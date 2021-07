VAKSINERT: Student Samira Alideq (21) jobber i sommer med å spre informasjon om coreonavaksinen til unge i Oslo. Hun er selv vaksinert, men sier mange unge ikke vet at det er deres tur i vaksinekøen. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Jobber med å få unge til å vaksinere seg: − Mange vet ikke at det er deres tur

Samira (21) er ansatt av Oslo kommune for å overbevise flere yngre om å vaksinere seg. Hun forteller at mange unge ikke er klar over at de kan få vaksinen nå.

Alle innbyggere i Oslo har nå fått tilbud om første vaksinedose, opplyser smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo denne uken.

– Mange unge vet ikke at det er deres tur til å ta vaksinen eller hvordan de takker ja til tilbudet, sier Samira Alideq (21).

I sommer er 21-åringen ansatt i et prosjekt hvor målet er å spre informasjon om coronavaksinen til de yngste innbyggerne i Oslo kommune.

Totalt har 20 personer mellom 12 −15 år fått corona-jobb i Oslo kommune i sommer. De jobber med å dele ut informasjonsmateriell om coronavaksinen. De siste dagene har de i hengt opp plakater rundt om i Oslo med informasjon om vaksinen. På buss-stopp, restauranter og butikker.

Problem å bestille vaksinetime

Alideq sier mange unge forteller at det kan være vanskelig for å logge seg inn i systemet som brukes for å bestille vaksinetime i Oslo.

– For noen stopper det litt opp når de må logge inn med BankID. Det er mange trinn de må gjennom for å få en time. Vanlige vaksiner får vi jo på skolen og mange er vant med det. Nå er det en annerledes prosess. Mange er positive men de skjønner ikke at det er deres tur.

Onsdag 21. juli hadde 83 prosent mellom 18–24 år fått minimum en vaksinedose i Oslo. VG har tidligere skrevet at Nesodden og Ullensaker kommune sliter med å få unge til å ta coronavaksine. Så få unge har takket ja til første dose, at de gir dose to til allerede vaksinerte.

– Oslo åpnet for drop-in vaksinering tidligere denne uken. Ved drop-in får man muligheten til å få satt sin første vaksinedose uten å registrere seg via BankID på forhånd, sier smittevernoverlege Frode Hagen.

– Har dere fått tilbakemeldinger på BankID-problemet?

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at dette har vært et utbredt problem. Oslo kommune kontakter alle som ikke har bestilt time på egen hånd. Hvis innbygger ikke har BankID, eller av annen grunn ikke får valgt time til vaksinasjon på Helseboka, vil de bli kontaktet direkte. Innbygger blir da kontaktet per telefon eller e-post med tilbud om vaksinetime, sier Hagen.

PLAKATER: Målet med plakatene som henges opp i Oslo er å få flere til å bestille vaksinetime. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Må forklare hvorfor vaksine er lurt

Alideq har vært frivillig og holdt aktiviteter for barn i Tøyen sportsklubb i en stund. Hun sier det derfor var naturlig å bli med på dette prosjektet også, fordi det samler mange unge.

– Hva sier folk du møter?

– Det er mange som ikke skjønner meningen med å vaksinere seg. Og da pleier vi å si at vi tar vaksine på grunn av at immunforsvaret blir stimulert, slik at kroppen kan lettere nedkjempe viruset, etter å ha kjent igjen viruset, sier Alideq.

Hun fikk selv den første vaksinedosen for noen uker tilbake. Selv visste hun ikke at hun kunne ta den allerede nå.

– Jeg måtte selv søke det opp.

TUNG VÅR: Alideq sier det har vært tungt å være student under pandemien, som mange andre har hun vært mest hjemme og lest. I kampanjen fra Oslo kommune gjøres det et poeng at unge nå får det bedre og at de har ofret mye under pandemien. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Smittevernoverlegen i Oslo sier hovedutfordringen med alle aldersgruppene er å klare å nå ut med informasjon om tilbudet, slik at flest mulig takker ja til vaksinen.

Fungerende kommunikasjonssjef i Helseetaten, Caroline Bremer, forteller kampanjen som retter seg mot unge er viktig for kommunen.

– Denne gruppen i lang tid har latt andres behov gå foran deres egne og at det nå omsider er deres tur til å få vaksinen, sier Bremer.

Først ute med å vaksinere unge

Oslo var den kommunen i Norge som var først ute med å vaksinere friske 18-åringer.

I starten av juni begynte vaksineringen av den yngste aldersgruppen. 18-åringene som da fikk tilbud var raske med å takke «ja» til vaksinen, opplyste vaksinekontoret i bydel Bjerke som var først ute. De første 18-åringene fikk vaksinen etter skoletid.

Blant de unge er 90 prosent positive til coronavaksinasjon, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i et pressemelding.

– Det er spesielt oppløftende at så mange unge også ønsker å vaksinere seg, og for hvert vaksinestikk beveger Norge seg ett skritt nærmere en mer normalisert hverdag, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

