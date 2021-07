Foto: Terje Bringedal

Norge får over 258.000 ekstra Pfizer-doser fra EU-land

TRØNDELAG (VG) Enkelte land i Øst-Europa trenger ikke lenger dosene, og de går derfor til Norge. Nå kan dose to fremskyndes enda mer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kunne statsminister Erna Solberg melde på en improvisert pressekonferanse på sin valgkampbuss, på vei fra Fosen til Levanger.

I går kunne FHI melde at oppstarten av dose to-vaksineringen i Norge kan fremskyndes med to uker. Altså vil flere få dose to ti uker etter sin første dose, i stedet for at de må vente tolv uker.

Nå kan det gå enda raskere.

Kommer fra Øst-Europa

Statsministeren påpeker at enkelte land i Øst-Europa, herunder Bulgaria og Romania, ikke lenger trenger så mange doser som de er tildelt. Andre land i EU-alliansen får også doser fra denne potten.

– Sannsynligvis vil det ha mest betydning for at vi kan fremskynde dose to, at vi kan starte litt raskere opp med flere, sier Erna Solberg til VG.

– Vi hadde fått litt færre doser i august enn det vi først planla med, så det er veldig bra at kommunene nå får flere dosene, sier Solberg.

– Hvor mye kan vaksineringen fremskyndes med disse dosene?

– Det betyr at 258.000 personer får den tidligere enn de ellers ville fått den. Jeg kan ikke sette noen dato for hele befolkningen. Men når vi får dette, kommer det til å gå raskere, sier Solberg.

– Det er enda sikrere at at rundt 80 prosent av den norske befolkningen har fått to doser om seks til åtte uker, sier Solberg.

Byttehandel med Latvia

I forrige uke byttet Norge 100.000 doser av Johnson & Johnson som vi ikke skal bruke, med 100.000 Pfizer-doser fra Litauen.

– Effekten av de 100.000 dosene er at vi fikk brakt de kommunene som lå litt etter opp på samme nivå, sasmitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Det var derfor FHI onsdag kunne si at det store startskuddet for dose to-vaksineringen i Norge fremskyndes fra uke 34 til uke 32. Nå kan det gå enda raskere, påpeker Solberg.

Hun sier at de forhandler om flere slike avtaler: Både byttehandler med andre land og mottak av overskuddsdoser.

– Det er flere land som har vært med å kjøpe gjennom EU-systemet, som nå ser at de har en treghet i vaksineringen, som gjør at de egentlig ikke ønsker å ta imot, sier Solberg.

– Vi har pågående prosesser med flere land, sier hun.

Det betyr håp om enda flere doser til Norge.

– Jeg håper det kommer flere ting i løpet av de neste dagene og, men vi vet aldri helt sikkert. Akkurat nå er det en voksende smittetrend i Europa. Det betyr nok at en del land som hadde en stopp i vaksineringen, kanskje nå får flere som melder seg, sier statsministeren.