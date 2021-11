DISKUTERER: FHI skriver i et dokument til regjeringen, at de ikke er enige om hvorvidt alle bør få en boosterdose med coronavaksine per nå.

Faglig uenighet i FHI om boosterdose til alle

FHI planlegger for at hele den voksne befolkningen skal få boosterdose. Men de er ikke enige om det bør skje.

Det kommer frem i FHIs faglige grunnlag som er levert til helsedepartementet.

Bakgrunnen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt når det gjelder nytte og risiko, skriver de. De fremhever at de først og fremst har kunnskap på effekten av et tredje stikk på de over 65 år.

Tilbudet gis uansett seks måneder etter siste vaksinedose - slik det blir gjort for de gruppene som allerede får tilbud om en booster til nå.

Klokken 12 holder regjeringen pressekonferanse om coronasituasjonen.

Ifølge VGs kilder fikk kommunene beskjed på møtet i går om å forberede seg på en boosterdose til alle over 18, i tillegg til coronapass og endringer i testregime.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom med to doser ser ut til å være god for de under 65 år, men «en oppfriskingsdose til voksne i alderen 18–64 år vil kunne øke beskyttelsen mot å bli smittet og smitte videre, selv om størrelsen på effekten og varigheten av denne foreløpig er usikker», skriver FHI oppdraget.

Instituttet trekker også frem den lave vaksinasjonsgraden i fattige land:

«Det er også et faktum at en stor del av verdens land har svært lav vaksinasjonsdekning og at en eventuell tredje oppfriskningsdose til gruppen 18–64 år i Norge vil bli innført basert på et svakt kunnskapsgrunnlag.»

Regjeringen har gitt FHI i oppdrag å vurdere boosterdose til andre grupper under 65 år, som Kjerkol bekreftet denne uken.

I oppdraget skriver FHI også at man har hatt god kontroll på pandemien i Norge, selv om smitteøkningen fra i sommer ble etterfulgt av flere innleggelser.

Antall smittede og innlagte fortsetter å øke, og sykehusene er under press. FHI forventer fortsatt en økning i innleggelser i de nærmeste ukene.

I oppdraget peker de på at innleggelsene omfatter både uvaksinerte voksne, og eldre vaksinerte, de fleste med underliggende risikotilstander.