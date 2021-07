NORDNES: Forslaget om ikke å kalle opp gater eller steder etter menn i Bergen ble vedtatt i april. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Diskrimineringsnemnda avviser klage på kvinnelige gatenavn i Bergen

En klager til Diskrimineringsnemnda forsøkte å stoppe byrådet i Bergen i å kun oppkalle gatenavn etter kvinner. Nå har nemnda svart med avslag.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Den 22. april i år ble det kjent at byrådet i Bergen ikke vil kalle opp nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn. Dette er ment å vare til kjønnsbalansen i navnene er «betydelig bedret».

Forslaget vekket sterke reaksjoner hos politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Samme dag mottok Diskrimineringsnemnda en klage på byrådets avgjørelse.

I dag kom vedtaket som viser at klagen avvises da den ikke tilfredsstilte vilkårene for at nemnda kunne behandle saken.

Klagen, som ble sendt inn av en privatperson, var rettet mot byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Berg Nødtvedt (MDG).

BYRÅD: Katrine Blågestad (MDG). Foto: Nina Blågestad

Klageren omtalte Nødtvet «som ansatt i Bergen kommune, og frontfigur for dette tåpelige og diskriminerende forslag/vedtak».

– Jeg er fortsatt veldig overrasket over at enkelte reagerer så negativt på at byrådet lover å jobbe for å rette opp i en århundrelang kjønnsubalanse i bybildet, sier byråd Nødtvedt til VG.

– Gledelig at saken blir avvist

En av vilkårene for at nemnda skal kunne behandle en sak, er at klager er part eller har såkalt «rettslig klageinteresse». Med rettslig klageinteresse menes at klageren må ha et reelt behov for å få kravet avgjort.

«Slik nemndlederen vurderer saken, har du (klageren, journ.anm.) ikke rettslig interesse i å få denne saken behandlet. Du opplyser å ikke bli direkte berørt av den påstått diskriminerende beslutningen angående navnsetting av gater i Bergen kommune. Du har heller ikke vist til noen annen aktuell interesse i å få klagesaken behandlet», skriver Nemnda i vedtaket.

– Det er så klart gledelig at klagen er avvist, men jeg synes jo det er litt trist at et tiltak som bare vil gjøre byen mer mangfoldig og representativ møter så mye sinne, sier byråden.

Hun mener vedtaket allerede har hatt en effekt og viser til at Gestapomuseets forening i Bergen har foreslått at motstandshelten Nancy Landås skal få oppkalt en plass etter seg.

I 2018 vedtok bystyret i Bergen at kommunen skulle øke antall gater og plasser med navn etter kvinner. På det tidspunktet var det 229 gater i Bergen som var oppkalt etter personer, der 28 var kvinnenavn mens 201 var mannsnavn.

Byrådet har også varslet at de vil kunne gjøre unntak fra regelen.