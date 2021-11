– TILBUD: Siv Jensen forteller om en episode med to TV-journalister, dog tidlig i sin politiske karriere.

Siv Jensen i ny bok: Åpen om kjærester og rykteflom

Siv Jensen skriver om ryktene om at hun er lesbisk og tar et oppgjør med journalister som behandler kvinner annerledes enn menn.

Publisert: Nå nettopp

Hun tar mange politiske oppgjør i sin nye bok, Siv Jensen.

Blant annet med forgjengeren som partileder, Carl I. Hagen, og hennes egen nestleder, Per Sandberg.

Men hun er også både personlig og åpenhjertig – også om hva hun har vært utsatt for.

Var forlovet

I boken forteller hun om en lykkelig oppvekst – og om forelskelse og forlovelse.

En dag introduserte lillesøster Nina og kjæresten hennes for en hyggelig ung mann.

«- Å, så pen han var, med tykt, mørkt hår. Han hadde en gammel stasjonsvogn, der jeg fikk sitte på. Den startet ikke alltid, men tok oss dit vi ville. Snart ble Victor og jeg helt uatskillelige. Vi var så forelsket at vi forlovet oss, skriver hun og legger til:

«Mamma mente det var altfor tidlig. Og hun fikk jo rett, slik hun ofte gjorde».

Forlovelsen ble brutt etter kort tid, men Jensen skriver at hun har hatt flere forhold:

Under en tur til Paris traff hun franske Manuel, som hun hadde et forhold til i et års tid.

– Bonusen var at jeg lærte meg fransk, skriver Jensen.

Smuglet elskeren inn på hotellet

Hun skriver også om en elsker og gleden ved at pressen ikke oppdaget det.

«Noen år før jeg ble finansminister, møtte jeg en kar jeg var veldig interessert i, og som jeg hadde lyst til å bli bedre kjent med. Under et landsmøte i Fremskrittspartiet på Clarion Hotel på Gardermoen klarte jeg å smugle ham inn på hotellrommet mitt i all hemmelighet. Han spaserte fritt og fint forbi alle pressefolkene, som ikke ante hvem han var, gikk opp til mitt rom og banket på døren. Det var både spennende og morsomt, og jeg frydet meg over at vi gjennomførte vårt romantiske møte uten at en eneste journalist eller fotograf fikk det med seg.»

– Jeg er ikke lesbisk

Hun skriver også om ryktene om at hun er lesbisk.

«Er det noen som virkelig tror at jeg ikke hadde turt å stå frem hvis jeg hadde vært lesbisk? For noe forbanna tull. Jeg hadde vært stolt og sagt det høyt hvis jeg hadde vært det. Jeg har så mange homofile venner at det ikke hadde kostet meg en kalori. Jeg kan faktisk ikke akseptere at dette er noe jeg skulle måtte ta avstand fra og svare mediene at Nei, nei, nei ... Jeg er ikke lesbisk, som om det er noe forferdelig», skriver hun.

Misunnelig på Erna

Jensen skriver også at hun lenge trodde at hun skulle finne en mann å dele livet med og at hun er misunnelig på Erna Solberg, som har hatt mannen Sindre å dele politiske gleder og sorger med.

MISUNNELIG: Siv Jensen skriver om litt misunnelse på Erna, fordi hun har hatt ektemannen Sindre å prate med.

« Da jeg var i midten av tyveårene, visste jeg ikke at jeg skulle ende opp i en posisjon der alle vet hvem jeg er, og der mange vil følge med på livet mitt. Jeg er ikke sånn skrudd sammen at jeg angrer eller er bitter. Men det er ingen tvil om at de politikerne som var godt etablert, gift eller i varige forhold før de ble kjent, har hatt en greiere seilas enn meg.

Hun fortsetter:

«Jeg har vært litt misunnelig på Erna og Sindre, som har vært sammen i flere tiår. Han står som en klippe ved siden av henne i alle sammenhenger. Noen ganger har jeg faktisk tenkt: Jeg skulle ønske at også jeg hadde en Sindre», skriver Jensen.

– Ble helt sjokkert

Jensen skriver også at hun som kvinne har opplevd uønsket oppmerksomhet, som hun har reagert på, og nevner i boken et par eksempler på at journalister har gått over streken.

En gang var da en journalist plutselig begynte å kysse henne, skriver hun. En annen var da Jensen var på et av sine første landsmøter. Jensen hevder hun da fikk et tilbud som sjokkerte henne, av to voksne journalister som foreslo at hun skulle bli med dem på hotellrommet.

«Hvis jeg ble med opp, skulle jeg få plass i hovednyhetssendingen deres. Jeg ble helt sjokkert, for jeg var en helt ukjent nybegynner, og det var virkelig ingen grunn til at jeg skulle fronte en sak fra landsmøtet. Jeg ble rasende, men først og fremst støtt som kvinne», skriver hun.

Oppgjør med journalister

Jensen mener norsk presse er glad i å fremstille seg selv som feminister. Likevel mener hun at hun som kvinnelig politiker må finne seg i å bli stilt helt andre spørsmål enn hva hennes mannlige kolleger får.

– Det har vært ekstremt nærgående spørsmål om privatliv, seksuell legning, kjærlighetsliv, fasade, klær, negler og hårfrisyrer. Ingen grenser, skriver Jensen.

Hun sier hun først de senere årene har vært tydelig overfor journalister om at de ikke kan stille henne det hun kaller «dustespørsmål».

– Når ble for eksempel Jonas Gahr Støre spurt om noe lignende? «Hvordan er det med forholdet?» «Er du fortsatt glad i kjerringa di?» Jeg tipper: Aldri. Men siden jeg er kvinne, som attpåtil ikke har en mann, skal man liksom ha lov til å spørre om hva som helst, skriver Jensen.