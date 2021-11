REAGERTE: Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, klaget på Telenors SWAP-ordning.

Telenor måtte fjerne bærekraftsreklame: − Skammelig å lure folk

Etter at saken gikk til Forbrukertilsynet, ble det klart at Telenor ikke har dekning for markedsføringen av SWAP-ordningen. Telenor beklager og har nå fjernet alle påstander om at ordningen «bra for miljøet».

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

– Vi er veldig fornøyd med at det nå er knesatt et prinsipp om at man ikke kan slenge om seg med miljø- og bærekraftspåstander uten å kunne dokumentere det, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, til VG.

– Det er skammelig å lure folk til å tro at de gjør noe godt for miljøet når man ikke engang kan dokumentere det.

I mai klaget Naturvernforbundet Telenor sin Swap-ordning inn for Klagenemda for miljøinformasjon.

Ordningen, som Telenor markedsførte med at den gamle mobilen «får et nytt liv» når den byttes inn i en ny, legger ifølge Naturvernforbundet opp til økt forbruk.

De reagerte derfor på at Telenor reklamerte den som noe miljøvennlig og bærekraftig.

I klagenemnda ble Telenor pålagt å svare på Naturvernforbundets spørsmål om bærekraft.

Da Naturvernforbundet fikk se svarene fra selskapet, ble de desto sikrere i sin sak: Telenor kan neppe påstå at ordningen er bra for miljøet.

Miljøorganisasjonen klaget derfor SWAP-reklamen til Forbrukertilsynet. Forrige uke ble det klart at de fikk medhold i klagen, da Telenor ikke kunne etterleve dokumentasjonskravet til sine påstander.

Nå har selskapet fjernet alle reklamepåstander om bærekraft og miljø på sine nettsider.

Mente det var «en misforståelse»

I den første prosessen hos klagenemda for Miljøinformasjon, fikk Telenor beskjed om å svare på følgende spørsmål fra Naturvernforbundet:

Hvor lenge en telefon som inngår i SWAP- ordningen i snitt er i bruk før den tas fra hverandre for gjenvinning? Hvor lenge første kunde har telefonen før den byttes inn med en ny gjennom SWAP-ordningen?

Det første spørsmålet kunne ikke selskapet svare på.

På spørsmål to oppga Telenor at abonnentene i snitt har mobiltelefonene sine i 21 måneder før de bytter de inn. Ifølge en undersøkelse gjort av Elektronikkbransjen, har nordmenn mobiltelefonen sin i gjennomsnitt 32.5 måneder før de skaffer seg ny.

Det betyr at med Telenors SWAP-abonnement bytter kundene inn telefonen 11.5 måneder raskere enn gjennomsnittet i Norge, opplyser Naturvernforbundet til VG.

Likevel mente selskapet først at det er «en misforståelse, slik Telenor ser det, at vårt innbyttetilbud, SWAP, ikke er miljøvennlig siden innbytte forlenger mobilens levetid».

Les hele svaret til Telenor i faktaboksen under.

Slik svarte Telenor på spørsmålene i «Miljøklagenemda»: Kjernen i Telenors innbyttekonsept, SWAP, er gjenbruk. Da Telenor i juni 2016 lanserte SWAP i Norge, la vi til grunn at leiemodeller, gjenbruksmodeller eller innbytteløsninger ville bli mer og mer populært i mobilbransjen fordi slike løsninger forlenger levetiden for mobiltelefonen. Ifølge Telenors markedsundersøkelser ligger det gamle mobiler i skuffer og skap i syv av ti norske hjem. Dette viser at nordmenn i liten grad videreselger sine brukte telefoner. Dette gagner ingen og utgjør også en potensiell miljøskade. Med SWAP kan kunden være trygg på at mobilen gjenbrukes eller gjenvinnes.

Innbyttekonseptet SWAP fungerer, kort forklart, ved at brukte mobiler som byttes inn («swappes») blir sjekket for mangler og skader og sendes deretter til Telenors samarbeidspartner, som så sørger for at innhold på mobilen slettes og klargjøres for videresalg enten via partnere eller Telenors God Som Ny-løsning.

Gjennom vår God Som Ny-løsning kan kunden kjøpe en SWAP innbyttemobil til en god pris. Telefoner som ikke blir solgt via God Som Ny blir solgt til andre markeder i Europa.

Telefoner som ikke kan repareres blir levert til Grønt Punkt for gjenvinning.

Telenors SWAP-program bidrar til å øke «livssyklusen» til mobiltelefonene. Å ta miljøansvar er dermed en bærebjelke i SWAP-programmet.

SWAP er ment å gi et enkelt og trygt mobilhold med mulighet for å spare miljøet ved innbytte av brukt mobil samt å gi en mulighet til å kjøpe mobil til en lavere månedspris. SWAP er også attraktivt for den som ikke kan betale hele beløpet for mobilen ved avtaleinngåelse. SWAP-avtalen inkluderer også reparasjon av knust skjerm mot en lav egenandel. Åtte av ti mobilreparasjoner skyldes knusningsskade på skjermen. Å reparere ny skjerm på en smarttelefon er ofte svært kostbart. Telenor ønsket å komme

denne utfordringen til livs og har derfor inkludert skjermforsikring i månedsprisen. Er uhellet ute, betaler kunden kun en mindre egenandel og får en helt ny skjerm.

Det er altså en misforståelse, slik Telenor ser det, at vårt innbyttetilbud, SWAP, ikke er miljøvennlig siden innbytte forlenger mobilens levetid, enten ved gjenbruk i annet marked eller gjennom reparasjon. Det er viktig å presisere at dette programmet ikke legger opp til at kunden skal bytte mobil hvert år, men at kunden gis en avtalemessig rett og mulighet til det om det er ønskelig fra kundens side.

Etter at Telenor introduserte SWAP har konkurrenter fulgt etter. Tall fra elektronikk- bransjen viser at mobiltelefonene generelt har lengre levetid, og at salget de senere årene har gått ned. Dette understøtter antagelsen om at bransjen har etablert en velfungerende standard for mobiltelefonbruk som – ikke minst – godt ivaretar miljøhensyn. (Ifølge elektronikkbransjen falt antall solgte mobiler i Norge fra 1,7 til 1,6 millioner enheter i 2020, en nedgang på ca. seks prosent.)

Telenor har etablert, i samarbeid med en av våre partnere, en salgskanal for innbyttetelefoner hvor hver solgte mobil genererer en andel til Choose. Bidraget for hver solgte mobil tilsvarer ca. 2 tonn CO₂.

Avslutningsvis informeres kort om at Telenors SWAP-program har vært en suksess og konseptets gjenbrukselement er et viktig element som også har funnet gjenklang hos våre kunder.

Med dagens prisnivå på mobiltelefoner kan også flere, ved å inngå innbytteavtale, gis mulighet til å delta i den teknologiske utviklingen i Norge. Vis mer

Kunne ikke fremlegge dokumentasjon

Naturvernforbundet kjøpte ikke Telenors svar til klagenemda for Miljøinformasjon.

Da saken så ble klaget videre til Forbrukertilsynet, ble de bedt om enda mer inngående miljøinformasjon som er lagt til grunn for påstanden om at «SWAP-ordning har miljømessige fordeler sammenlignet med kjøp av mobiltelefon utenom SWAP-ordningen».

I et svar til Forbrukertilsynet, skriver Telenor:

«Selv om vi anser at vårt innbyttekonsept SWAP har positiv påvirkning på miljøet ved at terminaler gjenbrukes, så er ikke dokumentasjonskravet, som ønsket av Forbrukertilsynet, til stede i vårt tilfelle»

De opplyser videre at de derfor har fjernet siden som heter «Gjenbruk» fra SWAP-siden, spørsmålet «Er SWAP bra for miljøet» fra «Ofte stilte spørsmål» og formuleringen «bra for deg, bra for miljøet».

Telenor: – Vi beklager

På spørsmål om selskapet er enig i at de har lurt kunder til å tro at de benytter seg av en tjeneste som er miljøvennlig, svarer pressesjef i Telenor, Anders Krokan:

– Vi har en ektefølt oppfatning om at Swap-programmet har positiv påvirkning på miljøet ved at mobiltelefoner gjenbrukes. Samtidig må vi vedgå at vi ikke har dokumentert påstanden. Dette har vi tatt til etterretning, og har endret hvordan dette fremstilles i vår markedsføring.

VIL BLI MER MILJØVENNELIG: Anders Krokan i Telenor skriver at Naturvernforbundet har gitt selskapet «en tankevekker»: – Telenor har startet et arbeid med sikte på å få dagens mobilhold i en mer sirkulær retning, og vi lar oss inspirere til å legge trykk bak dette arbeidet.

– Har dere informert allerede eksisterende Swap-kunder om at tjenesten ikke er å regne som «miljøvennlig og bærekraftig», slik det ble oppgitt da de kjøpte tjenesten?

– Vi har sjekket alle steder der miljøargument nevnes, og endret. Det er viktig å påpeke at det ikke er påvist at Swap-programmet ikke er miljøvennlig og bærekraftig, men det saken dreier seg om er at Telenor ikke har frembrakt dokumentasjon på at ordningen er bærekraftig og miljøvennlig, skriver Krokan.

– Vi beklager at vi har kommet med miljøpåstander uten å frembringe nødvendig dokumentasjon.

Mener «grønnvasking» er et økende problem

– Vi er svært fornøyd med at denne saken nå har satt presedens for hva selskapene som selger slike abonnementer kan og ikke kan si om bærekraft og miljø, sier Gulowsen.

Han peker på bruk- og kastsamfunnet som et generelt stort miljøproblem, og at de derfor umiddelbart reagerte på Swap-ordningen.

– Elektronikkbransjen designer for kortvarighet, samtidig som de ruller ut produkter som folk bare «må ha». Så kommer denne ordningen på toppen, hvor man gratis kan bytte ut til nyeste modell, sier Gulowsen.

BØNN TIL FORBRUKERTILSYNET: Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, kunne ønske at Forbrukertilsynet var flinkere til å følge opp og stille de spørsmålene, og slik at det ikke bare er miljøbevegelsen som må følge opp.

Han forsikrer om at de vil etterprøve lignende reklamer i tiden fremover, fordi såkalt «grønnvasking» av produkter og selskaper – altså misledende markedsføring der noe fremstilles som mer miljøvennlig enn det faktisk er – er et økende problem.