Foto: Gorm Kallestad / NTB

To personer siktet for grov narkotikaforbrytelse i Trondheim

To personer er pågrepet i Trondheim, siktet for narkotikaovertredelse og overtredelse av veitrafikkloven.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding lørdag ettermiddag.

De to ble pågrepet i 13-tiden på Solsiden i Trondheim etter at politiet lørdag har søkt etter personer med tilknytning til en bil som ble funnet på Heimdal etter å ha unndratt seg kontroll fra politiet.

Det ble satt inn både helikopter og patruljer i jakten etter de pågrepne etter at politiet hadde mottatt vitneobservasjoner som tilsa at det kunne være fare for liv og helse for de to.

Politiet ønsker å gjennomføre avhør i løpet av kvelden lørdag 24. juli.

– Hvilken tilknytning disse har hatt til aktuelle bil og årsaken til at de unndro seg kontroll, vil være tema for etterforskningen videre, skriver Eli Nessimo, påtaleansvarlig politiadvokat i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Overfor VG bekrefter Nessimo at det er snakk om en grov narkotikaforbrytelse.

– Mengden narkotika er så stor at overtredelsen anses som grov. Jeg kan ikke gå nærmere inn på type og mengde av hensyn til etterforskningen og avhør av andre mulige involverte, sier Nessimo til VG.

– Regner dere med at det er andre involvert?

– Vi kan ikke utelukke det. Dette vil være tema i etterforskningen.

Politiet valgte å gå til aksjon på bakgrunn av en bil som unndro seg kontroll.

– På bakgrunn av opplysninger som kunne tilsi at det var fare for liv og helse for dem i bilen, var det viktig for politiet å få kontroll på den. Vi satte store ressurser inn i søket.

– Var det en biljakt?

– Nei, men det har vært gjort forsøk å ta kontroll på bilen. Etterforskningen vil vise hvilken befatning de to vi har pågrepet har hatt med bilen. Vi antar at dem vi har pågrepet er de samme som kjørte bilen. Vi skal i gang med avhør, forhåpentligvis nå i ettermiddag, avslutter politiadvokaten.

