaring, sier partileder Une Bastholm (Mdg).

Av Runa Victoria Engen

Oljedepartementet må utrede klimaeffekten av hvert eneste olje og gassfelt, før de godkjenner utbygging, ifølge Høyesterett.

Dersom konsekvensene for klima er for store, må regjeringen nekte ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at slike vurderinger nå blir gjort. Papirene som viser hvordan er ikke offentlige.

– Så langt er det helt i det blå hvilke kriterier oljeministeren vil legge til grunn for disse vurderingene, eller om det hele bare er et spill for galleriet, sier Bastholm.

Samtidig har oljebransjen satt opp tempo for å levere utbyggingsplaner før nyttår. Da går fristen ut for å få godene av den lønnsomme skattepakken oljebranskjen fikk under pandemien.

– Det haster å få en avklaring når vi vet at det kommer flere titalls prosjekter inn i år, sier Bastholm.

STREIK: Fredag 25. mars var den første klimastreiken etter pandemien. Både Une Bastholm og Lan Marie Berg møtte opp for å støtte.

Hun har levert et forslag der hun ber Stortinget om å sette alle kommende prosjekter på pause, og gå gjennom tillatelsene som er gitt etter at dommen falt.

Nå ber Bastholm om at ministeren leverer ut beslutningene fra departementet, slik at vurderingene av klimaeffekt kan granskes.

Det er totalt ti prosjekter som har blitt godkjent siden dommen falt i desember 2002, viser en fersk oversikt fra Oljedirektoratet.

Fem av dem er ikke tidligere omtalt.

I drift 49 dager senere

Blant dem er Gråsel-funnet, nært ved Skarv-plattformen. Et funn med tilsvarende 13 millioner fat olje og gass.

Aker omtaler det som et lite, men lønnsomt. De fikk tillatelsen til å bygge ut 30. april i fjor.

49 dager senere var det allerede i drift. Klimaeffekten av utslippene ble aldri vurdert, bekrefter Olje- og energidepartementet (OED).

De begynte å gjøre egne utregninger av klimaeffekt først høsten 2021.

– For Gråsel-prosjektet ble det fattet vedtak i april 2021 og slike konkrete vurderinger er således ikke gjort ved behandling av denne, svarer OED i en e-post, på spørsmål til oljeministeren.

Under ett år senere fikk et annet funn ved samme plattform, Idun Tunge, også tillatelse til å bygge ut. Departementet har vurdert klimaeffekten, ifølge OED.

– Vi har tatt en skjematisk sjablongberegning, har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) forklart til VG tidligere, om hvilke vurderinger som gjøres.

SIDE OM SIDE: Senterpartiets Ola Borten Moe (t.v.) startet oljeselksapet OKEA, etter at han selv var oljeminister. Nå er han utdanningsminister, i regjering med oljeminister Terje Aasland (Ap).

Fikk fritak fra PUD

Disse fem prosjektene fikk godkjent utbygging, uten at planene var ute på offentlig høring. Slike fritak gis når olje- og gassfunn er små eller hører til under en av dagens plattformer.

Funnet Gråsel ved Skarv ble godkjent 30. april 2021. Gråsel har olje og gass tilsvarende 13 millioner fat olje.

Feltet Hasselmus ved Draugen ble godkjent i november. Det tilhører OKEA, oljeselskapet startet av statsråd Ola Borten Moe (Sp).

Alpha Horst ved Heidrun ble godkjent i desember.

Idun Tunge-prosjektet er også ved Skarv . Utbygging ble godkjent i februar.

Funnet «34/8-18s Telesto» ved Visund ble godkjent i mars.

Klimaeffekten av disse skal vurderes på samme måte som andre oljefelt, bekrefter Olje- og energidepartementet (OED) i e-post.

Ber om å få papirene

En av Norges fremste eksperter på miljørett, jusprofessor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo, har vurdert klimadommen.

Han sier til VG at alle godkjente utbyggingsplaner helt tilbake til 2014 kan være gitt i strid med Grunnloven.

– Nå er det viktig med full åpenhet om de vurderingene som gjøres, og at Stortinget går ordentlig inn i dagens praksis. Jeg regner med at alle partiene på tinget har en interesse av det, sier Une Bastholm.

Partilederen er også nestleder i energikomiteen på Stortinget. Om to uker skal komiteen svare på hvilken konsekvens klimadommen fra Høyesterett skal få for norsk oljeforvaltning.