SKUFFET: Den ene plata i garasjeporten til David Hellås ble kuttet opp av innbruddstyvene og firehjulingen ble frastjålet. Nå drømmer han om å få den tilbake. Foto: Privat

Frekke tyver kuttet opp garasjeporten og stjal firehjulingen til David (30): − Jeg er forbanna!

Da David Hellås og familien kom hjem fra en helgetur søndag fikk de et lite sjokk. Tyver hadde skjært opp en luke i garasjeporten og stjålet Davids firehjuling.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hellås, som bor i Lyngdal kommune, hadde vært i Bergen med familien. Vel hjemme skulle han gjøre klar jobb-bilen til mandag. Da stusset han over formen på garasjeporten. Nede til høyre så han noe som ikke stemte. Den ene platen i porten så ut som den var løs.

– De hadde skjært hull og bare stappen delen på plass igjen, sier Hellås til VG.

Han sparket platen og den falt. Deretter krabbet han selv inn gjennom hullet og så at firehjulingen hans var borte. Hellås fikk sjokk.

– Det er faen så vilt, du vil ikke tro det!, sier Hellås om tyveriet. Søndag skrev han en rasende statusoppdatering på Facebook om tyveriet. I skrivende stund er statusen delt over 2000 ganger.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte tyveriet først.

HULL: Tyvene skal ha krøpet inn gjennom hullet de kappet ut i garasjeporten. Foto: Privat

Firehjulingen til Hellås var av type BRP Can-AM Renegade. Hellås mener verdien ligger på mellom 160.000 og 200.000 kroner. Hellås tror ikke tyveriet var tilfeldig.

– Det er veldig mistenkelig. Noen har visst at den var der. Enten det, eller så har noen tipset om den, sier han og forklarer at garasjen ligger bak huset slik at man må kjenne til den.

– Det er ikke all verdens med hus rundt her.

Nå håper han firehjulingen skal dukke opp. Tyveriet er meldt til politiet.

– Det er drømmen, sier han og forklarer at han tok seg råd til firehjulingen fordi han fikk et veldig godt garanti-tilbud.

DYR: Firehjulingen er en BRP Can-Am Renegade. Ifølge Hellås ligger den på en verdi mellom 160.000 og 200.000 kroner. Foto: Privat

Fungerende lensmann i Lyngdal og Farsund, Kjell Arne Sandal, viser til sine uttalelser i Fædrelandsvennen når VG kontakter han. Tyveriet undersøkes, men politiet har ikke videre opplysninger per nå.

– Det betyr at vi heller ikke har noen mistenkte. Politiet har vært på åstedet og gjennomført tekniske og taktiske undersøkelser, sier Sandal til avisen.

Den fungerende lensmannen understreker at politiet ønsker tips i saken.

– Det kan enten være om de har sett noe mistenkelig i området i det aktuelle tidsrommet fredag 30.07.21 klokken 08.30 til søndag 01.08 klokken 18.00, eller om noen kan ha sett den aktuelle firehjulingen, sier Sandal til Fædrelandsvennen.

Hellås jobber som garasjemontør. Både han og andre har påpekt ironien i at nettopp hans garasje ble brutt opp.

– Skomakerens barn har styggest sko, er det ikke det man sier?, spøker han og forteller at han har fått mye respons etter at han la ut innlegget søndag.

– Jeg har fått masse respons og masse tips. Nå skal jeg hente sønnen min, og så skal vi rundt en tur og kikke, forteller han.