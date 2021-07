Brann i kullanlegg i Brevik: − Ingen fare for områdene rundt

Politi og brannvesen har nå fått kontroll på brannen i Norcem-fabrikken.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det begynte mandag kveld å brenne i Norcem-anlegget, som ligger i Brevik sør for Porsgrunn. Det var mye røykutvikling og åpne flammer.

Rundt klokken 23 mener politiet imidlertid at de har kontroll på situasjonen:

– Det er ingen fare for at det skal skje noe eller ingen fare for områdene rundt, sier innsatsleder Åsmund Sanda i politiet til VG.

Brannen er imidlertid ikke slukket, og det kan ta tid. 110-sentralen sier klokken 23.30 at de ennå ikke har brannen under kontroll, men at de tiltak de har iverksatt, gjør at temperaturen har gått ned.

– Vi har relativt god kontroll på situasjonen. Nå er vi i et arbeid som vil pågå en god stund fremover, sier Sanda i politiet.

Brannen startet i finkullanlegget.

– Det har vært vanninntrenging i et kontrollrom. Da har systemet stoppet, og det har kommet luft inn i finkull-anlegget vårt og startet en brann, sier indistrivernleder Geir Møller til VG.

Alle som var på anlegget, ble tidlig bragt i sikkerhet og det er ikke meldt om noen skadde.

Er du i nærheten eller har informasjon eller bilde? Kontakt oss på 2200@vg.no eller 22000000.

På Norcem bygges verdens første fullskala-anlegg for karbonfangst og lagring.