I BEVEGELSE: Partileder i MDG Une Bastholm tok landsmøtedelegatene med seg på aerobic.

MDG skal bredde ut: Vil være mer enn et ensaksparti

FORNEBU (VG) Miljøpartiet De Grønne vil vinne troverdighet på andre saker enn klima og miljø. Det krever nye prioriteringer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Miljøpartiet de grønne vil kvitte seg med stempelet som et ensaksparti og bli et grønt folkeparti.

Søndag vedtok landsmøtet en langtidsstrategi – en overordnet visjon for partiets utvikling de neste åtte årene.

Partiet med tre stortingsrepresentanter skal innen 2030 ha ledet an i et paradigmeskifte i norsk politikk, ifølge strategien.

De ønsker seg et «bærekraftig lavutslippssamfunn» og «folkelig oppslutning om grepene som skal til for å løse klima- og naturkrisen».

Ved forrige valg havnet de et halmstrå under sperregrensen på fire prosent.

Nå ønsker MDG å fremstå som et mer helhetlig parti, med mål om å nå ut til nye velgergrupper.

– Det er et tydelig ønske fra et samlet parti om å vise frem mer av oss selv. Det betyr mer bredde i politikken, sier partileder Une Bastholm.

Grønt paradigme

Landsmøtet, som avholdes på Quality Hotel Expo på Fornebu, er på sett og vis rigget som et utstillingsvindu for partiets politiske identitet.

Kan det gi en smakebit på De grønnes paradigmeskifte?

Det er klart MDGs landsmøte kun serverer veganske måltider.

Det er heller ingen overraskelse at man blir oppfordret til å presisere på navneskiltet hvilket pronomen man ønsker å bli tiltalt med.

Forfriskninger av løvetannsaft er derimot av det mer kuriøse innslaget.

PLOGGING: Landsmøtedelegater forlyster seg med å plukke søppel mens de løper.

Som avveksling fra de lange møtesesjonene er det lagt inn rikelig med tid til fysisk aktivitet.

Delegatene kan for eksempel velge mellom aerobic med partilederen, fugletitting eller såkalt plogging med nestleder Arild Hermstad – jogging kombinert med søppelplukking.

Flere av delegatene VG snakker med oppfatter MDG sitt prosjekt som noe større enn dag til dag-politikk.

De identifiserer seg med en grønn ideologi – et idésystem som setter hensynet til mennesker og natur foran kortsiktig økonomisk vekst.

Det er bakgrunnen for at Une Bastholm ikke er enig i at hun leder et ensaksparti.

Vil bredde ut

– Klima- og natur er ingen enkeltsak. Alt griper inn i miljøpolitikken, men det blir ikke sett i sammenheng, sier Bastholm.

Hun erkjenner likevel at partiet hittil ikke har lyktes med å fremstå som et bredt nok alternativ.

– Jeg vil aldri akseptere at vi er et ensaksparti, for vi har egentlig aldri vært det. Men det spiller ingen rolle at jeg mener det. Det som spiller noen rolle er hvordan vi blir oppfattet, sier hun.

GRIPER INN I ALT: Partileder Une Bastholm ser klima og miljø i alle saksfelt.

Når Bastholm snakker om å bredde ut innebærer det å få vist fram partiets sosiale engasjement, verdigrunnlag og systemkritikk.

Når hun skal utdype dette starter problembeskrivelsen med Høyre og Arbeiderpartiet.

– De har en veldig kortsiktig politikk, og er preget av å ha satt kortsiktig økonomiske mål veldig høyt, også i sektorer der det ikke gir mening, sier hun.

Hun mener at skole- og helsevesenet i for stor grad styres etter effektiviseringskrav og systemer for testing.

– Økonomiske hensyn er ikke mål i seg selv, men er viktige midler for å oppnå det som er poenget med politikken, som er å gi folk en mulighet til å skape seg gode liv.

Vil stå i ubehaget

Da Une Bastholm var ute i mammapermisjon i i fjor høst var det Kristoffer Robin Haug som vikarierte for henne på Stortinget.

Han legger større trykk på utfordringen med at det politiske prosjektet til MDG oppfattes som for smalt.

– Det er en kjempejobb for oss som parti. Å gå fra å være et ensaksparti til å være et breddeparti, sier han.

– Vi vil bli usynlige for folk, de vil ikke kunne kjenne oss igjen, vi vil rase nedover på meningsmålinger. Det vil være kjempeubehagelig for oss som parti.

Likevel mener han det er nødvendig for partiet å stå i den ubehagelige endringsprosessen, for å på sikt vise fram bredden i partiets politikk.

ØNSKER UTVIKLING: Kristoffer Robin Haug tror det må bli verre før det blir bedre. Han ble forresten døpt før Walt Disney lagde tegnefilm av Ole Brumm-bøkene.

Hittil har partiet lyktes med å bygge opp en merkevare som et klimaparti. På den andre siden frykter Haug at det setter en øvre grense for hvor stor MDG kan bli som parti.

– Hvis vi ønsker å utvikle oss videre så må vi kommunisere på en helt annen måte, sier Haug.

Det er, slik Haug ser det, avgjørende for om MDG fortsetter å være et klimaradikalt pressparti eller om det utvikler seg til å bli et grønt folkeparti.

Trenger tillit

En som må tåle en del motbør er Rune Askeland fra «oljabyen». Han leder utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommunestyre.

– Jeg har nok en litt annen innfallsvinkel enn mange andre, sier han.

Totalt 150 000 arbeidsplasser kan knyttes til oljebransjen ifølge SSB. Mange av de jobbene ligger i hans kommune.

– Så langt har ikke vårt parti den store tilliten der ute. Vi er ikke flinke nok til å skissere hvilke løsninger vi vil ha. Der har vi definitivt en jobb å gjøre, sier Askeland.

ALFA OMEGA: Å prate med folk. Det sier Rune Askeland, utvalgsleder i Stavanger kommunestyre.

Han understreker betydningen av at partiet ikke støter fra seg næringslivet. Veien dit går gjennom dialog, mener han.

– Vi må vite hvor skoen trykker. Å snakke med folk er alfa og omega.

Samtidig er ikke Askeland så utålmodig på sitt eget partis vegne.

– Radikal politikk tar tid uansett. Enten det var stemmerett til alle, eller å avskaffe fattigkassen, det tok tid, men så sitter det.