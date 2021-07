Brann i kullanlegg i Brevik: − Skal være helt slukket

Politi og brannvesen har nå fått kontroll på brannen i Norcem-fabrikken. Tirsdag morgen var brannen helt slukket.

Det begynte mandag kveld å brenne i Norcem-anlegget, som ligger i Brevik sør for Porsgrunn. Det var mye røykutvikling og åpne flammer.

Rundt klokken 23.00 hadde brannvesenet kontroll.

– Det er ingen fare for at det skal skje noe eller ingen fare for områdene rundt, sa innsatsleder Åsmund Sanda i politiet til VG.

Brannen ble imidlertid ikke slukket med en gang.

– Klokken 23.18 hadde de kontroll på brannen, men de kommer til å være der hele natten. Politiet har dratt fra stedet og det er kun brannvesenet som er til stede, sier operasjonsleder Tore Grindem til VG litt etter klokken 3 natt til tirsdag.

Tirsdag morgen skriver politiet følgende på Twitter:

– Brannen skal være helt slukket.

– Brann har nå avsluttet på stedet og det er nå bedriftens sitt eget industrivern som har overtatt.

Brannen startet i finkullanlegget.

– Det har vært vanninntrenging i et kontrollrom. Da har systemet stoppet, og det har kommet luft inn i finkull-anlegget vårt og startet en brann, sier industrivernleder Geir Møller til VG.

Alle som var på anlegget, ble tidlig brakt i sikkerhet og det er ikke meldt om noen skadde.

På Norcem bygges verdens første fullskala-anlegg for karbonfangst og lagring.