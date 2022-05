Uventet møte på E6: − Bjørn, bjørn!

Rett før midnatt tirsdag kveld fikk åtte trøtte russ seg en overraskelse langs E6 ved Dombås.

Av Line Fausko

Gjengen på russebilen «Fallen Angels 2022» koste seg med Burger King-burgere på vei hjem fra rulling da bilen plutselig bråstoppet.

– Jeg lå og halvsov, og så ropte alle bare: bjørn, bjørn! Er det bjørn på ekte?, sier Marie Vognild (19) til VG.

Sammen med syv andre var hun på vei over Dovrefjell da de møtte på bjørnen som kom ut av grøftekanten og løp foran bilen.

Saken ble først omtalt av lokalavisen Vigga.

GOD STEMNING: Dette bildet er tatt like før de møtte på bjørnen. F.v.: Rebecca Sveen Gullhav, Frida Gangsås Hole, Marie Gangsås Hole og Marie Vognild (foran).

– Majestetisk

Bilen svingte brått ut til siden, og de håpet at bjørnen ville løpe ut til siden igjen. Men det var ikke i planene til bjørnen, som fortsatte å løpe i flere minutter på veien foran dem.

Sjåføren av bilen sier det hele kom veldig brått på:

– Det er ikke veldig uvanlig å møte dyr, men akkurat å møte bjørn forventet jeg ikke. Vi holdt avstand, man skal ikke være veldig tett på dyra, spesielt så sky som bjørnen. Det er majestetiske dyr, sier sjåføren, med det treffende navnet Bjørner Torsteingard, til VG.

1 / 2 DOMBÅS-RUSS: Jentene poserer på taket av bilen «Fallen Angels». Frida Gangsås Hole Marie Vognild, Marie Gangsås Hole, Kaja Flateng og Emma Nyløkken. FALLEN ANGELS: Russegjengen sanker inn russeknuter i rundkjøringen. F.v. Elisabeth Leren, Frida Gangsås Hole, Marie Gangsås Hole og Kaja Flateng. forrige neste fullskjerm DOMBÅS-RUSS: Jentene poserer på taket av bilen «Fallen Angels». Frida Gangsås Hole Marie Vognild, Marie Gangsås Hole, Kaja Flateng og Emma Nyløkken.

– Gjengen sa noe sånn som, vi har aldri sett bjørn før. Men det sitter nå en bjørn bak rattet her, svarte jeg, forteller han, og legger lattermildt til:

– Men kanskje ikke helt samme anatomi som hårballen på veien.

– Virket litt redd og stressa

Også Maries venninne Frida Gangsås Hole (19) var litt i ørska da hun plutselig kjente at bilen svingte hardt mot venstre.

– Jeg satt ganske langt bak i bilen og måtte reise meg opp å se. Jeg trodde ikke helt på det, og tenkte seriøst, er det en bjørn? Jeg synes egentlig den var veldig søt. Den virket veldig liten. Men jeg vet ikke om det var en bjørnunge, eller hva det var.

– Den sprang midt på veien ganske lenge, den virket litt redd og stressa.

Deretter kom det en lastebil i motgående kjørefelt, som de blinket til flere ganger, som gjorde at den sakket farten. Først etter at lastebilen var rett ved bjørnen, forsvant den ut av veien nedover mot Dombås.

Ikke uvanlig

At det var en bjørn på tur mot Dombås, så de seg nødt til å varsle inn.

Espen Rusten er seniorrådgiver i statens naturoppsyn (SNO) i området Hjerkinn, og sier til VG at de fikk melding om bjørnespor i området og har vært ute og samlet DNA.

– Vi fant hår-DNA, og har sendt det inn, så da ser vi hva slags bjørn det er. Foreløpig vet vi fint lite.

– Hvor vanlig er det å se bjørn der?

– Det er ikke helt normalt at det springer en bjørn på E6, men samtidig er de ofte aktive når vi ikke er der, så det er ikke så ofte vi får sett den. Men en stor sensasjon er det nok ikke.

Han sier de har sett bjørn i området i fjor vår og høst, og at det er bjørn i de østlige strøkene i Hedmark og nærme svenskegrensen, som ikke er langt unna.

Marie forteller at de satt igjen med litt av et adrenalinkick etter det hele:

– Og i etterkant, tenkte jeg at jeg aldri får oppleve det ever again.