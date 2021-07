Les dagens VG her!

Endelig er svenskegrensen igjen åpen for handleglade nordmenn. VG har vært i Strømstad-området og sjekket om prisene på de «norske» favorittene fortsatt er verdt turen over. Konklusjon: Hiv deg i bilen, for her er det mye penger å spare på kjøtt, alkohol og snus!

- Ingen av oss kunne i sin villeste fantasi forutse at han ville bli norgeshistoriens rikeste person. Han var en av gutta, akkurat som oss andre. Han stakk seg ikke ut på noe vis.

Håkon Engh (77) snakker rolig og behersket i telefonen. I syv år gikk han i samme klasse som John Fredriksen, i 1b på Vålerenga skole. Det var en ren gutteklasse, 26 elever som fulgte hverandre fram til ungdomsskolen. Engh var et par ganger med hjem til de røde blokkene på Etterstad der Fredriksen bodde i en treromsleilighet. Begge var ivrige frimerkesamlere.

